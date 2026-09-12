בן שלטון רשם הלילה (בין שישי לשבת) ציון דרך משמעותי בקריירה, כשהעפיל לראשונה לגמר טורניר גראנד סלאם, לאחר ניצחון בחצי גמר אליפות ארה"ב על פרנסס טיאפו בקרב כל אמריקאי באצטדיון ארתור אש. כעת, הוא רוצה לעשות צעד אחד נוסף קדימה, כשיפגוש ביום ראשון את המדורג שני בעולם ואלוף רולאן גארוס, אלכסנדר זברב, לקרב על התואר.

לכולם ברור ששלטון יגיע לגמר כאנדרדוג מובהק, בטח לאור העובדה שהוא הפסיד לגרמני בכל חמשת המפגשים הקודמים ביניהם, אך לאחר שהדיח ברבע הגמר את אלוף השנה שעברה, קרלוס אלקראס, הוא מגיע נחוש ועם הרבה אמונה וביטחון עצמי. הוא כמובן יקווה גם שהתמיכה מהקהל הביתי בניו-יורק תסייע לו לחולל הפתעה נוספת ולהפוך לגבר האמריקאי הראשון שזוכה בפלאשינג מדוז מאז שאנדי רודיק עשה זאת ב-2003.

גלריה בן שלטון ( צילום: AP Photo/Yuki Iwamura )

שלטון מדורג במקום התשיעי בעולם, ונראה שהוא מוכן לעשות את קפיצת המדרגה ואולי אפילו לאיים על ההגמוניה של אלקראס ויאניק סינר (ואולי גם זברב, למרות שבקרבות הישירים מול השניים הוא לא ממש מצליח). מאחורי העלייה המטאורית שלו אל צמרת הטניס האמריקאי מסתתרת משפחה שהמגרש היה מאז ומתמיד חלק בלתי נפרד ממנה. עבור האמריקאי בן ה-23, הטניס היה המסגרת והסביבה שבה גדל.

הדמות המרכזית בסיפור הזה היא אביו, בראיין שלטון, שהיה בעצמו שחקן מקצועני מצליח. בסוף שנות ה-80 ובמהלך שנות ה-90 הגיע בראיין עד המקום ה-55 בעולם וזכה בשני תארי ATP. לאחר שפרש מטניס תחרותי, הוא עבר לקריירת אימון והפך לאחד המאמנים המוערכים בטניס המכללות האמריקאי. ב-2007 הוביל את קבוצת הנשים של ג'ורג'יה טק לאליפות ה-NCAA, ובהמשך עבר לאוניברסיטת פלורידה, שם קיבלה הקריירה המשפחתית תפנית כמעט סמלית.

ב-2021 הוביל בראיין שלטון את קבוצת הגברים של פלורידה לאליפות ה-NCAA הראשונה בתולדותיה, כשבנו בן היה חלק מהקבוצה. שנתיים לאחר מכן, ביוני 2023, החליט האב לעזוב את עולם המכללות ולהקדיש את עצמו לחלוטין לבנו. מאז הוא משמש כמאמנו הקבוע בסבב ה-ATP, ומלווה אותו במסע להפוך מהבטחה אמריקאית לכוכב עולמי.

בן שלטון עם אבא בראיין - שהוא גם מאמנו ( צילום: Minas Panagiotakis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

אבל הטניס לא הגיע למשפחת שלטון רק דרך האב. גם אמו של בן, ליסה, גדלה בתוך הענף. היא הייתה שחקנית נוער בכירה בארה"ב, ובמשפחתה היו קשרים נוספים לטניס המקצועני. אחיה המנוח, טוד ויטסקן, הגיע עד המקום הרביעי בעולם בזוגות ועד המקום ה-43 ביחידים. כך, עוד לפני שבן הפך לשם מוכר, היו סביבו מספיק אנשים שהכירו מקרוב את המחירים, הלחצים וההזדמנויות שמגיעים עם קריירה בטניס.

גם אחותו הגדולה, אמה שלטון, המשיכה במסורת המשפחתית. היא שיחקה טניס במכללות, תחילה באוניברסיטת דרום קרוליינה ובהמשך בפלורידה, שם שיחקה לצד אחיה ותחת אביהם. אלא שבניגוד לבן, אמה בחרה בסופו של דבר במסלול אחר. לאחר שסיימה ב-2023 תואר במימון, היא עזבה את עולם הטניס התחרותי ופנתה לקריירה בתחום הפיננסים. כיום היא עובדת במורגן סטנלי כמומחית להשקעות אלטרנטיביות.

למרות המרחק מהמגרש, הקשר בין האחים נותר הדוק. אפילו בווימבלדון הפכה אמה לחלק מסיפור טניסאי שהפך לרגע ויראלי: לאחר משחק, בן פנה בפומבי למעסיקתה וביקש לאפשר לה לקבל ימי חופשה נוספים כדי שתוכל להישאר בלונדון ולצפות בו ממשיך בטורניר. זה עבד, והבקשה אושרה.

זוגיות מתוקשרת עם הבת של רודמן

בתוך כל המעטפת המשפחתית הזו נמצאת גם אחת הדמויות המסקרנות ביותר בחייו של שלטון מחוץ למגרש: טריניטי רודמן. במרץ 2025 אישר הטניסאי את מערכת היחסים עם כוכבת הכדורגל האמריקאית, שהחלה בצורה שמתאימה לחלוטין לעידן הרשתות החברתיות. רודמן היא זו ששלחה לו הודעה באינסטגרם, ולאחר שהשניים הכירו, שלטון אף טס לפגוש אותה. ב-17 במרץ השניים הפכו את הקשר לרשמי ברשתות החברתיות.

רודמן, כוכבת נבחרת ארה"ב ואלופה אולימפית, מכירה היטב בעצמה את המחיר של חיים תחת אור הזרקורים . בתו של אגדת ה-NBA דניס רודמן הפכה לכוכבת בזכות עצמה, והחיבור עם שלטון יצר זוגיות בין שניים מהשמות הבולטים בדור הצעיר של הספורט האמריקאי. היא אף נראתה לא פעם ביציע במשחקיו הגדולים, כשהנוכחות שלה מושכת תשומת לב לא פחות מהביצועים שלו על המגרש.

גם הסיפור המשפחתי הרחב יותר של שלטון מוסיף נדבך לזהותו. הוא בן לאב אפרו-אמריקאי ולאם לבנה, ומעולם לא הסתיר את הגאווה שלו ברקע המעורב שלו. עם עלייתו לצמרת, הוא הפך לאחד השחקנים השחורים הבולטים בדור החדש של הטניס האמריקאי, ומצטרף לשושלת שבה נמצאים שמות כמו ארתור אש, ג'יימס בלייק ופרנסס טיאפו.