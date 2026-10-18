בכדורסל כולם מחפשים את השחקן המוכשר, את המהלך המבריק או את השלשה שמכריעה משחק. אבל יש מרכיב אחד שלא תמיד מקבל את תשומת הלב הראויה, אף שהוא עשוי לעשות את ההבדל בין ניצחון להפסד: אגרסיביות. מהילדים במחלקות הנוער ועד לכוכבים הגדולים ביורוליג, הכישרון לבדו כבר לא מספיק.

שחקן יכול להיות בעל יכולות התקפיות יוצאות דופן, אבל בלי קשיחות, יכולת להתמודד עם מגע וחוסן מנטלי, גם הכישרון הגדול ביותר עלול להיעלם ברגע שהמשחק הופך לפיזי.

גלריה דימיטריס איטודיס ( צילום: הפועל “IBI” תל אביב )

הקשיחות שמצמצמת פערים

את החשיבות של האגרסיביות אפשר לראות כמעט בכל רמה של הכדורסל המקצועני. קחו למשל את הליגה הלאומית שלנו. איך קבוצה נחותה בתקציב ובאיכות הסגל מצליחה להתמודד עם יריבה עדיפה ממנה כמעט בכל עמדה? לא תמיד באמצעות תרגיל התקפי מבריק או יכולת קליעה יוצאת דופן. לעיתים התשובה נמצאת דווקא בדברים הפחות נוצצים: לחץ על הכדור, מאבק בלתי מתפשר על ריבאונדים, עמידה נכונה במגע ונכונות להילחם על כל כדור. כשהקבוצה הפחות מוכשרת מכתיבה משחק פיזי ואינטנסיבי, היא יכולה לצמצם משמעותית את היתרון האיכותי של יריבתה.

ומה שנכון לליגה השנייה בישראל נכון גם לרמות הגבוהות ביותר באירופה. דוגמה מצוינת קיבלנו אתמול, כשהפועל ת"א התארחה אצל פנאתינייקוס באולם אואקה באתונה. האדומים, שרק בעונה שעברה הצטרפו ליורוליג, הגיעו לאחד האולמות המאיימים ביבשת כדי להתמודד עם קבוצה עמוסת כוכבים, בהדרכתו של אחד המאמנים המעוטרים בתולדות הכדורסל, ז'ליקו אוברדוביץ'.

אלא שהפועל לא הגיעה כדי להתרגש מהמעמד או לשמש תפאורה להצגה של היריבה. היא הביאה איתה קשיחות, אינטנסיביות ושפת גוף של קבוצה שמאמינה ביכולתה לנצח בכל אולם. במשך 40 דקות האדומים לא נרתעו מהמאבק הפיזי, הצליחו לכפות את סגנון המשחק שלהם ויצאו עם ניצחון מרשים, 81:91. נכון, להפועל יש תקציב גדול וסגל איכותי, אבל גם שחקנים מוכשרים זקוקים לבסיס הפיזי והמנטלי שיאפשר להם להביא את יכולתם לידי ביטוי. מול פנאתינייקוס הם הוכיחו עד כמה הבסיס הזה חשוב, גם כשמולם עומד מוח כדורסל מבריק כמו אוברדוביץ'.

אגרסיביות היא לא אלימות

כאן חשוב לעשות הבחנה מקצועית ברורה. כשאני מדבר על אגרסיביות, אני לא מתכוון למשחק מלוכלך, לאלימות או להפעלת כוח מופרז. להפך. האגרסיביות שאנחנו רוצים לפתח אצל שחקנים היא היכולת להתמודד עם לחץ פיזי, ליזום מגע חוקי, לשמור על יציבות ולא להירתע ממאבקים.

זה מתחיל ביכולת להגן על הכדור כששחקן יריב נצמד אליך, נמשך למאבק על מיקום נכון בריבאונד, עובר דרך התמודדות עם חסימות ומגיע עד ליכולת לשמור על ריכוז וקבלת החלטות גם כשהיריבה מפעילה לחץ בלתי פוסק.

