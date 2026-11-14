בפעם המי יודע כמה, פרמין לופס הוכיח כמה הוא משמעותי לברצלונה עם הצמד המנצח נגד אתלטיקו מדריד. אז מה הבעיה בעצם? הוא לא זוכה לקרדיט שמגיע לו. בזמן שלאמין ימאל וראפיניה נחשבים ל"קדושים", פרמין מקבל הרבה פחות קרדיט.
מעבר לצמד הגדול, אלו המספרים של פרמין העונה: לה ליגה: 7 שערים ו-5 בישולים ב-776 דקות - שער כל 111 דקות ושער או בישול כל 66 דקות. ליגת האלופות: שער ו-2 בישולים ב-235 דקות, שער או בישול כל 78 דקות.
לא רק זה - פרמין הוא שחקן ברצלונה שלוחץ הכי הרבה בשליש האחרון וחוטף הכי הרבה כדורים בשליש האחרון. בזמן שראפיניה וימאל כמעט ולא עושים הגנה, פרמין רץ מרחבה לרחבה.
אבל למרות הנתונים המצוינים, עדיין אין הרגשה שפרמין הוא באנקר של האנזי פליק, ובטח לא קדוש. אז נכון שהנתונים של ימאל וראפיניה טובים יותר, ימאל לדוגמא עם שער/בישול כל 68 דקות, אבל האם לא קל יותר להיות בכושר משחק טוב יותר כאשר אתה מלא בביטחון ובאנקר בהרכב? מתוך 15 המשחקים שפרמין היה שותף להם העונה, הוא השלים 90 דקות רק ב-4 מקרים.
פרמין רק בן 23, לא מעט גדולות באירופה הביעו בו עניין, כאשר צ'לסי הרצינית ביותר וכבר הציעה עבור הספרדי הצעיר 80 מיליון ליש"ט. לא ירחק היום, ואולי פרמין יעדיף לעזוב לקבוצה בה יהיה מוערך יותר. מה שבטוח, לברצלונה יש יהלום שמגיע לו קרדיט גדול יותר.
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