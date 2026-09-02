שני משחקים, שתי רביעיות ורשת נקייה. רומא פתחה את העונה בסערה, אבל מעבר למספרים יש בבירת איטליה תחושה שלא הייתה שם זמן רב: משהו סוף־סוף מתחבר. האם האולימפיקו בדרך להחזיר עטרה ליושנה?

יחד עם העונה שעברה, רומא השלימה שבעה ניצחונות רצופים בליגה. האחראי הראשי לטירוף שמתחולל בבירה הוא דונייל מאלן, שיצר שילוב אדיר עם פאולו דיבאלה בהתקפה. החלוץ ההולנדי המשיך מהמקום שבו עצר בעונה שעברה, ואולי אפילו העלה הילוך. חמישה שערים בשני מחזורי ליגה (ותשעה ברצף הניצחונות) הם הצהרת כוונות מפחידה לסרייה א' ולאירופה כולה. הוא כבר נראה כמו אחד החלוצים המשמעותיים ששיחקו במועדון בשנים האחרונות, ומספק להתקפה את מה שהיה חסר לה זמן רב.

גלריה שילוב קטלני. מאלן ודיבאלה ( צילום: REUTERS/Matteo Ciambelli )

מאלן מסתמן כבינגו עבור רומא. מאז ימי אדין דז'קו לא נמצא חלוץ אמיתי בקבוצה שידעה רק אכזבות. מאלן, בדומה לרומא, לא מצא את מקומו בשנים האחרונות במערך אצל מאמן שידע להפיק ממנו את המיטב. הוא אמנם זומן למונדיאל בזכות הפריחה שלו ברומא, אבל אזרחי הולנד מבכים עד עכשיו את היעדר השימוש האמיתי בו בחוד בגביע העולם, וגם באסטון וילה לא שיחק כחלוץ.

אבל רומא היא כבר לא רק מאלן. נראה שהמאמן ג'אן פיירו גספריני מתחיל להביא לבירה את כל מה שעבד לו באטאלנטה: לחץ גבוה, אינטנסיביות, תנועה ומשחק התקפי מרובה משתתפים. כבר בעונה שעברה ניכר שיפור, אך עדיין חסרו לו פתרונות בחלק הקדמי. בקיץ צורפו כמה שחקנים מעניינים, בהם רודריגו מורה בן ה־19 מפורטו וסנטיאגו קסטרו מבולוניה. המטרה ברורה: להעמיק את הסגל ולמנוע עומס ופציעות.

צפו בתקציר: רומא מתפוצצת על לצ'ה עם רביעייה ( באדיבות ONE )

מחכים ל"מיוחד"

והשנה יש לעומק הזה חשיבות נוספת. אחרי שנות היעדרות, רומא חוזרת לליגת האלופות. המפגשים עם יריבות מהטופ האירופי, לצד הנסיעות והצורך להתאושש בין משחק למשחק, יציבו בפניה אתגר תובעני. כדי להתמודד במקביל על הצמרת באיטליה ועל הצלחה במפעל היוקרתי, גספריני יזדקק ליותר מהרכב ראשון חזק.

צריך גם לשמור על פרופורציות: פיורנטינה ולצ'ה אינן היריבות שיקבעו אם רומא מועמדת לאליפות. שתיהן הגיעו למפגשים האלה בתקופות פחות טובות, ולכן המבחנים הגדולים עוד לפניה. ובכל זאת, קשה להתעלם מהדרך שבה ניצחה ומהתחושה שמדובר בקבוצה שלמה יותר.

מהלכי הקיץ לא הסתכמו ברכש. לצד חיזוק כמעט בכל עמדה, הצליח המועדון להשאיר שחקנים שעוררו עניין ברחבי אירופה, בהם מאנו קונה, אוון אנדיקה, מילה סבילאר וכמובן מאלן. אחרי תקופה שבה התקשה לשמור על נכסיו, גם היציבות הזו היא שינוי חשוב.

