אם מקבלים את ההנחה לפיה ספורט הוא הפלטפורמה הנוחה להסתכל דרכה על אירועים כלכליים, חברתיים או פוליטיים גלובליים, הרי שהשבוע נפל דבר. בעוד מיליוני אוקראינים עדיין רעבים, נפצעים ומתים, אחרי כמעט חמש שנות פלישה רוסית אלימה, החליט בית המשפט לבוררות ספורט בשווייץ, אחרי שנים של חרם ספורטיבי כזה או אחר על ספורטאי רוסיה ובלארוס, לקבל את הערעור הרוסי ולהחזיר את שתי המדינות לחיק חבר העמים של עולם הספורט.

זה אומר שנבחרת הגברים הרוסית, כולל ההמנון והדגל שמייצגים את קרמלין ואת פוטין, תהיה חלק מאליפות העולם בהוקי במאי 2027 בגרמניה, ונבחרת הנשים בהוקי תוכל לייצג את המדינה באליפות העולם בנובמבר 2027. בהחלטתו קבע בית המשפט בלוזאן כי החלטת התאחדות ההוקי הבינלאומית לפיה יש להשעות את הנבחרת הרוסית רק בגלל דאגות לגבי סידורי אבטחה, אינה מבוססת מספיק. "רק סיכוני בטיחות מוכחים באופן חד משמעי יכולים להצדיק הרחקת ספורטאים על בסיס הלאום שלהם תחת תקנון הפדרציה הרלבנטי", נכתב בהחלטה.

גלריה יחזרו גם ליציע? אוהדים רוסים ( צילום: PATRICK MEINHARDT/AFP )

בעוד שהתאחדות ההוקי הבינלאומית הביעה את אי הסכמתה עם ההחלטה, אבל קיבלה אותה, הגרמנים עדיין שוקלים את צעדיהם הבאים. "כמארחים, ההשתתפות הרוסית משנה את כל הקונספציה שלנו מבחינה כלכלית, פוליטית ובטיחותית", נמסר מהתאחדות ההוקי הגרמנית, "עמדתנו נשארה כמקודם: אנחנו דוחים את ההחלטה להחזיר את הנבחרת הרוסית לתחרויות בינלאומיות".

התקשורת הגרמנית אמנם הגיבה להחלטה בתרעומת, אבל הפנימה כי מדובר בפסיקה שהמדינה וההתאחדות חייבות לקבל כדי להמשיך להצדיק את ההידבקות שלהן לחוק הבינלאומי.

אתמול המצב הידרדר בהקשר הזה: מעצמות ההוקי פינלנד ושוודיה, לצד לטביה, דנמרק ונורווגיה, חתמו על עצומה להחרמת הרוסים בטורניר, וגם צ'כיה שוקלת להצטרף אליהן. ייתכן שגם אחד הספונסרים של האליפות ינתק את הקשרים בעקבות אירוח הרוסים.

נבחרת רוסיה ב-2021 ( צילום: AP Photo/Roman Koksarov, )

צביעות רוסית

הרוסים מצידם, קיבלו הפעם בחיבוק החלטה של בית משפט בינלאומי לגביהם. ושר הספורט הרוסי מיכאיל דגטיאריוב הביע בפוסט בטלגרם את תמיכתו בבית המשפט על ש"ראה עין לעין את הדרישות הרוסיות המוצדקות בנקודות עיקריות". החלטה אחרת של בית הדין, דרישה מהתאחדות השחמט הרוסית לסגת משטחים אוקראינים כבושים, זכתה להתעלמות מוחלטת מצד הרוסים, ואילו יום אחד לאחר ההחלטה לגבי שילוב מחודש של נבחרת ההוקי באליפות העולם, רשמו הרוסים קבוצות משטחים אוקראינים כבושים לליגות ההוקי הרוסיות. לגבי כל הילדים שמשחקים בקבוצות ונולדו ב־2014 או ב־2015 נכתב כי הם נולדו ברוסיה.

התאחדות ההוקי הגרמנית הבינה שהיא לא תוכל לבדה להפוך את ההחלטה, וראשיה החליטו להעביר את תפוח האדמה הלוהט הזה לפוליטיקה. צריך לזכור: מעבר לעיסוק הביטחוני העצום שקשור בשמירת הנבחרת הרוסית מפני גופים ובודדים הרוצים לפגוע בה, ומעבר לעובדה שרוסיה תשתמש בקבוצת ספורט לאומית (עם סיכוי לא רע למדליה) כדי לקדם את הקרמלין, פוטין והמדיניות שלו, הרי שגרמניה נתונה כבר שנים במלחמה היברידית מצד רוסיה. חבלות, פושעים קטנים המושכרים ע"י רוסיה לפגוע במשלוחי רכבות לאוקראינה וריגול (לצד האופרציה של מיליוני בוטים ברשת והפצת דיסאינפורמציה).

