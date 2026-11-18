עזבו את התוצאה, שחררו את הגגנפרסינג, והרפו מתצוגת הכדורגל המרשימה של גרמניה מאז שזכתה בגביע העולמי ב-2014. את מה שקלופ עושה עם הנבחרת הגרמנית אי אפשר למדוד במושגים ספורטיביים. קלופ הוא אל-כימאי. הוא חי את הפילוג בעם הגרמני, את האכזבה מההנהגה, את ההליכה הקיצונית ימינה ושמאלה, את משבר ההגירה. הוא לקח את הנבחרת לא כפרויקט ספורטיבי, אלא כפרויקט הבראה לאומי.

עזבו את התוצאה, שחררו את הגגנפרסינג, והרפו מתצוגת הכדורגל המרשימה של גרמניה מאז שזכתה בגביע העולמי ב-2014. את מה שקלופ עושה עם הנבחרת הגרמנית אי אפשר למדוד במושגים ספורטיביים. קלופ הוא אל-כימאי. הוא חי את הפילוג בעם הגרמני, את האכזבה מההנהגה, את ההליכה הקיצונית ימינה ושמאלה, את משבר ההגירה. הוא לקח את הנבחרת לא כפרויקט ספורטיבי, אלא כפרויקט הבראה לאומי.

עזבו את התוצאה, שחררו את הגגנפרסינג, והרפו מתצוגת הכדורגל המרשימה של גרמניה מאז שזכתה בגביע העולמי ב-2014. את מה שקלופ עושה עם הנבחרת הגרמנית אי אפשר למדוד במושגים ספורטיביים. קלופ הוא אל-כימאי. הוא חי את הפילוג בעם הגרמני, את האכזבה מההנהגה, את ההליכה הקיצונית ימינה ושמאלה, את משבר ההגירה. הוא לקח את הנבחרת לא כפרויקט ספורטיבי, אלא כפרויקט הבראה לאומי.

מי שבא למסיבת עיתונאים עם כובע שעליו כתוב "אחד מתוך 83 מיליון", מי שמדבר במסיבות העיתונאים שלו על "לקחת הסמלים הלאומיים בחזרה, לא להשאיר את הגאווה הלאומית אצל הבחורים הלא הנכונים", על "פטריוטיזם חיובי", הוא לא מאמן כדורגל, אלא מנהיג שמבין לעומק את התפר העדין שבין ספורט, גאווה לאומית והצייטגייסט הגרמני.

מי שבא למסיבת עיתונאים עם כובע שעליו כתוב "אחד מתוך 83 מיליון", מי שמדבר במסיבות העיתונאים שלו על "לקחת הסמלים הלאומיים בחזרה, לא להשאיר את הגאווה הלאומית אצל הבחורים הלא הנכונים", על "פטריוטיזם חיובי", הוא לא מאמן כדורגל, אלא מנהיג שמבין לעומק את התפר העדין שבין ספורט, גאווה לאומית והצייטגייסט הגרמני.

מי שבא למסיבת עיתונאים עם כובע שעליו כתוב "אחד מתוך 83 מיליון", מי שמדבר במסיבות העיתונאים שלו על "לקחת הסמלים הלאומיים בחזרה, לא להשאיר את הגאווה הלאומית אצל הבחורים הלא הנכונים", על "פטריוטיזם חיובי", הוא לא מאמן כדורגל, אלא מנהיג שמבין לעומק את התפר העדין שבין ספורט, גאווה לאומית והצייטגייסט הגרמני.