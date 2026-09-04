אחרי יומיים ארוכים ומתוחים במיוחד, הוכתר רב-האמן ייבגני פוסטני לאלוף ישראל בשח מהיר, בתחרות שנערכה בבי"ס אריאל שרון בחולון. פוסטני בן ה-43 ממועדון השחמט באר-שבע סיים את האליפות עם 8 נקודות בתום 9 סיבובים, שנפרסו, כאמור, על פני יומיים. הוא הקדים את שחקן אחר של מועדון באר-שבע, ויקטור מיכלבסקי, שסיים עם אותו מספר נקודות (8), אך סיים שני בגלל שובר שוויון. יהלי סוקולובסקי ממועדון ראשל"צ, אלוף אירופה עד גיל 20 הטרי, דורג שלישי עם 7.5 נקודות.

והיה גם צד פיקנטי ומרשים במיוחד: האליפות שנערכה בחולון הייתה הגדולה ביותר שנערכה בארץ עם 330 שחקנים ושחקניות שהגיעו לקחת חלק באירוע. מעבר לקרבות על הלוחות, איגוד השחמט בישראל ועיריית חולון קיימו במקום הפנינג שחמט רחב לקהל הרחב, שכלל פעילות לילדים ולמשפחות והפך את האליפות מאירוע תחרותי לחגיגה של ממש.

גלריה יבגני פוסטני ( צילום: איגוד השחמט )

עבור פוסטני, אלוף ישראל לשעבר בשח קלאסי וחבר נבחרת ישראל עד לפני שנה, מדובר בזכייה נוספת בקריירה מרשימה. "כמובן שכיף גדול לזכות במקום הראשון", אמר האלוף הטרי בסיום. "זו הייתה תחרות חזקה, איכותית שהסתיימה ממש בצורה דרמטית. לא היה פשוט, היו שחקנים נהדרים, אבל שמח שהצלחתי לסיים יומיים קשים עם הגביע".

אצל הנשים, נגה אוריאן ממועדון חיפה הוכתרה לאלופת ישראל בשח מהיר, שבוע אחרי שזכתה כאלופת הארץ בשח בזק. אוריאן סיימה עם 6 נקודות בתום 9 סיבובים. אחריה דורגו דנה כוכבי מקריית ים (6 נקודות) ועדי פדרובסקי ממועדון ראשל"צ גם כן עם 6 נקודות.

יו"ר איגוד השחמט בישראל, ד"ר צביקה ברקאי, בירך על האירוע ואמר: "האליפות הזו היא הרבה מעבר לתחרות. 330 משתתפים הם עדות לכך שהשחמט בישראל ממשיך לצמוח ולהגיע לקהלים חדשים. השילוב בין תחרות ברמה הגבוהה ביותר לבין הפנינג פתוח לילדים, למשפחות ולקהל הרחב הוא בדיוק הדרך שבה אנחנו רוצים להמשיך ולהצעיד את הענף קדימה".

אליפות ישראל בשחמט ( צילום: איגוד השחמט )

מנכ"ל איגוד השחמט בישראל, גל בורוחובסקי, הוסיף: "זה היה אירוע יוצא דופן, הן מבחינת הרמה המקצועית והן מבחינת מספר המשתתפים. לראות מאות שחקנים ושחקניות מכל הגילים מתכנסים תחת קורת גג אחת, ובמקביל משפחות וילדים שמגיעים להיחשף לשחמט, זו בדיוק התמונה שאנחנו רוצים לראות. השיא של 330 משתתפים הוא הישג גדול, אבל מבחינתנו הוא גם נקודת פתיחה להמשך הצמיחה של השחמט בישראל".