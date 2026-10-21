לכל אחד מאיתנו החיים מזמנים אתגרים. לעיתים זה גלוי לעיני כל כמו מחלה או פציעה קשה, או לחילופין אובדן של קרוב, ולעיתים זה פחות נראה, כמו פוסט טראומה או דברים דומים. לכולנו יש את הבחירה כיצד להתמודד עם האתגר ולאן לקחת אותו. להבנתי, אין בזה נכון או לא, אלא כל אחד והבחירה שלו.

ספורטאים רבים חוו במהלך הקריירה שלהם אתגרים וקשיים, וגם אצלם כל אחד בחר להתמודד בדרכו שלו. סיפורו של אריק אבידל הוא אחד החזקים. בשנת 2011, כשהוא בשיא הקריירה שלו כמגן הרכב ראשון בברצלונה הגדולה, אובחן אבידל עם גידול סרטני בכבד. הוא עבר ניתוח וחזר למגרשים באופן מעורר השתאות כעבור כחודשיים בלבד – בזמן כדי לשחק בגמר ליגת האלופות 2011 מול מנצ'סטר יונייטד. ברצלונה ניצחה, והקפטן קרלס פויול עשה מחווה אצילית והעביר לאבידל את סרט הקפטן כדי שהוא זה שיניף את הגביע האירופי. שנה לאחר מכן המחלה חזרה, והוא נזקק להשתלת כבד מצילת חיים (מבן דודו). כנגד כל הסיכויים והתחזיות הרפואיות, אבידל שיקם את גופו, וחזר לשחק כדורגל מקצועני ברמות הגבוהות ביותר והפך לסמל של נחישות ואופטימיות.





סימון ביילס ( צילום: Jamie Squire/Getty Images )





סיפורה של סימון ביילס מדהים ומרגש לא פחות. היא נחשבת לאחת המתעמלות הגדולות בכל הזמנים. היא הגיעה לאולימפיאדת טוקיו 2020 תחת לחץ עצום, כשהיא סוחבת עימה גם פוסט-טראומה קשה מחשיפת הפרשייה הכואבת של ההתעללות המינית שחוותה (יחד עם מאות מתעמלות נוספות) מצד רופא הנבחרת האמריקאית. במהלך התחרות בטוקיו, ביילס חוותה קריסה מנטלית ונפשית ובצעד חסר תקדים, פרשה מארבעה גמרים אולימפיים כדי להגן על בריאותה הנפשית והפיזית.

ביילס ספגה ביקורת קשה, ואנשים בהתחלה לא הבינו למה היא פרשה. אך היא עמדה על שלה והקדישה שנתיים שלמות לטיפול נפשי אינטנסיבי, תרפיה ושיקום הפצעים הרגשיים. ובאולימפיאדת פריז 2024, ביילס חזרה ובגדול: היא הציגה כושר שיא, זכתה ב-3 מדליות זהב ומדליית כסף אחת, והוכיחה שהעצירה והדאגה לנפש היו המפתח לחזרתה לפסגת העולם.

נהג הפורמולה 1 האגדי ניקי לאודה חווה בשנת 1976 את אחת התאונות המזעזעות בהיסטוריה של הספורט. במהלך מרוץ במסלול בגרמניה, רכבו עלה באש והוא נלכד בתוכו למשך שניות ארוכות. לאודה סבל מכוויות דרגה שלישית קשות בפניו ובראשו, ושאף גזים רעילים שפגעו קשות בריאותיו – עד כדי כך שכומר הובא למיטתו בבית החולים כדי לקרוא לו וידוי אחרון.

אבל לאודה סירב לוותר. 42 ימים בלבד לאחר התאונה הקטלנית, כשהוא עדיין חבוש בפניו ומדמם מתחת לקסדה, הוא חזר למושב הנהג במרוץ איטליה וסיים במקום הרביעי. לאודה לא רק שרד, אלא המשיך לזכות בעוד שתי אליפויות עולם נוספות בפורמולה 1 (1977 ו-1984), והפך לאחד הספורטאים המוערכים בהיסטוריה על אומץ ליבו.

בנימה אישית: אני מתמודד בשנים האחרונות עם תסמונת נדירה שהפכה אותי לחרש עם בעיות שיווי משקל ובהליכה, בדיבור ועוד הפתעות, ויש בהחלט ימים קשים, אבל אני בוחר כל יום מחדש לעשות הכי טוב שאני יכול כדי להתקדם, ובעיקר מחפש את הטוב ובוחר בנקודת מבט חיובית ואופטימית על החיים. בעזרת המשפחה והחברים שעוטפים אותי ודוחפים אותי קדימה, אני משוכנע שעוד אמשיך להתקדם כל הזמן

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