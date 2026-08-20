כל זה מגיע בהמשך לאירועי הקיץ שעבר, אז נחסם מעבר של רביבו לקופנהגן. בזמנו, הובטח לשחקן ולמשפחתו כי אם תגיע בקיץ הנוכחי הצעה מחמש הליגות הבכירות, המועדון יפגין גמישות. בנוסף, בשל הקרבתו והישארותו בקריית־שלום בשכר מבין הנמוכים בקבוצה (150 אלף אירו לעונה), הובטח לו בונוס חד־פעמי. אלא שעד כה הבונוס לא שולם, למרות שהנושא הועלה שוב ושוב בשיחות בין הצדדים.

כל זה מגיע בהמשך לאירועי הקיץ שעבר, אז נחסם מעבר של רביבו לקופנהגן. בזמנו, הובטח לשחקן ולמשפחתו כי אם תגיע בקיץ הנוכחי הצעה מחמש הליגות הבכירות, המועדון יפגין גמישות. בנוסף, בשל הקרבתו והישארותו בקריית־שלום בשכר מבין הנמוכים בקבוצה (150 אלף אירו לעונה), הובטח לו בונוס חד־פעמי. אלא שעד כה הבונוס לא שולם, למרות שהנושא הועלה שוב ושוב בשיחות בין הצדדים.

כל זה מגיע בהמשך לאירועי הקיץ שעבר, אז נחסם מעבר של רביבו לקופנהגן. בזמנו, הובטח לשחקן ולמשפחתו כי אם תגיע בקיץ הנוכחי הצעה מחמש הליגות הבכירות, המועדון יפגין גמישות. בנוסף, בשל הקרבתו והישארותו בקריית־שלום בשכר מבין הנמוכים בקבוצה (150 אלף אירו לעונה), הובטח לו בונוס חד־פעמי. אלא שעד כה הבונוס לא שולם, למרות שהנושא הועלה שוב ושוב בשיחות בין הצדדים.

הדרמה העצימה יומיים לפני שני המשחקים מול שריף טירספול במוקדמות הליגה האירופית. סוכן העל הסרבי פאלי רמדאני שמייצג את השחקן התקשר לאביו, חיים רביבו, ועידכן על ההתעניינות מספרד. חיים הפנה אותו ישירות למנכ"ל ג'ק אנגלידיס. כששאל רמדאני מה מחיר השחרור, השיב אנגלידיס בחצי צחוק: "שבעה מיליון אירו". הסרבי השיב לו: "אוקיי, אז תשאיר אותו במכבי ת"א". בהמשך השיחה בין השניים, אמר הסוכן למנכ"ל מכבי: "אני יכול לדחוף אותם עד לשלושה מיליון אירו וחמישה אחוזי מכירה עתידית". אנגלידיס אמר לרמדאני כי הוא מעביר את ההצעה לבעלים מיץ׳ גולדהאר ויחזור אליו.

הדרמה העצימה יומיים לפני שני המשחקים מול שריף טירספול במוקדמות הליגה האירופית. סוכן העל הסרבי פאלי רמדאני שמייצג את השחקן התקשר לאביו, חיים רביבו, ועידכן על ההתעניינות מספרד. חיים הפנה אותו ישירות למנכ"ל ג'ק אנגלידיס. כששאל רמדאני מה מחיר השחרור, השיב אנגלידיס בחצי צחוק: "שבעה מיליון אירו". הסרבי השיב לו: "אוקיי, אז תשאיר אותו במכבי ת"א". בהמשך השיחה בין השניים, אמר הסוכן למנכ"ל מכבי: "אני יכול לדחוף אותם עד לשלושה מיליון אירו וחמישה אחוזי מכירה עתידית". אנגלידיס אמר לרמדאני כי הוא מעביר את ההצעה לבעלים מיץ׳ גולדהאר ויחזור אליו.

הדרמה העצימה יומיים לפני שני המשחקים מול שריף טירספול במוקדמות הליגה האירופית. סוכן העל הסרבי פאלי רמדאני שמייצג את השחקן התקשר לאביו, חיים רביבו, ועידכן על ההתעניינות מספרד. חיים הפנה אותו ישירות למנכ"ל ג'ק אנגלידיס. כששאל רמדאני מה מחיר השחרור, השיב אנגלידיס בחצי צחוק: "שבעה מיליון אירו". הסרבי השיב לו: "אוקיי, אז תשאיר אותו במכבי ת"א". בהמשך השיחה בין השניים, אמר הסוכן למנכ"ל מכבי: "אני יכול לדחוף אותם עד לשלושה מיליון אירו וחמישה אחוזי מכירה עתידית". אנגלידיס אמר לרמדאני כי הוא מעביר את ההצעה לבעלים מיץ׳ גולדהאר ויחזור אליו.

מייד אחרי הניצחון יצר המנהל הספורטיבי, סטיבן ונהרן, קשר עם חיים רביבו וביקש ממנו להגיע לפגישה למחרת בארבע אחר הצהריים. רביבו תיאר את מה שעבר על רוי בשנה האחרונה והסביר: "אלצ׳ה לא יחכו יותר מדי". ונהרן השיב כי הוא עדיין מחכה לתשובה מקנדה.

מייד אחרי הניצחון יצר המנהל הספורטיבי, סטיבן ונהרן, קשר עם חיים רביבו וביקש ממנו להגיע לפגישה למחרת בארבע אחר הצהריים. רביבו תיאר את מה שעבר על רוי בשנה האחרונה והסביר: "אלצ׳ה לא יחכו יותר מדי". ונהרן השיב כי הוא עדיין מחכה לתשובה מקנדה.

מייד אחרי הניצחון יצר המנהל הספורטיבי, סטיבן ונהרן, קשר עם חיים רביבו וביקש ממנו להגיע לפגישה למחרת בארבע אחר הצהריים. רביבו תיאר את מה שעבר על רוי בשנה האחרונה והסביר: "אלצ׳ה לא יחכו יותר מדי". ונהרן השיב כי הוא עדיין מחכה לתשובה מקנדה.