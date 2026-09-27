הישג משמעותי נוסף לארטיום דולגופיאט, רגע לפני אליפות העולם בהתעמלות מכשירים, שתתקיים בין ה-17 ל-25 באוקטובר, ברוטרדם. המדליסט האולימפי זכה היום (ראשון) במדליית הזהב בגמר תרגיל הקרקע בגביע האתגר בפריז.

הישג משמעותי נוסף לארטיום דולגופיאט, רגע לפני אליפות העולם בהתעמלות מכשירים, שתתקיים בין ה-17 ל-25 באוקטובר, ברוטרדם. המדליסט האולימפי זכה היום (ראשון) במדליית הזהב בגמר תרגיל הקרקע בגביע האתגר בפריז.

הישג משמעותי נוסף לארטיום דולגופיאט, רגע לפני אליפות העולם בהתעמלות מכשירים, שתתקיים בין ה-17 ל-25 באוקטובר, ברוטרדם. המדליסט האולימפי זכה היום (ראשון) במדליית הזהב בגמר תרגיל הקרקע בגביע האתגר בפריז.