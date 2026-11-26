השם של ארון רוג'רס כבר מסותת בהיכל התהילה של הפוטבול האמריקאי. אין ספקות פה. ברגע שהוא יהיה זכאי, הוא ייבחר. השם שלו נמצא בצמרת הכי גבוהה של הקריטריונים הכי חשובים עבור קוורטרבקים: כמות ניצחונות, מדד קוורטרבק בקריירה, יחס של מסירות לחטיפות (מדורג ראשון ובפער גדול). העובדה שהוא גם מוביל את הטבלה בקריטריון קצת פחות מחמיא כמו הפלות קוורטרבק, קשורה לעובדה שהוא לא תמיד נהנה מקו התקפה חזק במיוחד, בטח ביחס לסגנון המשחק של רוג'רס: הוא לא נשאר בכיס המסירה, אלא מאריך את זמן ההתקפה עם הרגליים או בריצה או עד שהוא מוסר.
רוג'רס נכנס לנעליים הענקיות של ברט פארב בגרין ביי, ומילא אותן בקלות. הוא הוביל את העיר המשוגעת על הקבוצה שלה לזכייה בסופרבול, וזכה ארבע פעמים בתואר השחקן המצטיין של העונה הרגילה. והוא היה מיסטר קול. סגנון המשחק שלו, הריאיונות, הפרסומות המעולות שבהן השתתף, הפכו אותו לשחקן ואישיות פופולרית בכל רחבי ארה"ב. הוא כונה "זורק הלהבות", ותנועת הניצחון שלו "דאבל צ'ק" (הנחת ידיו באזור המותניים וחגירה דמיונית של חגורת האליפות), הפכה לסלוגן קמפיין שלם של חברת הביטוח "סטייט פארם".
קורות החיים של רוג'רס הופכים את מה שקרה השבוע לעוד יותר מדהים.
הקונספירטור שירק לבאר
רוג'רס כבר בן 42. הוא שוחרר מגרין ביי לפני ארבע שנים ושיחק מאז בניו-יורק ג'טס ופיטסבורג סטילרס. הוא נפצע כבר במשחק הראשון שלו במדי ניו-יורק ונעדר למשך שאר העונה, ושוחרר מהקבוצה אחרי עוד עונה בינונית. בשנה שעברה הוא הוליך את פיטסבורג לפלייאוף, היה גרוע במשחק נגד יוסטון והודח כבר בסיבוב הראשון. השנה הוא הוביל את פיטסבורג למאזן 4:6 ולהתמודדות על מקום בפלייאוף. במילים אחרות: הוא מקבל שכר של קוורטרבק עילית, ונותן תפוקה של קוורטרבק טוב.
אחרי ההפסד לפילדלפיה בסוף השבוע האחרון, פיטסבורג הודיעה שהיא מספסלת את רוג'רס. יום לאחר מכן, רוג'רס התארח באחת התוכניות האהובות עליו "דה פט מקאפי שואו".
עוד שתי עובדות קצרות לפני שניגשים לאירוע עצמו. רוג'רס הוא שחקן פוטבול עצום, אבל הוא איש בעל דעות קיצוניות ביותר. אדם מקטב שמתדלק בכיף כל להבת קונספירציה שעוברת לידו. הוא בעד תרופות אלטרנטיביות ושימוש חוקי בסמים פסיכדליים, הוא פיזר קונספירציות והפיץ דיסאינפורמציה לגבי חיסונים בתקופת הקורונה, טען שאיידס וקורונה הן מגיפות שיוצרו על-ידי ממשלות עבור תעשיית התרופות, רמז שג'ימי קימל היה מעורב בתיקי ג'פרי אפשטיין, התעניין בקונספירציות לגבי ה-11 בספטמבר ואסונות של ירי המוני בבתי ספר, והאשים את ממשלות ארה"ב במדיניות של "ישראל תחילה", בגלל ההשפעה של קבוצות יהודיות על הממשלה.
