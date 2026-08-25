מחקר חדש מעלה שוב את שאלת המחיר הבריאותי של הפוטבול האמריקני : לפחות אחד מכל ארבעה שחקני NFL לשעבר שנפטרו בין השנים 2016 ל-2021 אובחן לאחר מותו עם CTE - אנצפלופתיה טראומטית כרונית, מחלה ניוונית הקשורה לפגיעות חוזרות ונשנות בראש .

המחקר, שנערך על ידי חוקרים ממסצ'וסטס ג'נרל בריגהם, אוניברסיטת בוסטון וקרן Concussion & CTE, בחן את נתוני 878 שחקני NFL לשעבר שנפטרו בתקופה המדוברת. מתוך אותם שחקנים, 235 תרמו את מוחם למחקר, וב-215 מהמוחות שנבדקו נמצאו סימנים של CTE - יותר מ-90% מהתרומות שנבדקו.

גלריה חלק גדול מהחבטות שספגו השחקנים לאורך הקריירה שלהם לא התרחשו דווקא ב-NFL ( צילום: AP Photo/John Zich, File )

חשוב לציין כי CTE היא מחלה שניתן לאבחן באופן ודאי רק לאחר המוות, באמצעות בדיקה של רקמת המוח. החוקרים מדגישים כי שיעור הממצאים בקרב תורמי המוח אינו בהכרח משקף את שיעור המחלה בקרב כלל שחקני ה-NFL לשעבר, שכן מדובר בקבוצה שבחרה לתרום את מוחם למחקר.

דניאל דנשבאר, המחבר הראשי של המחקר וראש תחום הרפואה הפיזיקלית והשיקום ב-Mass General Brigham, הסביר כי הקשר בין פגיעות מוח טראומטיות חוזרות לבין מחלות ניווניות של מערכת העצבים כבר מוכר. "באופן דומה, אנחנו ואחרים הראינו שבקרב שחקני NFL יש שיעור תמותה ממחלות ניווניות של מערכת העצבים שגבוה בערך פי ארבעה מזה של האוכלוסייה הכללית", אמר.

ב-NFL מסרו בתגובה למחקר כי הליגה ממשיכה לפעול להפחתת הסיכון לפגיעות מוחיות ולזעזועי מוח ( צילום: AP Photo/Adam Hunger, File )

המחקר מצא בנוסף כי דמנציה הייתה שכיחה בקרב תורמי המוח. בעקבות הממצאים, החוקרים קוראים לנקוט צעדי מניעה שיתמקדו בהפחתת מספר הפגיעות החוזרות בראש - ולא רק במהלך משחקי ה-NFL.

לדברי דנשבאר, חלק גדול מהחבטות שספגו השחקנים לאורך הקריירה שלהם לא התרחשו דווקא ב-NFL. "הן התרחשו ברמת המכללות, ברמת התיכונים ובמקרים רבים גם בגילאי הנוער. כל הפגיעות המצטברות בראש הצטברו והובילו לסיכון מוגבר", הסביר.

ב-NFL מסרו בתגובה למחקר כי הליגה ממשיכה לפעול להפחתת הסיכון לפגיעות מוחיות ולזעזועי מוח. "ה-NFL שואפת ללא הרף להפוך את משחק הפוטבול לבטוח יותר, בין היתר באמצעות יישום אסטרטגיות להפחתת זעזועי מוח ופגיעות בראש", נמסר מהליגה.