הישג משמעותי נוסף לארטיום דולגופיאט, רגע לפני אליפות העולם בהתעמלות מכשירים, שתתקיים בין ה-17 ל-25 באוקטובר, ברוטרדם. המדליסט האולימפי זכה היום (ראשון) במדליית הזהב בגמר תרגיל הקרקע בגביע האתגר בפריז.
דולגופיאט העפיל לגמר מהמקום הראשון במוקדמות תרגיל הקרקע, לאחר שקיבל ציון של 14.066. בגמר, רשם הישראלי תרגיל מוצלח יותר וסיים עם 14.500 נקודות, שהבטיחו את הזכייה במדליית הזהב ואת נגינת התקווה.
דולגופיאט (מכבי ת״א), רושם הישג נוסף, חודש לאחר שהוכתר כאלוף אירופה בתרגיל הקרקע. לנבחרת ישראל מצפים היום עוד ארבעה גמרים. את נבחרת הבנים מלווים המאמנים סרגי וויסבורג ואילן קורצ'ק.