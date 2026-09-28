סוס מרוץ בן שנתיים ניצח בהופעת הבכורה שלו בארה"ב, אך דווקא שמו הוא שמשך את תשומת הלב. ה-Jockey Club, הגוף האמריקני האחראי בין היתר על רישום סוסי מרוץ גזעיים ואישור שמותיהם, הורה לשנות את שמו של Austrian Painter, "הצייר האוסטרי", לאחר שקבע כי מדובר ברמיזה לאדולף היטלר.

הסערה החלה לאחר שהסוס ניצח ביום שני במרוץ באינדיאנה. בעקבות תלונה שהתקבלה על שמו, פתח הארגון בבדיקה. היטלר נולד באוסטריה ובצעירותו ניסה להתפרנס מציור בווינה. בשנים האחרונות משמש הביטוי "הצייר האוסטרי" נאו-נאצים ברשת להתייחסות אליו בלי להזכיר את שמו במפורש, בין היתר כדי לעקוף מסנני תוכן.

תקרית ביזארית במרוץ ( צילום: Vince Caligiuri/Getty Images )

בעלי הסוס והמגדל שלו, סקוט הרברטסון, הכחיש כי התכוון להנציח את הדיקטטור הנאצי. לדבריו, השם נבחר בהשראת גוסטב קלימט, מהציירים האוסטרים המפורסמים ביותר. אלא שבמהלך הפרשה התברר כי לפני אישור השם הגיש הרברטסון שתי הצעות נוספות: My Struggle, "מאבקי", התרגום לאנגלית של שם ספרו של היטלר "מיין קאמפף"; ו-Braunau Star, על שם בראונאו אם אין, העיירה האוסטרית שבה נולד היטלר. הרברטסון הסביר כי גם לסבה של אשתו היה קשר לעיירה.

הבדיקה לא הסתיימה שם. אחותו המלאה של הסוס, שנולדה לאותם הורים, קיבלה את השם New Order – "הסדר החדש". הרברטסון טען כי קרא לה על שם להקת הרוק הבריטית האהובה עליו, אך הביטוי מזוהה גם עם התוכניות הנאציות לעיצוב מחדש של אירופה תחת שלטון גרמני. ה-Jockey Club הורה להסיר גם את שמה, והיא נותרה בשלב זה ללא שם רשום.

כללי הרישום אוסרים על שמות שעלולים להיחשב פוגעניים או מאיימים על רקע גזע, דת, מוצא או פוליטיקה, בין היתר. "בתחילת השבוע קיבלנו תלונה רשמית שלפיה השם פוגעני, ופתחנו מיד בבדיקה", מסר הארגון. "אנחנו מתייחסים לנושאים האלה ברצינות".

הסוס המנצח כבר קיבל שם חדש: Merrylegs. הפעם הייתה זו בתו של הרברטסון שבחרה את השם, על שם הפוני האפור מהספר הקלאסי "הסייח השחור" של אנה סואל.