מודה שאני מתקשה להבין את זה: מה יש לשחקן צעיר ומבטיח לחפש בליגה האמריקאית? בואו נודה באמת: מדובר בליגה חלשה ולא תחרותית, מסגרת נוחה שמתאימה בול לשחקנים שנמצאים בסוף הקריירה, כמו לאו מסי, אנטואן גריזמן או לואיס סוארס. היא ממש לא מיועדת לשחקנים צעירים כמו דור תורג'מן, תאי בריבו או סייד אבו פרחי, שחייבים להתפתח באמת כדי שיוכלו להוביל את נבחרת ישראל להישגים אמיתיים בזירה הבינלאומית.

מודה שאני מתקשה להבין את זה: מה יש לשחקן צעיר ומבטיח לחפש בליגה האמריקאית? בואו נודה באמת: מדובר בליגה חלשה ולא תחרותית, מסגרת נוחה שמתאימה בול לשחקנים שנמצאים בסוף הקריירה, כמו לאו מסי, אנטואן גריזמן או לואיס סוארס. היא ממש לא מיועדת לשחקנים צעירים כמו דור תורג'מן, תאי בריבו או סייד אבו פרחי, שחייבים להתפתח באמת כדי שיוכלו להוביל את נבחרת ישראל להישגים אמיתיים בזירה הבינלאומית.

מודה שאני מתקשה להבין את זה: מה יש לשחקן צעיר ומבטיח לחפש בליגה האמריקאית? בואו נודה באמת: מדובר בליגה חלשה ולא תחרותית, מסגרת נוחה שמתאימה בול לשחקנים שנמצאים בסוף הקריירה, כמו לאו מסי, אנטואן גריזמן או לואיס סוארס. היא ממש לא מיועדת לשחקנים צעירים כמו דור תורג'מן, תאי בריבו או סייד אבו פרחי, שחייבים להתפתח באמת כדי שיוכלו להוביל את נבחרת ישראל להישגים אמיתיים בזירה הבינלאומית.