הרוכבת האולימפית רותם גפינוביץ' וגיא ניב, הישראלי הראשון שסיים את הטור דה פראנס, ישתתפו במסע האופניים "גלגלי האהבה", שייצא מחר (ראשון) מאילת. המסע, המתקיים בפעם ה-27, נועד לגייס תרומות לבית החולים השיקומי לילדים אלי"ן בירושלים.
מאות רוכבים מהארץ ומהעולם צפויים להשתתף במסע, שאורכו הכולל כ-500 קילומטרים ויסתיים בבית החולים בירושלים. לצד גפינוביץ', שייצגה את ישראל במשחקים האולימפיים בפריז 2024, וניב, ירכבו גם עשרות ילדים שטופלו באלי"ן, ובהם חברי קבוצת "המהירים והאמיצים". רבים מהם החלו לרכוב כחלק מתהליך השיקום, וכיום רוכבים באופן עצמאי, באופני יד או באופני טנדם בליווי מתנדבים.
לפי המארגנים, עד כה גויסו במסגרת המסע כ-7.1 מיליון שקל, מתוך יעד של 7.3 מיליון. הכסף מיועד לתמיכה בטיפולים השיקומיים בבית החולים, המטפל בילדים ובבני נוער עם פציעות קשות, מחלות ומוגבלויות מורכבות.
"מסע גלגלי האהבה הוא הרבה מעבר לספורט. לראות את ילדי אלי״ן מתגברים על אתגרים ועולים על האופניים זו השראה עצומה עבורי", אמרה גפינוביץ'. ניב הוסיף: "רכבתי במרוצים הגדולים בעולם, אבל במסע גלגלי האהבה יש משמעות מיוחדת לכל קילומטר. אנחנו רוכבים כדי לעזור לילדים להגיע רחוק יותר". בסיום המסע יתקיים טקס בבית החולים, שבו יקבלו הילדים את פני הרוכבים ויעניקו להם מדליות שעיצבה הדר ריבק.