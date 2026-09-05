פרנסיסקו סרונדולו סיפק היום (שבת) את אחד הקאמבקים המרשימים באליפות ארה"ב, כאשר חזר מפיגור של שתי מערכות והדיח בסיבוב השלישי את טיילור פריץ עם 6:3, 6:4, 3:6, 4:6, 4:6 בתום מותחן גדול.

פריץ, המדורג תשיעי בטורניר ומי שהגיע לגמר בניו יורק ב-2024, נראה בדרך הבטוחה לשלב הבא לאחר שזכה בשתי המערכות הראשונות. אלא שסרונדולו (25 בעולם) לא ויתר, העלה בהדרגה את הרמה מהקו האחורי וניצל את ריבוי הטעויות והתסכול של האמריקאי כדי להשלים את המהפך הגדול בקריירה שלו בטורנירי גראנד סלאם.

גלריה פרנסיסקו סרונדולו ( צילום: Matthew Stockman/Getty Images/AFP )

איגה שוויונטק ( צילום: AP Photo/Kirsty Wigglesworth )

עבור הארגנטינאי זו תהיה הופעה ראשונה בשמינית גמר אליפות ארה"ב. יריבו הבא של סרונדולו יהיה הבלגי אלכסנדר בלוקס (34 בעולם). בלוקס המשיך את מסע הקסם שלו בניו יורק והדיח את המדורג חמישי פלביו קובולי עם 7:6 (4), 3:6, 0:6, 3:6. הבלגי הצעיר איבד את המערכה הראשונה, אך השתלט לחלוטין על המשחק וניצח את שלוש הבאות. קובולי, שהגיע העונה לגמר הרולאן גארוס, סיים את דרכו מוקדם מהצפוי.

איגה שוויונטק (8 בעולם) הבטיחה אף היא את מקומה בשמינית הגמר, אך נאלצה לעבוד קשה מאוד מול מארי בוזקובה (26 בעולם). הפולנייה ניצחה 6:7 (3), 6:7 (3), לאחר שהפגינה קור רוח בשני שוברי השוויון.