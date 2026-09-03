שני ניצחונות רצופים החזירו לנוריס את התנופה, אנטונלי ממשיך להוביל את האליפות ופרארי תולה תקוות בשדרוגים לקראת המרוץ הביתי. עם לקלר והמילטון על המסלול והיציעים צבועים באדום, במונצה מחכים לתשובה אחת: האם הפעם החגיגה תישאר בבית?

האבק מהניצחון המרשים של לנדו נוריס בהולנד עוד לא שקע, וכבר סבב הפורמולה 1 מגיע בסוף השבוע הקרוב לאחד היעדים האגדיים והמרגשים ביותר בלוח השנה: "מקדש המהירות" במונצה. עם מהירויות מסחררות, עומס אדיר על הבלמים והטירוף של אוהדי פרארי, מצפה לנו סוף שבוע שבו הלחץ יורגש הרבה מעבר למסלול.

( רויטרס )

המאבק בצמרת אליפות הנהגים מתחמם ממרוץ למרוץ. קימי אנטונלי ממשיך לבסס את מעמדו כמועמד מוביל לתואר, עם יתרון של 59 נקודות על חברו למרצדס, ג'ורג' ראסל, ועל לואיס המילטון מפרארי. אלא שגם מרוץ מרשים בהולנד לא הספיק לו כדי לנצח: נוריס הכריע את הקרב ביניהם בעקיפה נהדרת בהקפה ה-54 והמשיך לניצחון שני ברציפות. אחרי סוף שבוע של תהפוכות והפתעות, נראה שנהג מקלארן צובר תאוצה בדיוק בזמן.

האלוף המכהן יצא לפגרת הקיץ עם ניצחון וחזר ממנה עם אחד נוסף. לאחר שדרוג הכנף האחורית ותעלות קירור הבלמים, ה-MCL40 הציגה בהולנד יכולת מבטיחה. כעת מקלארן תצטרך להוכיח שההתקדמות שלה תבוא לידי ביטוי גם במסלול בעל דרישות שונות, ולספק לנוריס הזדמנות להשלים שלישייה באיטליה.

במרצדס לא צפויה חבילת שדרוגים משמעותית לקראת מונצה, אבל אנטונלי יגיע עם אתגר נוסף: החלפת יחידת הכוח תגרור עונש שיציב אותו בחלק האחורי של סדר הזינוק, דווקא במרוץ הביתי שלו. בקבוצה בחרו לספוג את העונש במסלול שמאפשר עקיפות, בתקווה שיוכל להתקדם ולצמצם את הנזק במאבק על האליפות.

פרארי, לעומתה, צפויה לפי הדיווחים להביא שדרוג למנוע לצד שיפורים אווירודינמיים והתאמות למסלול. גם מקלארן נערכת לדרישות המיוחדות של מרוץ שבו המהירות בישורות היא מרכיב מכריע. עבור הקבוצה האיטלקית, התמיכה העצומה ביציעים מגיעה עם ציפיות בהתאם: האם שארל לקלר, "הנסיך ממונאקו", והמילטון, אלוף העולם שבע פעמים, יצליחו לסיים בשני המקומות הראשונים ולטרוף את הקלפים? או ששוב ייאלצו האוהדים באדום לראות נהג של קבוצה אחרת חוגג בראש הפודיום?

מונצה היא לא רק מקדש של מהירות, אלא גם מקום שידע רגעים טרגיים שנחרתו בתולדות הפורמולה 1. אחד המצמררים שבהם התרחש ב-1970, כאשר יוכן רינדט, שהוביל את אליפות העולם, נהרג בתאונה במהלך האימונים לקראת הגרנד פרי. למרות מותו, איש מיריביו לא הצליח לעבור אותו בטבלה, ובסיום העונה הוא הוכתר לאלוף העולם - הנהג היחיד בתולדות הפורמולה 1 שזכה בתואר לאחר מותו. שמו נותר חקוק בהיסטוריה של מונצה ושל הענף כולו, כתזכורת כואבת למחיר ששילמו נהגי העבר על המהירות והסיכון.

בסוף השבוע הקרוב, הנהגים יגיעו לאותו מסלול במטרה לנצל כל יתרון שהמכוניות שלהם מסוגלות להעניק. הישורות הארוכות והבלימות החריפות יעמידו למבחן את המהירות בקו ישר, את היעילות האווירודינמית ואת היכולת לשמור על המכונית יציבה ברגעים שבהם צריך להאט בחדות. כל פשרה בכיוון הרכב עלולה להתגלות מיד, וכל מאבק על מיקום עשוי להיות מוכרע בנקודת הבלימה.

פרארי תנסה להפוך את השדרוגים ואת התמיכה הביתית לתוצאה שתצדיק את הציפיות. מקלארן תרצה להראות שהכושר מהולנד הוא חלק ממגמה שתימשך גם בהמשך העונה, ומרצדס תידרש להוכיח שגם בלי חבילת שדרוגים גדולה, ועם מוליך האליפות שמזנק מאחור, היא עדיין מסוגלת להכתיב את הקצב.

בין המאבק על התואר, השיפורים במכוניות והמתח ביציעים, למונצה יש את כל המרכיבים לעוד מרוץ מסעיר. האם נוריס ישלים שלישייה, פרארי תעניק לקהל הביתי את החגיגה שהוא מחכה לה, או שמנצח מפתיע ישבש את התוכניות של כולם? במקדש המהירות, את התשובה נקבל רק עם הדגל המשובץ.





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