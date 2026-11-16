ג'ימי קונורס, מגדולי הטניסאים בתולדות הענף, חשף כי אובחן עם סרטן באוזנו ועבר הליך רפואי להסרתו. האמריקאי בן ה-74 סיפר כי הוא נמצא בתהליך החלמה, אך צפוי לעבור ניתוח נוסף בשבוע הבא, שבמסגרתו יושלם השיקום של האוזן.

ג'ימי קונורס, מגדולי הטניסאים בתולדות הענף, חשף כי אובחן עם סרטן באוזנו ועבר הליך רפואי להסרתו. האמריקאי בן ה-74 סיפר כי הוא נמצא בתהליך החלמה, אך צפוי לעבור ניתוח נוסף בשבוע הבא, שבמסגרתו יושלם השיקום של האוזן.

ג'ימי קונורס, מגדולי הטניסאים בתולדות הענף, חשף כי אובחן עם סרטן באוזנו ועבר הליך רפואי להסרתו. האמריקאי בן ה-74 סיפר כי הוא נמצא בתהליך החלמה, אך צפוי לעבור ניתוח נוסף בשבוע הבא, שבמסגרתו יושלם השיקום של האוזן.