העובדה השנייה קשורה לתחילת דרכו של רוג'רס ב-NFL. הוא נבחר בסיבוב הראשון על-ידי גרין ביי לאחר קריירת קולג'ים מעולה בברקלי, אבל נאלץ לצפות מקווי האורך בברט פארב האגדי מוביל את הקבוצה. בשנה השנייה לקח אותו המאמן החדש של גרין ביי, מייק מקארתי, תחת חסותו. מקארתי אימן אותו שישה ימים בשבוע ב"בית הספר לקוורטרבקים". פה הוא הזיז זווית, שם הוריד את גובה שחרור המסירה. הם בילו שעות בחדרי הווידאו כדי ללמוד תופסים ועקב אכילס של מגינים. מקארתי הפך את רוג'רס למכונת ההתקפה שהוא הפך להיות, הוא הכין אותו להיות המחליף של פארב בלי שהאוהדים ירגישו שגרין ביי ויתרה על קוורטרבק אגדי. בעונה הראשונה של רוג'רס כקוורטרבק פותח הם זכו ביחד בסופרבול.
יום לאחר שהודח לספסל, רוג'רס הלך לתוכנית האירוח ופתח פה על המאמן שלו, אחד מייק מקארתי.
"הספינה כבר הפליגה"
צריך גם להבין שלקוורטרבק יש מעמד שאין לאף עמדה בספורט קבוצתי. אם מאמן של קבוצה עם מאזן חיובי שעדיין נאבקת על הפלייאוף רוצה לספסל את הקוורטרבק הפותח שלו, הוא צריך סיבה טובה, וגם אחריה הוא אמור לטפל בספסול של כוכב כמו רוג'רס (אפילו אם זו רק הילת עבר) בכפפות של משי עבה. רוג'רס טען בריאיון (טענה, שכמו שאר הטענות, לא הוכחשה על-ידי חבריו לקבוצה, מקורבים ואפילו המאמן עצמו) שהוא שמע על הספסול שלו דרך שיחת טלפון מחברו לקבוצה. אין נורמה כזו בספורט האמריקאי, בטח שלא כלפי קוורטרבק פותח. מבחינת רוג'רס היה מדובר בשבירת כלים מוחלטת. "הספינה כבר הפליגה", הוא אמר בריאיון. ואז הוא התחיל באמת לדבר.
הריאיון הקשה של רוג'רס:
התגובה של מקארתי:
"הוא איבד את המגע שלו כלפי המשחק המודרני והוא לא מסוגל לפתח שיטת ואסטרטגיית משחק", טען רוג'רס כלפי מקארתי, "הוא היה מגיע לאימונים ולתדריכי הווידאו באיחור, מרושל, ואחרי כמה דקות כולנו היינו שומעים שהוא נוחר". רוג'רס גם סיפר כי במחצית של אחד המשחקים "מקארתי פיזר את אסיפת השחקנים בקריאה 'אחת, שתיים, שלוש, פאקרס' (פאקרס הוא הכינוי של קבוצת גרין ביי). כל השחקנים הביטו אחד על השני ולא הבינו מה קורה בראש של המאמן". מקארתי, אגב, אישר את הדברים והודה כי מדובר ב"רגע מביך".
בתחילת העונה נרשמה עוד תקרית פומבית במהלך משחק של פיטסבורג נגד קליבלנד, במהלכה צעק מקארתי לעבר רוג'רס "פאקינג אסהול". מקארתי התנצל על דבריו. כעת הוא הושיב את רוג'רס על הספסל בלי להודיע לו. רוג'רס בתגובה שבר עוד טאבו כשיצא בפומבי נגד מאמנו וכיבס כביסה מאוד מלוכלכת במכבסה ציבורית. רוג'רס הודיע כבר שזו תהיה השנה האחרונה שלו בליגה, אבל למרות שתמיד יהיו קבוצות שצריכות את היד ויכולת המנהיגות של רוג'רס על המגרש כדי להשיג עוד ניצחון ועוד תקווה לפלייאוף, נראה שאף קבוצה לא תעז לגעת בו. רוג'רס הפך לתמיסת רעל בחדר ההלבשה.