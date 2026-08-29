אליפות העולם השניה לרובוטים דמויי אדם שנערכה בסין מיום ראשון ועד רביעי הולידה שיא עולמי מרעיש: הרובוט האדום טיאנגונג אולטרה ("עבודה שמיימית") בחולצה מספר 088 גמא את 100 המטרים בזמן של 9.39 שניות, כשהוא משאיר אבק ומשפר ב-19 מאיות השנייה את השיא העולמי בן 19 השנים של אוסיין בולט. מאז, טיאנגונג אולטרה כבר שיפר את השיא ל-8.86. הצ'יטה, דרך אגב, לא רואה את הרובוט דמוי האדם או את האדם עצמו ממטר: במדידה רשמית היא מסיימת את המירוץ ב-5.85 שניות.

בניגוד לבולט, שעשה פוזות למצלמות, הקיף את האצטדיון ונופף בידיו לצופים, טיאנגונג אולטרה, 180 סנטימטרים על 52 ק"ג, עם ידיים ורגליים, פלג גוף עליון ומשהו דמוי ראש, המשיך לרוץ בשיא המהירות מעבר לקו הסיום עד שהתנגש במזרן הבטיחות. הוא המשיך לרוץ ופנה לעבר הקהל כשהוא מנופף ברגליו וידיו. כיוון שהרובוטים לא תוכנתו לעצור את ריצתם, כולם התרסקו על מזרן הבטיחות, חלק מהם שברו גפיים ואחרים עלו באש. סרטונים במדיות החברתיות מראים ארבעה עובדי אצטדיון ניגשים לרובוטים עם אלונקה ונושאים אותם אל מחוץ למסלול (אמיתי). יש שמועות שחלק אפילו קרעו את הרצועה הצולבת (טוב, פה צחקנו).

גלריה הפלאפונים שלופים, רגע לפני שיא העולם "החדש" ב-100 מ' ( צילום: Kevin Frayer/Getty Images )

ככה זה נראה מקרוב ( צילום: Lintao Zhang/Getty Images )

וזה לא היה השיא היחיד. רובוט סיני אחר קבע זמן מדהים של 39.70 שניות בריצה ל-400 מטר. השיא האנושי שייך לדרום אפריקאי ווייד ון ניקרק שרץ את המרחק בזמן מדהים של 43.03 שניות. גם רובוט ה-400 סיים את המרוץ שלו בהתרסקות מפוארת לתוך מזרן הבטיחות.

"עבודה שמיימית" לא הסתפק רק בשיא ב-100 מ', אלא גם שבר את השיא העולמי בקפיצה לגובה - 2.88 מטר, שיפור של 43 סנטימטרים לשיא האנושי בן 33 השנה. מה שמרשים בהישג הזה, הוא ש"עבודה שמיימית" שבר את השיא הזה בקפיצה מהמקום, תוך שהוא מנתר ללא הרצה. החגיגה נשארה אותה חגיגה: הרובוט דמוי אדם סיים את הקפיצה שלו מעל הרף כשהוא נמעך לתוך מזרן הקפיצות.

מקומות מוזרים ומנוגדים

השאיפה הבלתי נגמרת של האנושות להתקדם ולקידמה אינה יודעת שובע. היא לוקחת את עולם הספורט למקומות מוזרים ומנוגדים. מצד אחד, רק לפני כמה חודשים התקיימה בלאס וגאס אולימפיאדת החומרים האסורים, שבדקה בעצם מהו הגבול שאליו יכולים ספורטאים להגיע בעזרת שימוש לא מוגבל בסמים ממריצים.

צפו בשיא העולם "החדש" ב-100 מ'

8.64 seconds... Another record broken. 🔥🔥🔥



The 100 m large-size final at the second World Humanoid Robot Games.



TianGong (Tien Kung) Ultra took gold in 8.64, successfully defending its title and beating the human world-record time again.



TianGong swept gold and silver. https://t.co/3HEhLNBvKv pic.twitter.com/F5s4kcHaxN — RoboHub🤖 (@XRoboHub) August 26, 2026

ומצד שני, 666 קבוצות (400 יותר מהשנה שעברה), בעיקר חברות סיניות או פקולטות מחשבים מאוניברסיטאות מ-16 מדינות, הביאו יותר מאלפיים רובוטים לאולימפיאדה שבעצם מבטלת לחלוטין את הגורם האנושי בתחרויות שלה. הרובוטים התחרו ביניהם ב-51 מקצועות כמו טניס שולחן, הרמת משקולות, קפיצה לרוחק, כדורגל, וגם בתחרויות קצת פחות מסורתיות כמו משימות הצלה, פסי ייצור וגם מטלות לבית, כמו מהירות קיצוץ מלפפונים, ניקוי אסלות וניקוי חלונות. תחרויות האגרוף היו התחרויות המעניינות ביותר. הרובוטים בילו כמעט 90 אחוז מהזמן כשהם בדיסאוריינטציה מוחלטת, חובטים בכיוון ההפוך מהיריב שלהם, או מסתבכים בחבלים ונופלים. "הם נראים כמו רובוטים ששתו כמה בירות יותר מדי ומישהו כיסה להם את העיניים במטפחת", כתב באינסטגרם סטודנט שווייצרי שנכח במשחקים. הוא גם כתב על רובוטים שלקחו ממנו הזמנה בבתי קפה באצטדיון והכינו לו קפוצ'ינו מושלם.