הודיעה על התנגדות. נבחרת שבדיה ( צילום:AP Photo/Hassan Ammar )

הגעה של נבחרת רוסית לגרמניה, תביא איתה גם הגעה של עשרות ואולי אפילו מאות אנשי משלחת. חלק מהם יהיו לבטח חברים בשירות הביון הרוסי.

ההתאחדות הגרמנית כבר רמזה כי קיימת אפשרות כי היא "תחזיר" את אליפות העולם, ותסרב לקחת את הסיכונים הביטחוניים והכלכליים הכרוכים בתחרות ספורט שבה מתארחת רוסיה.

משחק פוליטי זהיר

ההתאחדות הגרמנית הודתה כי הגיעה להעיד במשפט בלוזאן כשאין באמתחתה תוכנית אלטרנטיבית. היא הייתה בטוחה כי לאחר שרוסיה הורחקה גם ממשחקי החורף השנה, בית המשפט לא יהפוך את ההחלטה של הפדרציה הבינלאומית. בינתיים ההתאחדות גילתה תושיה מהירה בנסיון לפתור את המשבר (שעלול גם להרחיק את אוקראינה מהמשחקים). ביום שני כבר נפגשו בכירי ההתאחדות עם פרלמנטרים בבונדסטאג ודנו איתם באפשרות שלא להעניק ויזות לספורטאים ולחברי המשלחת הרוסית.

גורם במשרד הקנצלר בגרמניה אמר ל"פרנקפורטר אלגמיינה צייטונג", כי "באופן עקרוני, הממשלה הגרמנית תומכת במדיניות ויזה מגבילה עבור רוסיה בין המדינות שחתומות על אמנת שנגן. ויזות לתקופות קצרות ניתנות רק תחת תנאים מחמירים במיוחד".

מובילה קו פייסני מול רוסיה. קובנטרי ( צילום: Richard Heathcote/Getty Images )

לא ברור אם כניסה לאליפות העולם נופלת תחת הקטגוריה הזו. מה שברור הוא שכל החלטה תשפיע באופן ישיר על הסיכויים של מינכן לזכות באירוח המשחקים האולימפיים שהיא מנסה לקבל בין השנים 2036 ל־2044. הוועד האולימפי הבינלאומי שומר על אוטונומיה מלאה. משמע: מדינה שתחליט על איסור כניסה של ספורטאים ממדינה מסוימת, לא תוכל לארח את המשחקים האולימפים והגרמנים צריכים ללכת כאן ממש על בהונות רגליהם כדי לא לפגוע בסיכוייהם.

מאז שקירסטי קובנטרי נכנסה לתפקידה כנשיאת הוועד האולימפי הבינלאומי בשנה שעברה, ולמרות ביקורת קשה נגדה מהמערב ואוקראינה, היא מובילה קו פוליטי סובלני מאוד כלפי חזרתה של רוסיה לספורט הבינלאומי ומתנגדת להענשת ספורטאים בשל פעולות הממשל שלהם. היא רוצה לשמור על נייטרליות של התנועה האולימפית, אבל החלטותיה פועלות לטובת האינטרס של מוסקבה ומשרתות את חזרתה של רוסיה לבמה הספורטיבית העולמית.

אנחנו על המפה

הקנדים לא מתכננים לארח אולימפיאדה, אבל אליפות העולם בהוקי עד גיל 20 תתקיים שם כבר בדצמבר, ולדברי אניטה אנאנד, שרת החוץ הקנדית, "המדינה תמשיך בהגבלות שלה לגבי השתתפות של ספורטאים רוסים בתחרויות בקנדה המתקיימות בסיוע מימון פדרלי".

קנדה יכולה גם לחקות את ההחלטה ההולנדית, שמנעה משלושה ספורטאים רוסים ויזות לאליפות העולם בהתעמלות שנערכה ברוטרדם בחודש שעבר והעניקה ויזות למשתתפים אחרים. מדינות אחרות כמו שוודיה, פינלנד וצ'כיה הביעו תרעומת על ההחלטה, אבל לא הודיעו כי יחרימו את המשחקים. לא ברורה עדיין מה תהיה עמדת לטביה, מדינה שבה יש חוק האוסר על ספורטאים להתחרות מול ספורטאים רוסים.

הבסטי של טראמפ. פוטין ( צילום: Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP )

כך או כך, הטרנד כבר ברור והוא סוחף. אחרי ההשעיה המוחלטת של רוסים מתחרויות בינלאומיות לאחר הפלישה בשלהי פברואר 2022, התחילו ב־2024 עצימות העיניים ועיגול הפינות. ספורטאים רוסים הורשו להשתתף אבל רק כספורטאים נייטרלים, ללא ייצוג של הדגל או ההמנון. במשחקי הנוער האולימפיים בדקאר כבר מורשים הרוסים להשתתף עם הסמלים האולימפיים שלהם, ואילו באולימפיאדת לוס־אנג'לס, באירוחו של הנשיא טראמפ, הבסטי של פוטין, רוסיה כבר תשתתף כמדינה רגילה לחלוטין.