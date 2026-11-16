אני מודה שחשבתי שלאחר העזיבה של פפ גווארדיולה מצפה למנצ'סטר סיטי תקופה קשה תחת אנזו מארסקה, אבל דווקא היא הייתה אחת הקבוצות שפתחה את העונה בצורה הכי מרשימה עם 7 ניצחונות ליגה רצופים ויכולת מעולה. ראיתי כבר את הכובע שאני עומד לאכול. אבל מאז, 3 הפסדים רצופים לאסטון וילה, ברייטון ונוטינגהאם שמערערים מעט את הספינה. לכן, אין ספק שפגרת הנבחרות הקרובה באה בזמן למארסקה שצריך לבדוק מה לא עובד במחזורים האחרונים.

בהפסד 2:1 לאסטון וילה לפני שבועיים, סיטי החזיקה בכדור 63% מהזמן והיו לה 15 הזדמנויות לעומת שמונה של וילה. בהפסד הביתי 1:0 לברייטון בסוף השבוע שעבר, היו להם 62% החזקה בכדור ו-21 הזדמנויות לעומת שבע. מול נוטינגהאם, זה היה 79% החזקה בכדור ו-12 הזדמנויות לעומת 11. אז מארסקה יכול להסתכל על הנתונים הללו ולהגיד שהיה להם חוסר מזל - אבל יש נתון נוסף שאמור להדאיג את מארסקה: סיטי לא שמרה על רשת נקייה מאז הניצחון שלה באנפילד אחרי פגרת הנבחרות הקודמת, לפני תשעה משחקים. בשמונת המשחקים האחרונים האלה, סיטי ספגה 17 שערים. זה נכון ששלושה מהם יכולים לפחות בחלקם להיות מואשמים בטעויות של ג'אנלואיג'י דונארומה, אבל ישנן גם בעיות אחרות שלדעתי גורמות לסיטי לספוג לא מעט שערים.





מארסקה והשחקנים ( צילום: Matt McNulty/Getty Images )





לסיטי יש חולשה כאשר היריבה שלה יוצאת להתקפות מעבר, וזה בלט מאוד בהפסד לנוטינגהאם שניצלה את החולשה הזו היטב. פגיעות במשחק מעבר זה לא משהו חדש בקבוצות של מארסקה, לאחר שגם בתקופתו בלסטר ובצ'לסי הוא דגל בהחזקת כדור וקבוצותיו סבלו ממתפרצות, והוא ספג על כך לא מעט ביקורות. מארסקה אוהב לשחק עם קו הגנה גבוה ולכן אפשר להבין את הפגיעות בהתקפות מעבר, אך משחק עם קו הגנה גבוה כמו של מארסקה מחייב קשרים שיודעים לנצח במאבקים פיזיים. איבוד כדור או הפסד במאבק פיזי במרכז המגרש מיד משאיר את ההגנה שלו חשופה.

הקישור שאיתו מארסקה רץ כרגע בבירור חלש יותר פיזית מחוליות קישור אחרות בליגה. עם כל הכבוד לאנזו פרננדס שעליו שילמה סיטי למעלה מ-100 מיליון יורו, הוא לא הקשר הכי פיזי שאפשר לקבל במונחים של הפרמייר ליג. גם כאשר שיחק בצ'לסי וקול פאלמר היה מעליו, זה נתן תחושה שהקישור של צ'לסי רך מדי עד כדי כך שמארסקה היה מעבה את הקישור עם כניסה של מאלו גוסטו מהאגף למרכז המגרש. אותו הסיפור קורה כעת בסיטי כאשר מעל פרננדס משחק ראיין שרקי. שרקי הוא מספר 10 נהדר, אבל לא כזה שאפשר לסמוך עליו מבחינה הגנתית, בין אם זה במיקום הגבוה שלו או בנכונות שלו לחזור אחורה לעזור להגנה. אין בעיה שיהיה קשר מספר 10 שהוא טיפה פחות חזק מבחינה הגנתית, אבל זה מחייב שיהיו מאחוריו צמד קשרי אמצע חזקים ואגרסיביים שיצליחו לחפות עליו, וזה לא המצב אצל הסיטיזנס.

כרגע אליוט אנדרסון הוא זה שעושה את העבודה השחורה והוא זה שצריך לשמור על שטחים עצומים שמשאירים מאחוריו שרקי ופרננדס. אם הקשר האנגלי נמצא רחוק מדי, זה משאיר את סיטי מאוד חשופה למתפרצות. ישנם קשרים אחוריים שיכולים לעשות את זה לבד ללא תמיכה מקשר נוסף. עד לא מזמן לסיטי היה את רודרי שעשה זאת נהדר, לפני זה את פרננדיניו, אך אנדרסון, עם כמה שהוא שחקן אגרסיבי נהדר, עדיין לא מצליח להגיע לרמות האלה של לשמור על מרכז המגרש כמעט לבדו.

פגרת הנבחרות הגיעה בדיוק בזמן למארסקה לנסות לחשוב מה הפתרון לבעיה הזו. יש שיגידו שחייב לשחק עם פרננדס ושרקי ביחד ואין עם זה שום בעיה, אבל פשוט ההתאמות הטקטיות יצטרכו להיות בהתאם. חזרה לא טובה מפגרת הנבחרות ועוד איבוד נקודות, יכולים לעלות לסיטי באיבוד המקום במרוץ לאליפות.

*הכותב מנהל את עמוד הפייסבוק "טקטיקות ומה שבינהן"





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