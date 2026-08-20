אחרי סאגה ארוכה ומורטת עצבים, רודריגו הרננדס, "רודרי", צפוי לעזוב את מנצ'סטר סיטי ולהצטרף לברצלונה. המעבר הדרמטי הזה עשוי להפוך את בארסה באבחה אחת מקבוצה טובה מאוד, שזכתה פעמיים ברציפות בליגה הספרדית, לקבוצה כמעט מושלמת ולמועמדת הבכירה ביותר לזכייה בליגת האלופות.

זו אמנם לא ההעברה היקרה ביותר של הקיץ. רק בשבועות האחרונים חזינו בעסקאות ענק שחצו את רף 120 מיליון היורו, כמו מעבריהם של מורגן רוג'רס לצ'לסי, אליוט אנדרסון למנצ'סטר סיטי ויאן דיומנדה לריאל מדריד. לעומתן, העסקה של רודרי נאמדת „רק” בכ־76.5 מיליון יורו – סכום שווה לכל נפש במונחי השוק הנוכחי. למרות זאת, היא עשויה להתגלות כהעברה המשפיעה ביותר על הכדורגל האירופי בעשור האחרון.

גלריה רודרי ( צילום: AP Photo/Ashley Landis )

יותר מכסף: כוכב בשיא מעמדו

מה הופך את המעבר הזה לבעל השפעה כה רחבה? התשובה טמונה בכך שמדובר באחד השחקנים הבכירים בעולם, שנמצא בשיא מעמדו המקצועי והמנטלי. רק לאחרונה הוא נבחר לשחקן המצטיין של המונדיאל, ענד את סרט הקפטן של נבחרת ספרד – אלופת העולם ואלופת אירופה – ובעבר גם זכה בכדור הזהב.

עם זאת, אי אפשר להתעלם מסימן השאלה הגופני. רודרי עבר ניתוח גב לאחר המונדיאל, בתום שתי עונות שבהן סבל משורה של פציעות. לכן המבחן הראשון של ברצלונה יהיה להחזירו לכשירות מלאה ולוודא שהיא מקבלת את השחקן ששלט במרכזי המגרשים באירופה.

מעבר לתארים, ההתאמה שלו לברצלונה נראית אידיאלית. מעניין לזכור שבתחילת „עונת המלפפונים” רודרי כלל לא היה בין היעדים המוצהרים של הקטאלונים, ובמשך שבועות ניהל מגעים דווקא עם היריבה המרה, ריאל מדריד. תהפוכות הגורל – או חוסר היכולת של הבלאנקוס להשלים את העסקה – עשויות לעלות להם ביוקר ולהוביל לעונה נוספת נטולת תארים. מדובר בגול עצמי מהדהד של מועדון הפאר ממדריד.

הפאזל הושלם: הקישור הטוב בעולם

תחת הדרכתו של האנזי פליק הציגה ברצלונה כדורגל התקפי משובח. כעת אמור רודרי לתפוס את עמדת הקשר האחורי הפותח. לצידו ינווט פדרי, ואת השלישייה יוכל להשלים אחד מבין פרמין לופז לדני אולמו. בכך יהפוך הקישור של ברצלונה לגרסה כמעט זהה לזה של נבחרת ספרד האימתנית. היכולות ההגנתיות של רודרי, לצד התיאום העיוור עם חבריו לנבחרת, יעניקו לפליק את השקט הדרוש כדי לשחרר את הקבוצה לסגנון התקפי אפילו יותר.

דני אולמו ( צילום: AP Photo/Manu Fernandez )

מאז עזיבתו של סרחיו בוסקטס ב־2023 נפער בקישור של ברצלונה חור עמוק שאיש לא הצליח למלא. במשך שנים ניסתה ההנהלה פתרונות שונים, וכולם נכשלו. השחקן שהציג את היכולת הטובה ביותר בעמדה הזאת היה פרנקי דה יונג, אך הוא עשה זאת לאחר שהוסט מתפקידו הטבעי כקשר 50/50. כעת הוא לא ייאלץ עוד לשמש כפתרון מאולתר בעמדת הקשר האחורי, אלא יוכל להתחרות על מקום בתפקיד המתאים יותר לאיכויותיו. ברצלונה תרוויח גמישות, עומק ותפוקה משודרגת משניהם.

