סימין (100 ק"ג), באליפות העולם הראשונה שלו, פתח נהדר את התחרות עם איפון פרנינסקו בלטנה הקולומביאני. גם בקרב שלאחר מכן הוא ניצח בווזארי ואיפון את דאוט פולטשב מקירגיסטן. בקרב המכריע לפני רבע הגמר, זה שיכול לשלוח אותך לעוד שני קרבות לפחות או לחילופין להדיח אותך, סימין פגש את סימון כריסטינה ההולנדי, וההבדלים בין השניים הן בניסיון והן בג'ודו בלטו. למרות התחלה מעט שקולה, ההולנדי העלה ווזארי על לוח הניקוד וידע לשמור עליו עד לסיום הזמן החוקי.