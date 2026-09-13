הפועל ת"א, הקבוצה שאני אוהד, היא מועדון ענק, ובעיניי גם מועמדת אמיתית לאליפות. עם עוד קצת תקווה ואמונה, היא לא צריכה להסתפק במחשבות על הצמרת. אם תמשיך להיבנות נכון, בעתיד היא תוכל אפילו לחלום על העפלה לשלבי הנוקאאוט של ליגת האלופות ועל מסע ארוך באירופה.

כשבוחנים את הסגל הנוכחי, אחד השחקנים הבולטים הוא פרנן מאיימבו. הבלם הפך לעוגן בחלק האחורי ומעניק לקבוצה יציבות וביטחון. החלק המרכזי שחסר להפועל נמצא בהתקפה: חלוץ שיכול לכבוש 15–20 שערי ליגה בעונה. אם היא תמצא אחד כזה, היא לא תהיה פחות טובה ממכבי ת"א, הפועל באר־שבע או מכבי חיפה.

האדומים בטירוף ( צילום: מוטי קמחי )

אבל בכדורגל לא מספיק לפנטז. הפועל צריכה להאמין בעצמה, להילחם עד השריקה האחרונה ולא לוותר גם מול יריבות שנחשבות טובות ממנה. הפועל באר־שבע כבר הייתה העונה במרחק 18 שניות מהעפלה היסטורית לשלב הליגה של ליגת האלופות, אך ספגה שער שהרס הכל. זה בדיוק הלקח: אסור להפסיק לשחק עד שהמשחק באמת נגמר.

לאורך השנים הייתה להפועל נטייה מתסכלת להחזיר לחיים יריבות שהגיעו מולה במשבר. הפעם היא זו שהצליחה לצאת ממשבר עמוק, לחזור לליגת העל ולבנות קבוצה שמסוגלת לקרוא תיגר על הגדולות. עם תקציב של כ־60 מיליון שקל, מתוכם כ־34 מיליון המיועדים לשכר השחקנים, יש למועדון בסיס כלכלי שמאפשר לו להציב מטרות גבוהות.

ועדיין, להפועל חסר האופי שמאפיין את מכבי ת"א. האדומים צריכים ללמוד מהיריבה העירונית לא רק כיצד לפתח חוסן ולהכריע משחקים קשים, אלא גם איך לבנות לאורך זמן תקציב וסגל שמתאימים למאבקי אליפות. גם מכבי חיפה מוכיחה כי אפילו בתקופות משבר, העוצמה הכלכלית והאיכות בסגל מסוגלות לעשות את ההבדל.

והתחרות אינה מסתכמת בשלוש הגדולות. מכבי נתניה השתפרה פלאים וגם היא יכולה למצוא את עצמה בפלייאוף העליון ובצמרת הגבוהה. הליגה העונה צפופה ואיכותית, ולכן הפועל לא תוכל להסתפק בכישרון בלבד.

המבחן הגדול הבא הוא הדרבי התל־אביבי. ניצחון על מכבי ת"א יקפיץ את הפועל למקום הראשון בתום המחזור הרביעי ויהפוך את פתיחת העונה הטובה שלה להצהרת כוונות אמיתית. כמו שאני תמיד אומר: בדרבי לא רק משחקים – בדרבי מנצחים. אם האדומים יעלו ללא פחד וייתנו הכל על המגרש, הם בהחלט מסוגלים לעשות זאת גם במשחק החוץ הזה.

ומילה אחרונה לאליניב ברדה: הוא מוכיח שהוא המאמן הנכון להפועל ועושה למועדון רק טוב. גם מנכ"ל הקבוצה גיא פרימור ראוי למחמאות, ובמיוחד הבעלים אדמונד ספרא, שעוד יכול להצעיד את הפועל ת"א רחוק מאוד.

שנה טובה ומבורכת לכולם.





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