את התכונות האלה אי אפשר לצפות משחקן בוגרים לפתח בן לילה. הן צריכות להיות חלק מתהליך ההכשרה שלו מגיל צעיר, תוך התאמה לרמה הגופנית וההתפתחותית של כל קבוצת גיל. ככל שהשחקנים מתבגרים ומתחזקים, אפשר להעלות בהדרגה ובאופן מבוקר את רמת האינטנסיביות ואת הדרישות הפיזיות. המטרה היא לא לגדל שחקנים שמפעילים יותר כוח, אלא כאלה שיודעים להשתמש בגוף נכון, להתמודד עם התנגדות ולא לאבד את הביטחון כשהמשחק נעשה קשוח.

כשהגוף נכנע, הראש מתחיל להישבר

החיבור בין קשיחות גופנית לחוסן מנטלי הוא אולי הנקודה החשובה ביותר. לא פעם אנחנו רואים קבוצה שפותחת משחק באנרגיות גבוהות, מפעילה לחץ, נאבקת על כל כדור ומכתיבה את הקצב, אבל ברגע שהאינטנסיביות שלה יורדת, גם הביטחון מתחיל להתערער.





דן אוטורו ( צילום: הפועל “IBI” תל אביב )

השחקנים מפסיקים ליזום ומתחילים להגיב. היריבה משתלטת על הריבאונד, מגיעה בקלות רבה יותר למצבי קליעה ומנצלת את הירידה בלחץ ההגנתי. פתאום גם ההתקפה נראית פחות בטוחה, שפת הגוף משתנה ולוח התוצאות מתחיל להשפיע על קבלת ההחלטות. במקום להתרכז בפעולה הבאה, השחקנים עסוקים בפער שנוצר ובחשש לאבד את המשחק.

כאן בדיוק נכנסת החשיבות של הקשיחות המנטלית. קבוצה שמבססת את הביטחון שלה רק על קליעות מוצלחות עלולה להיקלע למשבר ברגע שהכדור מפסיק להיכנס לסל. לעומתה, קבוצה שהביטחון שלה נשען גם על מחויבות הגנתית, מאבק על כדורים ונכונות להתמודד עם מגע, יכולה להישאר יציבה גם בדקות שבהן שום דבר לא עובד בהתקפה. היא יודעת שיש דברים שנמצאים בשליטתה, בלי קשר לאחוזי הקליעה.

הכל מתחיל באימון

שפת הגוף והקשיחות שראינו אצל הפועל ת"א מול פנאתינייקוס לא נולדו באולם באתונה. אלה תכונות שנבנות בעבודה יומיומית, באימונים ובדרישות שמציבים המאמנים בפני השחקנים. התהליך הזה צריך להתחיל הרבה לפני שהם מגיעים לקבוצת בוגרים.

כמאמנים, האחריות שלנו היא להטמיע את העקרונות כבר במחלקות הנוער. זה מתחיל בתרגילי אתגר גופניים המותאמים לגיל, ממשיך במשחקי אחד על אחד המחייבים התמודדות עם מגע חוקי, ומתקדם למשחקי שלושה על שלושה, שבהם השחקנים נדרשים לתקשורת, לעזרה הדדית ולעבודה קבוצתית תחת לחץ.

אבל לא מספיק לשלב את התרגילים האלה בתוכנית האימונים. צריך להפוך את הדרישה לאינטנסיביות, לנחישות ולמחויבות להרגל. שחקן צריך להבין שמאבק על כדור אבוד חשוב לא פחות מסל יפה, שעמידה נכונה בהגנה היא הישג בפני עצמו ושגם ביום שבו הזריקות לא נכנסות, הוא עדיין יכול לתרום לניצחון.

בסופו של דבר, הכישרון הוא שמאפשר לשחקן לעשות דברים מיוחדים על המגרש, אבל הקשיחות היא זו שמאפשרת לו לעשות אותם גם כשהיריבה לא נותנת לו לנשום. ואת זה לא מתחילים ללמד ביורוליג, אלא הרבה קודם, באולם האימונים.

כי כישרון יכול לנצח משחק. קשיחות היא מה שבונה קבוצה שיודעת לנצח גם כשקשה.





*הכותב הוא מאמן מנטלי לספורטאיות וספורטאים עם דגש על הנבחרות הצעירות בישראל, ומנהל מקצועי במחלקת נוער.





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