הרווח ההגנתי: חומת מגן מול הקו הגבוה

למרות שרודרי הוא איש מרכז שדה, אחת המעלות הגדולות של העסקה תבוא לידי ביטוי דווקא במשחק ההגנה – עקב אכילס של ברצלונה בשנתיים האחרונות, שעלה לה בכמה הדחות כואבות בשלבי הנוקאאוט של ליגת האלופות. רודרי ניחן ביכולת כיסוי שטחים פנומנלית ובחוש מולד ל"חיסול" התקפות היריב בעודן באיבן. הוא מביא עמו את הגאונות הטקטית של בוסקטס, בתוספת ממד משמעותי של פיזיות ואגרסיביות.

בשיטת המשחק של פליק דוגלת ברצלונה בקו הגנה גבוה והרפתקני במיוחד. מערך כזה מחייב נוכחות של „סטופר” שמסוגל לפרק חצאי מצבים לפני שהם הופכים לסכנה ממשית. רודרי יעניק שקט וביטחון לחוליית ההגנה הקטאלונית – בדיוק מה שהיה חסר לה כל כך בעונה שעברה.

המנהיג והיורש: המנטור של מארק ברנאל

לפני החתמתו הצפויה של רודרי, תפקיד הקשר האחורי העתידי סומן עבור מארק ברנאל. הוא כישרון ענק, אך הפציעה הקשה שעבר וגילו הצעיר הבהירו כי עדיין אינו בשל למלא את החלל שהותיר אחריו בוסקטס.

הגעתו של רודרי אמנם עשויה לעכב בטווח הקצר את השתלבותו של ברנאל בהרכב, אך בראייה ארוכת טווח מדובר בדבר הטוב ביותר שיכול היה לקרות לקריירה שלו. מעבר לנתונים הפיזיים הדומים של השניים, רודרי הוא מנהיג טבעי שיכול להפוך למנטור המושלם עבורו. יש הבדל תהומי בין צפייה בכוכב על מסך הטלוויזיה לבין קבלת הכוונה יומיומית ממנו על כר הדשא.

הפן התודעתי והכלכלי: מחטף של פעם בעשור

בסיפור הזה זכתה ברצלונה מן ההפקר בקנה מידה עצום וחד־פעמי. ריאל מדריד כשלה בשלבים המכריעים של המשא ומתן, ברצלונה זיהתה את הפרצה, הסתערה על ההזדמנות והראתה לבלאנקוס כיצד סוגרים עסקת ענק.

בעולם הכדורגל אין תחושה מתוקה יותר מביצוע עסקה מוצלחת תוך זריית מלח על פצעיה של היריבה המושבעת. הדבר נכון במיוחד לאחר שבתחילת הקיץ אותה יריבה בדיוק „גנבה” לברצלונה את ברנרדו סילבה ואת מארק קוקורייה, שכבר היה על סף חתימה במועדון הקטאלוני.

העסקה נאמדת בכ־76.5 מיליון יורו – סכום עתק עבור מועדון שחווה קשיים כלכליים בשנים האחרונות – אך היא טומנת בחובה גם פוטנציאל הכנסה משמעותי. הצלחה מקצועית בליגת האלופות תזרים לקופה מענקי השתתפות והישגים שמנים מאופ"א. נוסף על כך, כוכב במעמדו של רודרי עשוי למשוך נותני חסות חדשים ולהקפיץ את מכירות המרצ'נדייז וחולצות המועדון.

מאמן ברצלונה האנזי פליק ( REUTERS/Isabel Infantes )

אל תופתעו אם בסוף השנה יתברר שהכנסותיה של ברצלונה דווקא צמחו, חרף ההוצאה הראשונית הניכרת. הפאזל הקטאלוני כמעט הושלם, ואירופה כולה צריכה להתחיל לחשוש.

בשורה התחתונה

בסופו של דבר, כדורגל אינו מתנהל על דפי המאזנים של רואי החשבון, אלא על כר הדשא. תמורת כ־76.5 מיליון יורו ברצלונה לא רק מצרפת את הקשר האחורי הטוב בעולם, אלא גם משגרת הצהרת כוונות, מקבלת מנהיג לחדר ההלבשה ומצרפת מנטור לדור העתיד.

חוסר יכולתה של ריאל מדריד להשלים את העסקה העניק להאנזי פליק את החתיכה הכמעט אחרונה שהייתה חסרה לו כדי להשלים את המכונה הקטאלונית. כעת נותר לו לצרף חלוץ, וגם בגזרה הזאת מסתמנות התפתחויות.

אם מישהו באירופה עוד פנטז ששנות הדומיננטיות של בארסה שייכות להיסטוריה, הגעתו הצפויה של רודרי מבהירה לכולם: בעלת הבית של הכדורגל האירופי עדיין רעבה – רעבה מתמיד.





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