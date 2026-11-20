במסע של קבוצות במהלך עונה יש צמתים שמכריעים לאיזה כיוון תלך העונה, או יוצרים נרטיב חדש שמניב שיח סביב הקבוצה. את הפועל ירושלים של גרסת 2026-2027 אנחנו נזכור בזכות פתיחת העונה המושלמת ביורוקאפ ובליגה, אך גם בגלל הניצחון הגדול על מכבי תל אביב ביד אליהו. הניצחון על אלופת המדינה נתן את הגושפנקה שהפועל ירושלים מכוונת הכי גבוה שיש ותלך עד הסוף על כל התארים.

הדבר שבלט בניצחון של הפועל ירושלים היה ההופעה של לורנזו בראון, שנדמה שקם לתחייה והזכיר את לורנזו בראון בקדנציה הראשונה שלו בישראל. הגארד בן ה-36 הגיע להפועל ירושלים מחוסר ברירה שנבע המפציעה של ג'ארד הארפר. סשה אוברדוביץ' בנה קבוצה בצלמו ובדמותו שהארפר היה מיועד להיות הכוכב שלה, אך פציעה לא צפויה שהשביתה אותו לכמה חודשים וחוסר ברכז מוביל נוסף הובילו את הפועל ירושלים לחפש רכז באותה רמה בשוק בזמן הכי גרוע, בסוף החלון, כשכל הסגלים סגורים והארפר עדיין חלק מהסגל ומיועד לחזור לעמדתו לאחר הפציעה.





לורנזו בראון ( צילום: עידו ארז )





לבסוף הפועל החליטה להחתים על חוזה זמני את בראון כדי למלא את החלל, אך גם עם ההחתמה הזאת היו חששות. למרות הרזומה האדיר של הרכז האמריקאי-ספרדי, מדובר בשחקן שלא שיחק שנה וחצי. למרות הזיכרונות שהוא השאיר אצל האוהדים בישראל, לא היה ברור אם יוכל לשחזר את היכולות שאיתה עזב את מכבי תל אביב באופן עקבי לאורך העונה, ולמרות פתיחת העונה המושלמת של הקבוצה, לורנזו לא בלט יותר מדי לאורך הדרך עד למפגש מול האקסית ביד אליהו.

למרות כושר המשחק הירוד, בראון שיחק 29 דקות בהן קלע 8 נקודות, אסף 5 ריבאונדים, חילק 7 אסיסטים וחטף 2 כדורים עם 2 איבודים בלבד. ההופעה הזאת, למרות המספרים הלא בולטים, הייתה דומיננטית מאוד והזכירה את היכולת שבהפועל ירושלים קיוו שבראון יכול לספק לאורך העונה.

המאמן סשה אוברדוביץ' אמר על בראון לאחר המשחק: "לא ידענו באיזה מצב הוא בא, הוא לא שיחק שנה וחצי, בהתחלה עבדנו הרבה כדי להכניס אותו לקצב, רואים בכל משחק ואימון שהוא משתפר, הוא שיחק 29 דקות היום, זה מאוד מאתגר גם עבורו, הוא מנוסה, המצב הנפשי שלו, האיכויות שלו כשחקן, עם הזמן הוא יהיה ברמה שהוא הראה בעבר". הציטוט מראה את הספק וחוסר הברירה שליוו את ההחתמה של בראון, אך נדמה שהוא השתיק את המבקרים ולפי הדיווחים כרגע נראה שלמרות האופציה שיש לקבוצה לשחרר את בראון בחודש ינואר, הרכז ימשיך עם הקבוצה עם הבירה עד סוף העונה.

המקרה הזה מלמד אותנו שבחיים של קבוצת כדורסל בריאה שנבנתה באופן מאוזן עם אנשי מקצוע נכונים ושחקנים רעבים להצלחה, גם שחקן שלא שיחק שנה וחצי אך עם רצון מקצועי להצליח, ובטח עם כישרון כמו של לורנזו בראון, יכול לחזור לשחק ברמות הגבוהות במה שהיה נדמה כקריירה שעמדה להסתיים בקול ענות חלושה.

כל מי שראה את המשחק ידע שהפועל ירושלים 2026-2027 היא קבוצה מיוחדת, השחקנים שהראו יכולת קבוצתית אדירה, ניהול המשחק של אוברדוביץ', ההצגה של הקהל ואפילו החגיגות של גל מקל ומתן אדלסון אתמול קרוב לפרקט שהמחישה כמה מיוחדת הייתה התחושה לגבי הקבוצה הזאת ובראון היה חוד החנית. אם האדומים ימשיכו ביכולת הזאת התל אביביות יצטרכו להיזהר, כי הקבוצה מהבירה מגיעה לעשות צרות!

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