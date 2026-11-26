השם של ארון רוג'רס כבר מסותת בהיכל התהילה של הפוטבול האמריקאי. אין ספקות פה. ברגע שהוא יהיה זכאי, הוא ייבחר. השם שלו נמצא בצמרת הכי גבוהה של הקריטריונים הכי חשובים עבור קוורטרבקים: כמות ניצחונות, מדד קוורטרבק בקריירה, יחס של מסירות לחטיפות (מדורג ראשון ובפער גדול). העובדה שהוא גם מוביל את הטבלה בקריטריון קצת פחות מחמיא כמו הפלות קוורטרבק, קשורה לעובדה שהוא לא תמיד נהנה מקו התקפה חזק במיוחד, בטח ביחס לסגנון המשחק של רוג'רס: הוא לא נשאר בכיס המסירה, אלא מאריך את זמן ההתקפה עם הרגליים או בריצה או עד שהוא מוסר.

רוג'רס נכנס לנעליים הענקיות של ברט פארב בגרין ביי, ומילא אותן בקלות. הוא הוביל את העיר המשוגעת על הקבוצה שלה לזכייה בסופרבול, וזכה ארבע פעמים בתואר השחקן המצטיין של העונה הרגילה. והוא היה מיסטר קול. סגנון המשחק שלו, הריאיונות, הפרסומות המעולות שבהן השתתף, הפכו אותו לשחקן ואישיות פופולרית בכל רחבי ארה"ב. הוא כונה "זורק הלהבות", ותנועת הניצחון שלו "דאבל צ'ק" (הנחת ידיו באזור המותניים וחגירה דמיונית של חגורת האליפות), הפכה לסלוגן קמפיין שלם של חברת הביטוח "סטייט פארם".

גלריה שמו מסותת בהיכל התהילה. ארון רוג'רס ( צילום: Eric Hartline/REUTERS )

קורות החיים של רוג'רס הופכים את מה שקרה השבוע לעוד יותר מדהים.

הקונספירטור שירק לבאר

רוג'רס כבר בן 42. הוא שוחרר מגרין ביי לפני ארבע שנים ושיחק מאז בניו-יורק ג'טס ופיטסבורג סטילרס. הוא נפצע כבר במשחק הראשון שלו במדי ניו-יורק ונעדר למשך שאר העונה, ושוחרר מהקבוצה אחרי עוד עונה בינונית. בשנה שעברה הוא הוליך את פיטסבורג לפלייאוף, היה גרוע במשחק נגד יוסטון והודח כבר בסיבוב הראשון. השנה הוא הוביל את פיטסבורג למאזן 4:6 ולהתמודדות על מקום בפלייאוף. במילים אחרות: הוא מקבל שכר של קוורטרבק עילית, ונותן תפוקה של קוורטרבק טוב.

אחרי ההפסד לפילדלפיה בסוף השבוע האחרון, פיטסבורג הודיעה שהיא מספסלת את רוג'רס. יום לאחר מכן, רוג'רס התארח באחת התוכניות האהובות עליו "דה פט מקאפי שואו".

עוד שתי עובדות קצרות לפני שניגשים לאירוע עצמו. רוג'רס הוא שחקן פוטבול עצום, אבל הוא איש בעל דעות קיצוניות ביותר. אדם מקטב שמתדלק בכיף כל להבת קונספירציה שעוברת לידו. הוא בעד תרופות אלטרנטיביות ושימוש חוקי בסמים פסיכדליים, הוא פיזר קונספירציות והפיץ דיסאינפורמציה לגבי חיסונים בתקופת הקורונה, טען שאיידס וקורונה הן מגיפות שיוצרו על-ידי ממשלות עבור תעשיית התרופות, רמז שג'ימי קימל היה מעורב בתיקי ג'פרי אפשטיין, התעניין בקונספירציות לגבי ה-11 בספטמבר ואסונות של ירי המוני בבתי ספר, והאשים את ממשלות ארה"ב במדיניות של "ישראל תחילה", בגלל ההשפעה של קבוצות יהודיות על הממשלה.

שחקן פוטבול עצום, אבל איש בעל דעות קיצוניות ביותר ( צילום: AP Photo/Joshua A. Bickel )

העובדה השנייה קשורה לתחילת דרכו של רוג'רס ב-NFL. הוא נבחר בסיבוב הראשון על-ידי גרין ביי לאחר קריירת קולג'ים מעולה בברקלי, אבל נאלץ לצפות מקווי האורך בברט פארב האגדי מוביל את הקבוצה. בשנה השנייה לקח אותו המאמן החדש של גרין ביי, מייק מקארתי, תחת חסותו. מקארתי אימן אותו שישה ימים בשבוע ב"בית הספר לקוורטרבקים". פה הוא הזיז זווית, שם הוריד את גובה שחרור המסירה. הם בילו שעות בחדרי הווידאו כדי ללמוד תופסים ועקב אכילס של מגינים. מקארתי הפך את רוג'רס למכונת ההתקפה שהוא הפך להיות, הוא הכין אותו להיות המחליף של פארב בלי שהאוהדים ירגישו שגרין ביי ויתרה על קוורטרבק אגדי. בעונה הראשונה של רוג'רס כקוורטרבק פותח הם זכו ביחד בסופרבול.

יום לאחר שהודח לספסל, רוג'רס הלך לתוכנית האירוח ופתח פה על המאמן שלו, אחד מייק מקארתי.

