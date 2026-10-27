ילדים במינסוטה עושים סקי כמו שילדים בפאבלות של ברזיל בועטים בכדור. זה חלק מהחיים שלהם, חלק מתרבות הפנאי והבילוי המשפחתי. במינסוטה יש מורשת סקי נורדית, תשתיות מצוינות להתאמן, פסגות שיצר הטבע ומזג אוויר שלא משאיר הרבה ברירות. בנוסף לכך, במדינה מתקיימת ליגת הסקי האלפיני הגדולה בארה"ב, ילדים יכולים להתחיל להתאמן מגיל ארבע, יש הסעות בלתי פוסקות מבתי ספר למתקנים ותוכניות מיוחדות לפיתוח כשרונות.

לפולה מולצאן, ילידת 1994, לא הייתה אם כן הזדמנות להימלט מהמכתוב הזה. היא התחילה לגלוש בגיל ארבע על המדרון שבו עשתה לינדזי וון את צעדי הסקי הראשונים שלה, ונשבתה. ב־2015 היא זכתה במדליית זהב בסלאלום באליפות העולם לנוער בנורווגיה, אבל קריירת הבוגרים שלה הגדירה מחדש את המושג "בינוניות". היא הודחה פעם אחת מהנבחרת האמריקאית לסבב אליפות העולם בסקי, צעד שעבור כל ספורטאית ממדינה אחרת הוא בבחינת סוף הקריירה. אבל למזלה של מולצאן היא נולדה באמריקה, והספורט האמריקאי מציע מזרן מאוד נוח ליפול אליו, אם אתה מספיק צעיר ונכשלת במקצוענים: ספורט המכללות.

פולה מולצאן ( צילום: REUTERS/ Angelika Warmuth )

מולצאן קיבלה מילגה לאוניברסיטת ורמונט, עוד מדינה בצפון ארה"ב שבה סקי הוא חלק מלוח הזמנים שלך. היא זכתה בזהב בסלאלום באליפות המכללות שנערכה בניו־המפשייר ב־2017, ושנה לאחר מכן חזרה לסבב הגביע העולמי, אבל המשיכה להשתייך למרכז הטבלה.

היא השתתפה בשלושה מקצים במשחקי החורף האולימפיים ב־2022, והגיעה למקום הרביעי, הגבוה ביותר, במקצה הקבוצתי. עד 2024, כשהיא כבר בת 30, היא עלתה על הפודיום רק שלוש פעמים בתחרויות הגדולות (פעמיים כסף ופעם אחת ארד). קו הסיום שלה התחיל ליראות קרוב יותר ויותר. סלאלום וסלאלום ענק הם מקצים של כוח מתפרץ, של מהירות, תכונות ששייכות בדרך כלל למתחרות צעירות. מולצאן שמעה בצד אחד את הדינג של השעון הספורטיבי מתקתק, ובצד השני היא שמעה את הדונג של השעון האימהי שלה מתקתק.

ילדו והצליחו

אם בעבר שילוב של היריון, אימהות וקריירה מוצלחת בטופ של הספורט העולמי, נחשב לסיכון עצום וכמעט בלתי אפשרי, הרי ששורה של אתלטיות פורצות דרך, בשילוב עם עזרה מוסדית מאיגודי ספורט וארגונים כמו הוועד האולימפי הבינלאומי, הוכיחו שמדובר במשימה ברת ביצוע.

אליסון פליקס זכתה במדליות אולימפיות לאחר היריון בסיכון גבוה, והסכסוך שלה עם נייקי פרץ את הדרך לחוזי הנעלה והלבשה לספורטאיות עם סעיף בחוזה שמגן עליהן ל־18 חודשים; סרינה וויליאמס זכתה באליפות אוסטרליה כשהיא בחודש השני להיריון, ועלתה לארבעה גמרי גראנד סלאם רצופים לאחר הלידה הלא קלה שלה (למרות שנכון, צריך להתייחס לסרינה כאל סופרוומן); שלי־אן פרייזר־פרייס חזרה מניתוח קיסרי, עירערה על הקולות שקראו לה לפרוש, וזכתה במדליות באליפות העולם ובאולימפיאדה כשהיא מגיעה מרחק של מאית שנייה מהזמן הטוב ביותר שקבעה לפני ההיריון.

ויש עוד: פיית' קיפייגון חזרה חזקה יותר ומהירה יותר מהלידה, שברה שיאים עולמיים וזכתה במדליות; אליסיה מונטנו התחרתה בריצת 800 מטר באליפות ארה"ב כשהיא בחודש השמיני פעם אחת, ובחודש החמישי בפעם השנייה, ונודעת בעיקר בפעילות ההסברתית שלה סביב הנושא; שחקנית כדורעף החופים קרי וולש ג'נינגס הייתה בשבוע החמישי להיריון השלישי שלה כשזכתה במדליית זהב באולימפיאדת לונדון 2012. וזו רשימה חלקית.

אבל הסיפור של מולצאן שונה משל ספורטאיות העל הללו. היא הגיעה כבר לגיל 30 בלי להעפיל לפסגות בענף שלה, והיא החליטה לקחת מסלול אחר בדרך לאימהות.

"מרוץ נגד הזמן"

מאז שחגגה יום הולדת 30, גיל שבו מתחילים להתייחס בספורט בכלל וסקי בפרט לניסיון שלך יותר מאשר ליכולות הפיזיות שלך, מולצאן עלתה כבר שמונה פעמים לפודיום. באולימפיאדת 2026 היא זכתה במדליית ארד במקצה הקבוצתי, ובסוף השבוע היא זכתה במדליית הזהב הראשונה שלה בגביע העולם במקצה הסלאלום הענק באוסטריה, והפכה למתחרה המבוגרת ביותר שלוקחת זהב לראשונה. "את חייבת לחשוב ולחלום בגדול, כדי שהמציאות שלך תקרה", היא אמרה אחרי הזהב. מתחתיה על הפודיום, עמדו שתי הזוכות האחרות במדליות: בת 19 ובת 22.

מולצאן לא רצתה להפסיד את חוויית האימהות, אבל גם לא רצתה לוותר על המומנטום הספורטיבי שאותו חוותה. היא חששה מאוד מתהליך חזרה קשה, ארוך ותובעני, פיזית וכלכלית. הקאמבק הזה קשה שבעתיים בספורט האלפיני. מקרים כמו אולריקה מאייר שזכתה בזהב אחרי הלידה או שרה שלפר שהתחרתה, בגיל 46, במשחקים האולימפיים האחרונים לצד בנה, הם מקרים מאוד נדירים. "עבור ספורטאית מקצוענית מדובר בדילמה", אמרה מולצאן, "את במרוץ נגד הזמן גם בחיים המקצועיים שלך וגם בחיים האישיים שלך. שיא הקריירה שלנו תמיד מתנגש בדיוק עם השנים שבהן הפוריות שלנו כנשים בשיאה".