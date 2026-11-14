בפעם המי יודע כמה, פרמין לופס הוכיח כמה הוא משמעותי לברצלונה עם הצמד המנצח נגד אתלטיקו מדריד. אז מה הבעיה בעצם? הוא לא זוכה לקרדיט שמגיע לו. בזמן שלאמין ימאל וראפיניה נחשבים ל"קדושים", פרמין מקבל הרבה פחות קרדיט.

בפעם המי יודע כמה, פרמין לופס הוכיח כמה הוא משמעותי לברצלונה עם הצמד המנצח נגד אתלטיקו מדריד. אז מה הבעיה בעצם? הוא לא זוכה לקרדיט שמגיע לו. בזמן שלאמין ימאל וראפיניה נחשבים ל"קדושים", פרמין מקבל הרבה פחות קרדיט.

בפעם המי יודע כמה, פרמין לופס הוכיח כמה הוא משמעותי לברצלונה עם הצמד המנצח נגד אתלטיקו מדריד. אז מה הבעיה בעצם? הוא לא זוכה לקרדיט שמגיע לו. בזמן שלאמין ימאל וראפיניה נחשבים ל"קדושים", פרמין מקבל הרבה פחות קרדיט.

מעבר לצמד הגדול, אלו המספרים של פרמין העונה: לה ליגה: 7 שערים ו-5 בישולים ב-776 דקות - שער כל 111 דקות ושער או בישול כל 66 דקות. ליגת האלופות: שער ו-2 בישולים ב-235 דקות, שער או בישול כל 78 דקות.

מעבר לצמד הגדול, אלו המספרים של פרמין העונה: לה ליגה: 7 שערים ו-5 בישולים ב-776 דקות - שער כל 111 דקות ושער או בישול כל 66 דקות. ליגת האלופות: שער ו-2 בישולים ב-235 דקות, שער או בישול כל 78 דקות.

מעבר לצמד הגדול, אלו המספרים של פרמין העונה: לה ליגה: 7 שערים ו-5 בישולים ב-776 דקות - שער כל 111 דקות ושער או בישול כל 66 דקות. ליגת האלופות: שער ו-2 בישולים ב-235 דקות, שער או בישול כל 78 דקות.