ועדיין, עמדה אחת נותרה בעייתית: האגף השמאלי. גספריני היה יכול להרוויח משחקן כנף מהיר ויצירתי שיוכל לשחק על כל הקו, לפתוח את המגרש ולספק פתרון מול יריבות שמתגוננות עמוק. כרגע נראה שווסלי הברזילאי יצטרך למלא את התפקיד, אף שלא מדובר בשיבוץ האידיאלי.

הקהל, כרגיל, מוסיף את חלקו. האולימפיקו הוא לא רק אצטדיון, אלא חלק מהזהות של העיר. בין שמגיעה יריבה גדולה ובין שזו קבוצה מהתחתית, האוהדים ממלאים את היציעים ונותנים לשחקנים תחושה שכל משחק הוא גמר הצ'מפיונס. בחודש הבא, כשריאל מדריד תגיע עם ז'וזה מוריניו, צפוי שם ערב מרגש במיוחד: מפגן אהבה למאמן שנתן את הנשמה, ומפגש שעשוי להיכנס להיסטוריה של האצטדיון.

"המבחן האמיתי"

גם בקרב אוהדי רומא בישראל קיימת התרגשות מיוחדת מפתיחת העונה. דניאל פרוס (18), שינק אהבה לקבוצה מהיום שבו נולד, ימריא מחר לעיר הנצח כדי להיות חלק מהחוויה. "עכשיו באמת מגיע המבחן שיכול לתת לנו תשובה רצינית יותר: בשבת אטאלנטה מגיעה לאולימפיקו. אם רומא באמת רוצה לאותת רצינות, ניצחון קטן לא יספיק", הוא אומר. "היא צריכה להמשיך ולהראות עליונות, לשלוט במשחק ולהוכיח שהיכולת מהמחזורים הראשונים יכולה להגיע גם מול יריבה איכותית יותר. סיבה טובה לעלות על מטוס ולחוש את הקבוצה מקרוב".

על הקווים. גספריני ( צילום: REUTERS/Matteo Ciambelli )

עבור גספריני זה גם עניין אישי. באטאלנטה בנה את שמו והפך לאחד המאמנים הבולטים באיטליה. כעת הוא ניצב מולה מהצד השני, ואחרי שלא הצליח לנצח אותה במפגשים הקודמים, יש לו סיבה נוספת לרצות שהרצף הנוכחי יימשך.

אם תמשיך כך, מקום בארבע הראשונות נראה יעד ריאלי. אבל אולי אפשר כבר לחלום על יותר. המפגשים עם הגדולות יבהירו אם רומא רק נהנתה מפתיחה מוצלחת או מסוגלת להתמודד על האליפות, ובמקביל תצטרך להוכיח שהיא יכולה להותיר חותם גם בצ'מפיונס. להלהיב במשך שני מחזורים היא כבר הצליחה. האתגר יהיה לשמור על הרמה הזו כשהעונה תתחיל להכביד.

מי שאוהד את רומא יודע היטב שהוא יצפה בקבוצה שלו משחקת לא רק כדורגל, אלא משחקת גם על מערכת העצבים המאוד עדינה שלו. זאת קבוצה שגם כשהיא מובילה, תמיד קיים אצלך החשש שמשהו ישתבש בעוד דקה. בשנים האחרונות, אפילו משחקים מול קבוצות בינוניות הסתיימו בניצחון דחוק, או תיקו מאכזב ושלא לומר במפח נפש. לצפות בפתיחת עונה ללא צורך להתחבר לקוצבי לב, זאת כבר הרגשה שונה.

לא במקרה ברחובות רומא התחילו להלביש את הצמד דיבאלה־מאלן בדיוקנים של טוטי ובאטיסטוטה, גיבורי העל של האליפות השלישית של הקבוצה בשנת 2001. ואם פאביו קאפלו האגדי קרא לאינטר האלופה להיזהר רומא, הרי שסף החלומות בשכונות טסטאצ'יו וטרסטברה מרקיע בימים אלו מעלה־מעלה.