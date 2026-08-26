הקאמבק המרגש של סרינה וויליאמס באצטדיון ארתור אש הסתיים הלילה ברבע גמר הזוגות המעורבים באליפות ארה"ב. האמריקאית בת ה-44, שחזרה לראשונה למגרש המרכזי בפלאשינג מדו מאז הפרידה מהטניס ב-2022, הפסידה יחד עם קרלוס אלקראס לבלינדה בנצ'יץ' ופלאביו קובולי 5:4 (4), 4:1.

וויליאמס, שזכתה במהלך הקריירה ב-23 תארי גראנד סלאם, התקבלה בתשואות אדירות כשעלתה למגרש. היא אינה משתתפת בטורניר היחידות, אך בקאמבק המפתיע שלה בחרה לקחת חלק בתחרות הזוגות המעורבים לצד אלקראס, הצעיר ממנה ב-21 שנה.

גלריה הודחו ברבע הגמר. קרלוס אלקראס וסרינה וויליאמס ( צילום: Reuters/Mike Frey )

זכתה לתגובות נלהבות מהקהל. סרינה וויליאמס ( צילום: REUTERS/Eduardo Munoz )

אלקראס עוד יגן על תוארו ביחידים, סרינה לא תשתתף ( צילום: REUTERS/Eduardo Munoz )

השניים, שלבשו תלבושות סגולות זהות, נראו משוחררים במיוחד במשחק הראשון שלהם, שבו גברו על ארין רוטליף ולויד גלאספול 5:3, 4:1. וויליאמס אף סיפקה הצצה ליכולת שהפכה אותה לאחת הגדולות בהיסטוריה, כשחבטה אייס במהירות של 193 קמ"ש וזכתה לתגובות נלהבות מהקהל. "זה תמיד מקום מדהים להיות בו. אף פעם לא ציפיתי לחזור למגרש הזה", אמרה וויליאמס.

גם אלקראס, שלא שיחק מאז אפריל בשל פציעה, נראה בתחילה מעט חלוד אך הצליח להתאפס, והצמד השלים את הניצחון הראשון בצורה משכנעת. אלא שברבע הגמר הסיפור היה שונה. קובולי ובנצ'יץ' היו מדויקים ויציבים יותר, כאשר וויליאמס ואלקראס ביצעו מספר טעויות מוקדמות. האיטלקי הכריע את שובר השוויון עם אייס, ובמערכה השנייה הצמד האירופי כבר העלה הילוך ולא ביצע אף טעות בלתי מחויבת.

"לשחק נגד סרינה וקרלוס בארתור אש זה לא פשוט. הייתי עייף עוד לפני המשחק, ואני עייף עכשיו", הודה קובולי. בנצ'יץ', שזכתה במדליית הזהב האולימפית בטוקיו, סיפרה על גודל המעמד: "אני לא יודע איך הגעתי למגרש הזה - לשחק נגד קרלוס וסרינה זה כבוד גדול".

העלו הילוך במערכה השנייה. בלינדה בנצ'יץ' ופלאביו קובולי ( צילום: TIMOTHY A. CLARY / AFP )

בחצי הגמר יפגשו קובולי ובנצ'יץ' זוג מסקרן לא פחות: אלינה סביטולינה וגאל מונפיס, הזוג הנשוי. השניים גברו ברבע הגמר על הנרי פאטן וקטרינה סיניאקובה 5:4 (6), 4:5 (3), 8:10 במשחק דרמטי. בחצי הגמר השני ייפגשו קרולינה מוחובה ויקוב מנשיק מול הצמד הרוסי מירה אנדרייבה ואנדריי רובלב.

טורניר הזוגות המעורבים באליפות ארה"ב עבר בשנה שעברה שינוי משמעותי, כאשר הוחלט למקד אותו בכוכבי היחידים ולערוך אותו בנפרד, בשבוע שלפני פתיחת טורניר היחידים. המהלך זכה להצלחה מסחרית, עם אצטדיונים מלאים והשתתפות של רבים מהשמות הגדולים בענף, אף שספג ביקורת מצד שחקני הזוגות המקצועיים.