האולימפיאדה, ובעיקר תחרויות הספורט בה, באו בעיקר כדי להציג את ההישגים של סין בחדשנות ובטכנולוגיה ולבסס את מעמדה הציבורי והתודעתי כמדינה המתקדמת והדומיננטית ביותר בעולם ההיי טק (רק 24 מהקבוצות הגיעו מחוץ לסין). הפוליטיקה הסינית משקיעה כבר שנים בענף הרובוטים דמויי אדם כתעשיית העתיד. מיליארדים בסובסידיות ממשלתיות נשפכים לפקולטות וחברות בענף כדי שיעסקו במחקר ופיתוח מתוך כוונה לייצב את סין כהגה של הכלכלה העולמית העתידית. מתוך 40,000 הרובוטים דמויי אדם שנמסרו בשנה שעברה, 97 אחוז יוצרו בסין, אם כי רבים מהם נמסרו למכוני אימון בבעלות הממשלה.

והיו גם התרסקויות מפוארות ( צילום: GREG BAKER / AFP )

( צילום: Kevin Frayer/Getty Images )

חברת יוניטרי גרמה בשבוע שעבר לסנסציה עולמית לאחר הנפקת המניות הראשונה שלה בבורסה של שנגחאי כשהמניות שלה הכפילו את ערכן פי 629 אחוז ביום הראשון למסחר. החברה מייצרת רובוטים דמויי כלבים עם ארבע רגליים או רובוטים דמויי אדם שיכולים לרוץ, לרקוד ולבצע פעולות של אומנויות לחימה. מדובר בחברה הגדולה ביותר לייצור רובוטים דמויי אדם, אבל חברות אחרות (שמייצרות רובוטים דמויי אדם או חיות שיכולים לארח זקנים בודדים בעיקר עם דמנציה או רובוטים דמויי חיות שמרחיקות חיות מסוכנות מדרכים ראשיות) כבר עומדות בתור לפני הנפקות ענק.

עד כמה גדולה התחרות? ארה"ב השעתה לאחרונה ייבוא רובוטים דמויי אדם מסין כדי לשמור על תשתיות האינטליגנציה המלאכותית בארצות הברית מפני סיכונים בטחוניים או גניבת נתונים ותקיפות סייבר.

המשחקים שודרו ישירות בטלוויזיה הסינית ( צילום: GREG BAKER / AFP )

ככה זה נראה בתחרות הרמת המשקולות

🇨🇳Although 1 humanoid robot broke Usain Bolt’s 100-meter record, another picked up a 33-pound barbell and toppled toward the judges.



Officials immediately halted the lift.



The Beijing Robot Olympic Games showed robots can now outrun humans but still cannot reliably lift a… — NewsForce (@Newsforce) August 24, 2026

הייתם משחקים מולם כדורגל?

They own the track and the high bar, but the penalty box still belongs to the humans, at least for sometime.



posture control after contact is such a hard problem.



Autonomous 5v5 soccer is underway at the World Humanoid Robot Games, with the machines recovering from falls more… — Rohan Paul (@rohanpaul_ai) August 23, 2026

עד כמה זה רציני? בטקס הפתיחה, הרובוט "בליץ" נשבע והבטיח, בין השאר, לכבד את יריביו, את השופטים, החוקים, לשמר את התבונה האנושית ולהמשיך לבנות את החלום של דו קיום בשלום. "בליץ" רץ את חצי המרתון ב-50:26 דקות, לעומת שיא אנושי של 56:51 דקות. רובוט אחר של חברת הסמארטפונים "הונור", רץ כבר השנה 100 מטר בזמן של 9.32 שניות.

התקדמות טכנולוגית אמיתית

רשויות העיר בייג'ינג, שכמו עיריות אחרות גם היא משקיעה בפרויקטים של רובוטים דמויי אדם, היו חלק מהמארגנים של האולימפיאדה ששודרה בשידור חי בטלוויזיה הסינית כדי להדהד את התעמולה הסינית. האולימפיאדה נערכה לצד כנס הרובוטיקה העולמי שנערך בעיר באותו זמן, והחברות שלקחו בו חלק לא עשו זאת רק כדי להדר את הטכנולוגיה הסינית המתקדמת, ולא רק כדי לעשות הנפקה עשירה בבורסה. רובן עושות זאת כדי להראות לשלטון עד כמה הן נאמנות אליו. גם מספר החברות שלקחו חלק באולימפיאדה לא היה מקרי: 666 בסינית הוא הביטוי המקביל ל-COOL.

התחרויות לא רק הציגו רגעי שיא והתרסקויות גרנדיוזיות, אלא גם התקדמות טכנולוגית אמיתית ( צילום: Lintao Zhang/Getty Images )