רוברט קראפט, הבעלים היהודי של ניו אינגלנד פטריוטס ושל אצטדיון ג'ילט, הודיע כי מנע מהראפר מקלמור להשתתף כמופע חימום בהופעותיו של אד שירן באצטדיון ב־25 וב־26 בספטמבר. בהצהרה שמסר ל־ESPN הסביר כי ההחלטה התקבלה בעקבות התבטאויותיו של מקלמור בהופעות קודמות, ולנוכח מה שהגדיר כ"היסטוריה של רטוריקה ודימויים אנטישמיים".

רוברט קראפט, הבעלים היהודי של ניו אינגלנד פטריוטס ושל אצטדיון ג'ילט, הודיע כי מנע מהראפר מקלמור להשתתף כמופע חימום בהופעותיו של אד שירן באצטדיון ב־25 וב־26 בספטמבר. בהצהרה שמסר ל־ESPN הסביר כי ההחלטה התקבלה בעקבות התבטאויותיו של מקלמור בהופעות קודמות, ולנוכח מה שהגדיר כ"היסטוריה של רטוריקה ודימויים אנטישמיים".

"לאצטדיון יש מחויבות ארוכת שנים לספק סביבה מסבירת פנים לכל האורחים ולהבטיח שהאירועים המתקיימים בו לא ישמשו במה לדברי שנאה", מסר קראפט. לדבריו, השתתפותו של מקלמור הייתה חוצה את הגבול הזה ופוגעת בקהילה היהודית.

"לאצטדיון יש מחויבות ארוכת שנים לספק סביבה מסבירת פנים לכל האורחים ולהבטיח שהאירועים המתקיימים בו לא ישמשו במה לדברי שנאה", מסר קראפט. לדבריו, השתתפותו של מקלמור הייתה חוצה את הגבול הזה ופוגעת בקהילה היהודית.

"לאצטדיון יש מחויבות ארוכת שנים לספק סביבה מסבירת פנים לכל האורחים ולהבטיח שהאירועים המתקיימים בו לא ישמשו במה לדברי שנאה", מסר קראפט. לדבריו, השתתפותו של מקלמור הייתה חוצה את הגבול הזה ופוגעת בקהילה היהודית.