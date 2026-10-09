אליפות העולם בג'ודו הסתיימה עבור המשלחת הישראלית היום (שישי), כשהמתחרה היחיד בכחול-לבן - יוסף סימין - הפסיד בשלב שמינית הגמר והודח. מחר תסתיים התחרות האישית במשקלים הפתוחים, והאחרונה להתחרות תהיה רז הרשקו (+78 ק"ג).
סימין (100 ק"ג), באליפות העולם הראשונה שלו, פתח נהדר את התחרות עם איפון פרנינסקו בלטנה הקולומביאני. גם בקרב שלאחר מכן הוא ניצח בווזארי ואיפון את דאוט פולטשב מקירגיסטן. בקרב המכריע לפני רבע הגמר, זה שיכול לשלוח אותך לעוד שני קרבות לפחות או לחילופין להדיח אותך, סימין פגש את סימון כריסטינה ההולנדי, וההבדלים בין השניים הן בניסיון והן בג'ודו בלטו. למרות התחלה מעט שקולה, ההולנדי העלה ווזארי על לוח הניקוד וידע לשמור עליו עד לסיום הזמן החוקי.
בכך נבחרת הגברים מסיימת את דרכה כשהישג השיא הוא המקום החמישי של יהונתן אלבז. יצחק אשפיז ורוי סיוון הפסידו בקרבות הראשונים שלהם וכאמור סימין ניצח שני קרבות לפני שהפסיד. לשני הרשקו, שכבר שנה שנייה מאמן העל של שתי הנבחרות, יש תפקיד חשוב בבניית הנבחרת לקראת אליפות העולם בשנה הבאה, שתהיה חשובה לקריטריון האולימפי ואולי אף לדירוג - וכמובן השפעה על הקטגוריה הקבוצתית.
היום הייתה אמורה להתחרות ענבר לניר (78 ק"ג), אבל מדליסטית הכסף מפריז 2024 מתאוששת מניתוח בכתף וצפויה לחזור לסבב התחרויות רק בתחילת 2027. לניר לא התחרתה באליפות העולם מאז 2023 אז כזכור, היא הוכתרה לאלופת העולם. גם הרשקו לא התחרתה מאז 2023, אז זכתה במדליית ארד. הסיבה שהשתיים לא התחרו באליפות אשתקד היא מבצע "עם כלביא", שכן הטיסה שלהן לבודפשט התבטלה בגלל הטילים. הרשקו עברה שנה מצוינת עם מדליה בכמעט כל טורניר ותקווה לסיים אותה על הפודיום.