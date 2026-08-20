כשנותרו עשרה ימים בלבד לסגירת חלון ההעברות באירופה, רוי רביבו מצא את עצמו במרכזה של הסערה המתוחה ביותר של הקיץ בכדורגל הישראלי. מגן הנבחרת ומכבי ת"א שואף לצאת באופן מיידי לחו"ל בעקבות ההצעה מאלצ'ה הספרדית, אך מאחורי הקלעים מתחוללת פארסה של ממש, הכוללת שיחות מתוחות, טענות להבטחות שהופרו וחילוקי דעות קשים.
כל זה מגיע בהמשך לאירועי הקיץ שעבר, אז נחסם מעבר של רביבו לקופנהגן. בזמנו, הובטח לשחקן ולמשפחתו כי אם תגיע בקיץ הנוכחי הצעה מחמש הליגות הבכירות, המועדון יפגין גמישות. בנוסף, בשל הקרבתו והישארותו בקריית־שלום בשכר מבין הנמוכים בקבוצה (150 אלף אירו לעונה), הובטח לו בונוס חד־פעמי. אלא שעד כה הבונוס לא שולם, למרות שהנושא הועלה שוב ושוב בשיחות בין הצדדים.
במהלך העונה החולפת התקיימו לפחות ארבעה מפגשים בין נציגי השחקן להנהלת הצהובים. במפגשים אלה הובהר למועדון כי הדרישה לשחררו תמורת ארבעה מיליון אירו אינה פרופורציונלית לשכרו, וכי לא יעלה על הדעת שידרשו ממנו לוותר על 15 האחוזים שמגיעים לו מדמי ההעברה, בפרט לאחר שהבונוס שהובטח לו לא הועבר.
השיחה עם אנשי אלצ'ה
הדרמה העצימה יומיים לפני שני המשחקים מול שריף טירספול במוקדמות הליגה האירופית. סוכן העל הסרבי פאלי רמדאני שמייצג את השחקן התקשר לאביו, חיים רביבו, ועידכן על ההתעניינות מספרד. חיים הפנה אותו ישירות למנכ"ל ג'ק אנגלידיס. כששאל רמדאני מה מחיר השחרור, השיב אנגלידיס בחצי צחוק: "שבעה מיליון אירו". הסרבי השיב לו: "אוקיי, אז תשאיר אותו במכבי ת"א". בהמשך השיחה בין השניים, אמר הסוכן למנכ"ל מכבי: "אני יכול לדחוף אותם עד לשלושה מיליון אירו וחמישה אחוזי מכירה עתידית". אנגלידיס אמר לרמדאני כי הוא מעביר את ההצעה לבעלים מיץ׳ גולדהאר ויחזור אליו.
במקביל, רביבו ואביו כבר קיימו שיחת וידאו עם המנהל המקצועי של אלצ'ה, פפה קונטרראס, ומאמן הקבוצה הארגנטינאי מרטין אנסלמי, שאימן בעבר את פורטו. בשיחה זו כבר הושג סיכום כלכלי, והצוות המקצועי הספרדי הבהיר לרביבו את מעמדו המרכזי בקבוצה לקראת העונה הקרובה.
אחרי המשחק הראשון מול המועדון המולדובי, פנה שוב רמאדני לאנשי מכבי ושאל מה קורה עם התשובה, אולם במועדון ביקשו להמתין עוד מספר ימים. רוי רביבו שוחח עם אביו והשניים החליטו כי למרות הסחבת הוא ישחק בגומלין מול שריף.
מייד אחרי הניצחון יצר המנהל הספורטיבי, סטיבן ונהרן, קשר עם חיים רביבו וביקש ממנו להגיע לפגישה למחרת בארבע אחר הצהריים. רביבו תיאר את מה שעבר על רוי בשנה האחרונה והסביר: "אלצ׳ה לא יחכו יותר מדי". ונהרן השיב כי הוא עדיין מחכה לתשובה מקנדה.
בזמן שחיים היה בדרכו חזרה מהפגישה, עידכן אותו רמדאני כי מכבי הציבה שלושה תנאים חדשים לשחרור: ויתור של השחקן על 15 האחוזים שלו מהמכירה, 20 אחוז ממכירה עתידית למועדון, וסירוב לשלם עמלת סוכן. "בגלל השינויים האלה לא תצא עכשיו הצעה רשמית מאלצ׳ה", הסביר רמדאני לרביבו האב.
ונהרן נגד חיים, ולהפך
ההתפתחות הזו הובילה למפגש טעון במיוחד, לפני המשחק מול צסק"א סופיה בבאטומי. רוי רביבו נפגש עם ונהרן והמאמן קני מילר, ופרק את תסכולו: "לא ישנתי כל הלילה, אני מרגיש שאתם הורסים לי את ההזדמנות לשחק בספרד. אני מבקש מכם לבוא לקראתי, יש הצעה של אלצ'ה על שלושה מיליון אירו וחמישה אחוזים מכירה עתידית - ועכשיו אתם משנים הכל. אתם עושים לי מה שהיה בעונה שעברה עם קופנהגן. בסוף נשארתי, שיחקתי בשכר נמוך ועכשיו אתם מחזירים אותי לאחור, לאותו סרט רע. רק שהפעם זה אפילו יותר גרוע, יש לי הזדמנות להגיע לאחת מחמש הליגות הגדולות. כמי שגדל פה, כמי שלא קיבל את הבונוס שהובטח לו, אני מבקש שתעזרו לי. בכל מקרה אין לי אנרגיה לשחק ואני מבקש לא לטוס לגיאורגיה". מילר נעתר מיידית לבקשתו של רביבו, ששוחרר מהמפגש.
חיים נכנס שוב לתמונה ואמר לוונהרן: "הוא לא ייצא לשחק בליגה הספרדית בגלל שהכנסתם שלושה תנאים חדשים". המנהל המקצועי הבלגי השיב לו: "אני לא אוהב שיש פרטים שיוצאים החוצה לגבי הדרישות שלנו, כאילו שאנחנו לא רוצים שרוי ייצא". רביבו הזועם ענה: "ואני לא אוהב שמבטיחים לרוי בונוס על כך שהוא נשאר בעונה שעברה, אני לא אוהב שמבטיחים לו שיהיו הפעם גמישים עם השחרור שלו, ואני לא אוהב שאני יושב אצלך במשרד ואתה אומר לי שמחכים למיץ׳ גולדהאר ודקה אחרי אתה מתקשר לסוכן עם תנאים אחרים".
כעת, לאחר שרביבו שיחק אמש בפלייאוף הקונפרנס ליג מול לוגאנו, הצדדים מחופרים בעמדותיהם: רמדאני מנסה להחיות את העסקה מול אלצ'ה או למצוא אופציה חלופית באירופה, בעוד שבמכבי ת"א מבהירים כי לא יתפשרו על פחות משלושה מיליון אירו.
פורסם לראשונה: 01:30, 21.08.26