"הספינה כבר הפליגה"

צריך גם להבין שלקוורטרבק יש מעמד שאין לאף עמדה בספורט קבוצתי. אם מאמן של קבוצה עם מאזן חיובי שעדיין נאבקת על הפלייאוף רוצה לספסל את הקוורטרבק הפותח שלו, הוא צריך סיבה טובה, וגם אחריה הוא אמור לטפל בספסול של כוכב כמו רוג'רס (אפילו אם זו רק הילת עבר) בכפפות של משי עבה. רוג'רס טען בריאיון (טענה, שכמו שאר הטענות, לא הוכחשה על-ידי חבריו לקבוצה, מקורבים ואפילו המאמן עצמו) שהוא שמע על הספסול שלו דרך שיחת טלפון מחברו לקבוצה. אין נורמה כזו בספורט האמריקאי, בטח שלא כלפי קוורטרבק פותח. מבחינת רוג'רס היה מדובר בשבירת כלים מוחלטת. "הספינה כבר הפליגה", הוא אמר בריאיון. ואז הוא התחיל באמת לדבר.

הספינה הפליגה. רוג'רס עם מייק מקארתי ( צילום: AP Photo/Gene J. Puskar, File )

הריאיון הקשה של רוג'רס:

אתמול החליט רודג'רס להתראיין, כפי שהוא עושה מעת לעת, ב"תוכנית הבית" שלו - הטוק שואו של שחקני ה-NFL לשעבר, וחבריו הקרובים, פאט מקאפי ואיי.ג'יי הוק. האחרון, אגב, שיחק בעבר לצידו של רודג'רס ותחת מקארתי, בגרין ביי פאקרס. מדובר בריאיון די ממושך, שקשה להתמקד בכל האמירויות הסנסציונית שנשפכו בו. אם אנסה בכל זאת לבחור, רודג'רס פתח בכך שההחלטה לספסל אותו הגיעה אליו בכלל בשיחת טלפון אגבית מאחד משחקני הקבוצה (הטייט אנד, פאט פריירמות') - לא מאף גורם בהנהלה, הצוות המקצועי או המאמן. משם המשיך לסדרה של סיפורים ואנקדוטות באמת מטורפים לגבי האופן שבו מייק מקארתי, לדבריו, מתנהל בימים אלה. בין היתר, הוא מספר שמקארתי נהג להגיע באיחור לפגישות מקצועיות חשובות, ובתוך דקות ספורות מהתייצבותו - להירדם ולהתחיל לנחור ברעש גדול. הוא טען שהוא מרושל, במקרה הטוב, באופן שבו הוא מתכונן למשחקים - למשל, סיפר כי בתהליך ההכנה לקראת משחק, היו מקרים שבהם המאמן היה מתוודה בפניו כי לא התחיל לצפות בחומרי סקאוטינג, עד שלב מאוחר מאוד של השבוע. וגולת הכותרת - רודג'רס מספר כי באותו משחק אחרון בפילדלפיה, ביום ראשון האחרון, מקארתי סיים את אסיפת שחקני ההתקפה לקראת המשחק בקריאה: "אחת, שתיים, שלוש, פאקרס!". כן, אותם גרין ביי פאקרס שהוא לא מאמן כבר 8 שנים. לדבריו, כל הנוכחים היו בהלם מוחלט מהאירוע. תחשבו על זה כעל מאמן של מכבי חיפה, לצורך העניין, ששולח את שחקניו למגרש בקריאת: "יאללה, הפועל". במילים אחרות - רודג'רס מתאר מציאות שבה האיש הכי חשוב בקבוצה, המאמן הראשי, הוא סוג-של... סנילי. אדם שאינו מחובר למציאות ובקושי מסוגל לתפקד ולתקשר עם הסביבה. לי בראש זה יצר תמונה בראש של ג'ו ביידן, בימיו האחרונים כנשיא. — Oran Greenman (@orangreenman) November 26, 2026

התגובה של מקארתי:

לא חלפה שעה מאז הריאיון הזה, והסטילרס הוציאו הודעה רשמית כי רודג'רס שוחרר מהקבוצה. כמה שעות לאחר מכן, מקארתי נשאל לגבי חלק מהאמירות, לרבות עניין הבלבול לגבי עניין הקבוצה שהוא מאמן בימים אלה, ואפשר לומר שבשום שלב בתגובתו המבולבלת והמפוזרת - הוא לא הכחיש את הדברים... הוא, בגדול, טען כי מדובר ב"תקרית מביכה". במקביל, גורמים שונים ברחבי הליגה - בעיקר שחקני עבר ועיתונאים, החלו לשפוך אור מהזווית שלהם על הסיטואציה, ואפילו לתדלק את הנרטיב. שחקן עבר של הסטילרס, בריידן פוקו, שיתף בחשבון ה-X שלו כי שחקן פעיל בקבוצה כתב לו שמקארתי מעסיק היום עוזר אישי, שאחת מהגדרות התפקיד שלו היא לספק לו תזרים שוטף של Ice Cream Sandwiches (קסטות, בתרגום חופשי). — Oran Greenman (@orangreenman) November 26, 2026

"הוא איבד את המגע שלו כלפי המשחק המודרני והוא לא מסוגל לפתח שיטת ואסטרטגיית משחק", טען רוג'רס כלפי מקארתי, "הוא היה מגיע לאימונים ולתדריכי הווידאו באיחור, מרושל, ואחרי כמה דקות כולנו היינו שומעים שהוא נוחר". רוג'רס גם סיפר כי במחצית של אחד המשחקים "מקארתי פיזר את אסיפת השחקנים בקריאה 'אחת, שתיים, שלוש, פאקרס' (פאקרס הוא הכינוי של קבוצת גרין ביי). כל השחקנים הביטו אחד על השני ולא הבינו מה קורה בראש של המאמן". מקארתי, אגב, אישר את הדברים והודה כי מדובר ב"רגע מביך".