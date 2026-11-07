"מסע גלגלי האהבה הוא הרבה מעבר לספורט. לראות את ילדי אלי״ן מתגברים על אתגרים ועולים על האופניים זו השראה עצומה עבורי", אמרה גפינוביץ'. ניב הוסיף: "רכבתי במרוצים הגדולים בעולם, אבל במסע גלגלי האהבה יש משמעות מיוחדת לכל קילומטר. אנחנו רוכבים כדי לעזור לילדים להגיע רחוק יותר". בסיום המסע יתקיים טקס בבית החולים, שבו יקבלו הילדים את פני הרוכבים ויעניקו להם מדליות שעיצבה הדר ריבק.