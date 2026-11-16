ג'ימי קונורס, מגדולי הטניסאים בתולדות הענף, חשף כי אובחן עם סרטן באוזנו ועבר הליך רפואי להסרתו. האמריקאי בן ה-74 סיפר כי הוא נמצא בתהליך החלמה, אך צפוי לעבור ניתוח נוסף בשבוע הבא, שבמסגרתו יושלם השיקום של האוזן.
קונורס חשף את מצבו בפרק האחרון של הפודקאסט שלו, "Advantage Connors", שאותו הוא מגיש יחד עם בנו ברט. "האוזן. אתם יכולים לראות? ההחלמה בעיצומה. עברו שישה שבועות מאז שהיה לי סרטן באוזן. השתמשו בקרם הגנה", סיפר. בהמשך הדגיש את חשיבות ההגנה מפני השמש והוסיף: "עשו לעצמכם טובה ואל תעברו את מה שאני עברתי. עברו שישה שבועות, והם בונים מחדש את האוזן שלי. הכול מתקדם בכיוון הנכון. יש לי עוד ניתוח אחד בשבוע הבא. אני אראה לכם את התוצאה הסופית. תשמרו על עצמכם".
למרות החשיפה המדאיגה, קונורס ביקש להרגיע את מעריציו והבהיר כי מצבו משתפר וכי הוא זוכה לטיפול. הוא אף הבטיח להציג את התוצאה הסופית לאחר הניתוח הקרוב.
קונורס נחשב לאחד השחקנים הגדולים בתולדות הטניס. במהלך קריירה מקצוענית שנמשכה 24 שנים, בין 1972 ל-1996, זכה בשמונה תארי גראנד סלאם ביחידים והחזיק במקום הראשון בעולם במשך 268 שבועות - הנתון החמישי בטיבו בהיסטוריה. הוא עדיין מחזיק בשיא הזכיות בתארים ביחידים אצל הגברים, עם 109, וכן בשיא הניצחונות בעידן הפתוח: 1,274 מתוך 1,557 משחקים.
האמריקאי סיים חמש פעמים את השנה במקום הראשון בעולם וזכה חמש פעמים באליפות ארה"ב הפתוחה, שיא שבו הוא מחזיק במשותף עם רוג'ר פדרר ופיט סמפראס. אחרי פרישתו אימן בין היתר את אנדי רודיק, בין 2006 ל-2008, ועבד תקופה קצרה גם עם מריה שראפובה ב-2013.