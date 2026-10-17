במרכז הפגישה עמדו המאמצים להחזרת המשחקים הבינלאומיים לישראל, חיזוק שיתוף הפעולה בין המדינות וקידום מעמדו של הכדוריד הישראלי בזירה האירופית והעולמית. מזרחי הגיע לסרביה במסגרת ביקורו עם קבוצת מכבי ראשון לציון, שתתמודד מול וויבודינה המקומית במסגרת גביע ה-EHF.

במרכז הפגישה עמדו המאמצים להחזרת המשחקים הבינלאומיים לישראל, חיזוק שיתוף הפעולה בין המדינות וקידום מעמדו של הכדוריד הישראלי בזירה האירופית והעולמית. מזרחי הגיע לסרביה במסגרת ביקורו עם קבוצת מכבי ראשון לציון, שתתמודד מול וויבודינה המקומית במסגרת גביע ה-EHF.

במרכז הפגישה עמדו המאמצים להחזרת המשחקים הבינלאומיים לישראל, חיזוק שיתוף הפעולה בין המדינות וקידום מעמדו של הכדוריד הישראלי בזירה האירופית והעולמית. מזרחי הגיע לסרביה במסגרת ביקורו עם קבוצת מכבי ראשון לציון, שתתמודד מול וויבודינה המקומית במסגרת גביע ה-EHF.

מזרחי הציג בפני עמיתו הסרבי את החשיבות העצומה של השבת אירוח המשחקים לישראל, הן עבור הנבחרות הלאומיות והן עבור המועדונים הישראליים, וביקש את תמיכתו וסיועו בקידום הנושא מול הגורמים המשפיעים בכדוריד האירופי והעולמי.

מזרחי הציג בפני עמיתו הסרבי את החשיבות העצומה של השבת אירוח המשחקים לישראל, הן עבור הנבחרות הלאומיות והן עבור המועדונים הישראליים, וביקש את תמיכתו וסיועו בקידום הנושא מול הגורמים המשפיעים בכדוריד האירופי והעולמי.

מזרחי הציג בפני עמיתו הסרבי את החשיבות העצומה של השבת אירוח המשחקים לישראל, הן עבור הנבחרות הלאומיות והן עבור המועדונים הישראליים, וביקש את תמיכתו וסיועו בקידום הנושא מול הגורמים המשפיעים בכדוריד האירופי והעולמי.

ג'ורקוביץ' הביע תמיכה בישראל, סיפר כי ביקר בארץ ימים ספורים לפני אירועי 7 באוקטובר, והדגיש את הקשר החם והמיוחד שהוא חש כלפי המדינה. במהלך הפגישה הבטיח לסייע ככל יכולתו והביע תקווה כי המשחקים הבינלאומיים ישובו להתקיים בישראל בהקדם האפשרי.

ג'ורקוביץ' הביע תמיכה בישראל, סיפר כי ביקר בארץ ימים ספורים לפני אירועי 7 באוקטובר, והדגיש את הקשר החם והמיוחד שהוא חש כלפי המדינה. במהלך הפגישה הבטיח לסייע ככל יכולתו והביע תקווה כי המשחקים הבינלאומיים ישובו להתקיים בישראל בהקדם האפשרי.

ג'ורקוביץ' הביע תמיכה בישראל, סיפר כי ביקר בארץ ימים ספורים לפני אירועי 7 באוקטובר, והדגיש את הקשר החם והמיוחד שהוא חש כלפי המדינה. במהלך הפגישה הבטיח לסייע ככל יכולתו והביע תקווה כי המשחקים הבינלאומיים ישובו להתקיים בישראל בהקדם האפשרי.

לצד הנושא המרכזי, דנו הצדדים בהרחבת שיתוף הפעולה בין איגודי הכדוריד של שתי המדינות, לרבות קיום משחקי ידידות בין הנבחרות, מחנות אימונים משותפים, שיתופי פעולה מקצועיים בנבחרות הגברים והנשים, פיתוח דור העתיד והעמקת הקשרים בין המועדונים.

לצד הנושא המרכזי, דנו הצדדים בהרחבת שיתוף הפעולה בין איגודי הכדוריד של שתי המדינות, לרבות קיום משחקי ידידות בין הנבחרות, מחנות אימונים משותפים, שיתופי פעולה מקצועיים בנבחרות הגברים והנשים, פיתוח דור העתיד והעמקת הקשרים בין המועדונים.

לצד הנושא המרכזי, דנו הצדדים בהרחבת שיתוף הפעולה בין איגודי הכדוריד של שתי המדינות, לרבות קיום משחקי ידידות בין הנבחרות, מחנות אימונים משותפים, שיתופי פעולה מקצועיים בנבחרות הגברים והנשים, פיתוח דור העתיד והעמקת הקשרים בין המועדונים.

מזרחי: "ראשית, אני רוצה להודות לחברי בוז’ידאר ג'ורקוביץ' על קבלת הפנים החמה, על החברות האמיתית ועל האהבה הגדולה שהוא מפגין כלפי ישראל. דווקא בתקופה המורכבת שבה אנו נמצאים, לחברים ולשותפים כאלה יש משמעות אדירה.

מזרחי: "ראשית, אני רוצה להודות לחברי בוז’ידאר ג'ורקוביץ' על קבלת הפנים החמה, על החברות האמיתית ועל האהבה הגדולה שהוא מפגין כלפי ישראל. דווקא בתקופה המורכבת שבה אנו נמצאים, לחברים ולשותפים כאלה יש משמעות אדירה.

מזרחי: "ראשית, אני רוצה להודות לחברי בוז’ידאר ג'ורקוביץ' על קבלת הפנים החמה, על החברות האמיתית ועל האהבה הגדולה שהוא מפגין כלפי ישראל. דווקא בתקופה המורכבת שבה אנו נמצאים, לחברים ולשותפים כאלה יש משמעות אדירה.