נבחרת ישראל זכתה הערב (שבת) במדליית הזהב בתחרות הקבוצתית (Team Award) באליפות העולם לבוגרים באקרובטיקה המתקיימת בפזארו, איטליה. בתום שלב המוקדמות ושקלול תוצאות שלושת הצוותים המובילים, סיימה ישראל במקום הראשון עם 88 נקודות, לפני רוסיה וארה"ב (81 נקודות כ"א).

את הניקוד הישראלי שהוביל לזכייה בזהב השיגו זוג הבנות שירז סוקולובסקי ורוני כהן (מעופפי חיפה ומכבי אקרוג'ים), מאמן: ינאי כלפה; רביעיית הבנים ליעד מדר, ערן רודנאי, לירן כהן ויבגני פינצ׳וקוב (בגין חולון), מאמן: לידר דנה; שלישיית הבנות אורי דקל, רוני רוטמן וארד אביר דויטש (מעופפי חיפה), מאמנת: אופיר כהן.

גלריה ( צילום: באדיבות איגוד ההתעמלות בישראל, צילום: Filippo Tomasi )

לצד מדליית הזהב בתחרות הקבוצתית, סיימה המשלחת הישראלית יומיים מצוינים של מוקדמות עם שורה ארוכה של העפלות לגמרים. שירז סוקולובסקי ורוני כהן סיימו במקום השני במוקדמות ה-Dynamic עם 28.09 נק' והעפילו לגמר, לאחר שאתמול העפילו גם לגמר ה-Balance מהמקום השני עם 28.41 נק'. את שלב המוקדמות בקרב־רב סיימו במקום הראשון עם 56.50 נק׳ והעפילו לגמר המשולב.

ליעד מדר, ערן רודנאי, לירן כהן ויבגני פינצ׳וקוב סיימו במקום הרביעי במוקדמות ה-Dynamic עם 27.64 נק׳ והעפילו לגמר, לאחר שאתמול העפילו גם לגמר ה-Balance מהמקום השני עם 28.46 נק׳. בקרב־רב סיימו במקום השני עם 56.10 נק׳ והעפילו לגמר המשולב.

( צילום: באדיבות איגוד ההתעמלות בישראל, צילום: Filippo Tomasi )





אליפות העולם באקרובטיקה ( צילום: באדיבות איגוד ההתעמלות בישראל, צילום: Filippo Tomasi )

אורי דקל, רוני רוטמן וארד אביר דויטש סיימו במקום השביעי במוקדמות ה-Balance עם 28.13 נק׳ ולא יעפילו לגמר התרגיל בשל מגבלת צוות אחד למדינה, לאחר שאתמול העפילו לגמר ה-Dynamic מהמקום השני עם 28.32 נק׳. בקרב־רב סיימו במקום השני עם 56.45 נק׳ והעפילו לגמר המשולב.

רותם וולף ויותם קלומל (בגין חולון ומכבי דן), מאמנים: מאיה גנות ואמיר מוזס, סיימו היום במקום ה-11 ב-Balance עם 27.10 נק׳ וישמשו כרזרבה ראשונה לגמר. אתמול סיימו במקום הראשון במוקדמות ה-Dynamic עם 29.07 נק׳ והעפילו לגמר. בקרב־רב סיימו במקום החמישי עם 56.17 נק׳ והעפילו לגמר המשולב.

נועם רונן, נועה יפרח ומארי עובדיה (בגין חולון), מאמן: אמיר מוזס, סיימו במקום הרביעי במוקדמות ה-Balance עם 28.77 נק׳ והעפילו לגמר. בקרב־רב סיימו במקום השלישי עם 56.35 נק׳, אך לא יעפילו לגמר המשולב בשל מגבלת צוות אחד למדינה. רוני טלר וחן בנוז (מעופפי חיפה), מאמן: ינאי כלפה, סיימו במקום ה-12 במוקדמות ה-Balance עם 27.07 נק׳ ובמקום העשירי בקרב־רב עם 54.44 נק׳.