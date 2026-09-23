סימון ביילס חשפה כי נפלה קורבן לפריצה לביתה באזור שיקגו, שבמהלכה שלושה גברים רעולי פנים גנבו את מכונית הפורשה שלה. המתעמלת האמריקאית בת ה-29 סיפרה על האירוע לעוקביה ברשתות החברתיות, וציינה כי הוא היה אחת הסיבות לכך שהיא ובעלה, שחקן ה-NFL ג'ונתן אוונס, החליטו לרכוש כלב דוברמן.

ביילס סיפרה כי הפריצה התרחשה בחודשים האחרונים שבהם התגוררה בשיקגו. "אני מרגישה שאני צריכה תוכנית ריאליטי", אמרה בחיוך בסרטון שפרסמה, "הדברים שקורים לי הם פשוט טירוף מוחלט".

"הדברים שקורים לי הם פשוט טירוף מוחלט". סימון ביילס ( צילום: עוז מועלם )

לדבריה, מכונית הפורשה שנגנבה בסופו של דבר אותרה והוחזרה, אך היא ואוונס החליטו שלא להסתפק בכך ולרכוש מכונית חדשה. "כשהם הפעילו את הדבר הזה, כבר השתכנעתי", סיפרה ביילס כשהתכוננה לאסוף את המכונית החדשה שלה.

משטרת שיקגו מסרה לתקשורת כי אינה יכולה לספק את דו"ח האירוע, כך שלא פורסמו פרטים נוספים על החקירה או על זהות החשודים. ביילס עצמה סיפקה את הפרטים על שלושת הגברים הרעולים ועל גניבת הרכב.

המקרה מצטרף לשורה של פריצות לבתיהם של ספורטאים בכירים בארצות הברית בשנים האחרונות. באוקטובר 2024 דווח כי בתיהם של כוכבי קנזס סיטי צ'יפס, פטריק מהומס וטראוויס קלסי, נפרצו. ב-2025 היו קורבנות לפריצות גם שחקנית ה-WNBA סברינה יונסקו וקרל-אנתוני טאונס מה-NBA, ובתחילת השנה נפרץ ביתו של שדור סנדרס, שחקן קליבלנד בראונס, בזמן ששיחק במשחק.