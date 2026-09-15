רוברט קראפט, הבעלים היהודי של ניו אינגלנד פטריוטס ושל אצטדיון ג'ילט, הודיע כי מנע מהראפר מקלמור להשתתף כמופע חימום בהופעותיו של אד שירן באצטדיון ב־25 וב־26 בספטמבר. בהצהרה שמסר ל־ESPN הסביר כי ההחלטה התקבלה בעקבות התבטאויותיו של מקלמור בהופעות קודמות, ולנוכח מה שהגדיר כ"היסטוריה של רטוריקה ודימויים אנטישמיים". מקלמור לא יופיע יותר עם אד שירן.
"לאצטדיון יש מחויבות ארוכת שנים לספק סביבה מסבירת פנים לכל האורחים ולהבטיח שהאירועים המתקיימים בו לא ישמשו במה לדברי שנאה", מסר קראפט. לדבריו, השתתפותו של מקלמור הייתה חוצה את הגבול הזה ופוגעת בקהילה היהודית.
ברקע ההחלטה עומדות הופעותיו של הראפר באצטדיון מטלייף בניו ג'רזי ב־4 וב־5 בספטמבר. במהלכן הביע תמיכה בפלסטינים וביצע את שיר המחאה שלו "Hind's Hall", שבו תיאר את פעולות ישראל בעזה כ"רצח עם". מקלמור הדגיש על הבמה כי דבריו אינם מופנים נגד יהודים: "לכל אחיי ואחיותיי היהודים, ביקורת על ישראל, ביקורת על אפרטהייד והתנגדות לרצח עם אינן בשום אופן ביקורת עליכם. זהו מסר של שלום ואהבה, ושל יחס בכבוד ובשוויון לכל בני האדם".
בפוסט שפרסם ברשתות החברתיות טען מקלמור כי שירן עדכן אותו בהחלטת קראפט. לדבריו, הזמר גם סיפר לו שקראפט פעל לשכנע בעלי אצטדיונים נוספים לנקוט צעד דומה, ובעקבות זאת הוא הוצא מסיבוב ההופעות כולו. חברת ההפקה מסינה אישרה בהצהרה ל"רולינג סטון" כי קיבלה הודעות מאולמות שלפיהן לא יאפשרו לקיים הופעות בהשתתפות הראפר, מצב שהיה מוביל לביטול הסיבוב ולפגיעה במאות אלפי מעריצים.
קראפט הבהיר כי החלטתו אינה נועדה להמעיט בסבלם של פלסטינים חפים מפשע או לשלול את הזכות לפעול למענם. עם זאת, טען כי הצגת מידע חלקי והתעלמות מאחריות חמאס מעמיקות את השנאה והפילוג. "עמידה לצד העם הפלסטיני ועמידה נגד חמאס, אנטישמיות ושנאה אינן צריכות לסתור זו את זו", אמר.
לצד זאת, קראפט הזמין את מקלמור לשיחה: "אשמח לשבת איתו ולדון בעובדות, משום שבסופו של דבר המטרה שלנו זהה — שלום לכל בני האדם, סוף לסבל וסוף לכל שנאה".