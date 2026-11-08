פעם מכבי ת"א הייתה אימפריה אירופית. היום היא מדשדשת בתחתית היורוליג, והפער בין העבר המפואר למציאות העגומה רק הולך וגדל. הבעיות המקצועיות גלויות לעין: תקציב שגדל משמעותית, אבל לא מתורגם לסגל שנראה מסוגל להיאבק על מקום בפלייאוף, מאמן כבוי וחסר אנרגיה, וכמובן היעדר ביתיות אמיתית בשל המצב הביטחוני המתמשך. האם לא הגיע הזמן להחליף את עודד קטש? ננו גינזבורג, שרון דרוקר ואולי אפילו פתרון חסכוני מתוך המערכת בדמות גיא פניני הם אפשרויות ששווה לפחות לשקול.

אלא שהבעיה הגדולה באמת נמצאת במקום אחר. ההתעקשות של שמעון מזרחי ומשפחת רקנאטי להמשיך ולהחזיק במושכות, והמאבקים סביב כניסתו של אריק שטילמן והגדלת אחזקותיו של ריצ'רד דיץ, ממחישים עד כמה המועדון זקוק לשינוי עמוק בצמרת. למזרחי ולרקנאטי זכויות עצומות בהצלחות העבר, ואיש לא יוכל לקחת זאת מהם. כל מי שזוכר את מכבי בגדולתה מתגעגע לימים שבהם יריבות בארץ ובאירופה רעדו מפניה. המועדון היה סמל למקצוענות, ושחקנים ומאמנים עשו שמיניות באוויר כדי להיות חלק ממנו. היום, לא מעט מהשחקנים שלובשים צהוב היו מתקשים אפילו להיכנס לרשימת המועמדים של מכבי ההיא.

שמעון מזרחי והשחקנים ( צילום: עוז מועלם )

גם ההתנהלות המקצועית מעוררת לא מעט סימני שאלה. ההתמהמהות במציאת גארד בעקבות פציעתו של איפה לונדברג היא רק דוגמה אחת. קלאודיו קולדבלה, עם שורת החלטות תמוהות, מצליח לעורר געגועים אפילו לניקולה וויצ'יץ', שהיה שחקן גדול אבל מנהל מקצועי בינוני ומטה.

שני משחקי הדרבי הקרובים מול הפועל ת"א, ובראשם המפגש ביורוליג, עשויים לקבוע לאן תלך העונה של הצהובים. כרגע, גם העונה האירופית הזאת נראית בדרך לכישלון. בליגה עוד אפשר לתקן, אבל הזמן הולך ואוזל. מכבי זקוקה לזעזוע מיידי: החלפת מאמן, חיזוק משמעותי לסגל ובעיקר הוצאתם של מזרחי ורקנאטי ממוקד קבלת ההחלטות. מי שהיו שותפים לבניית האימפריה חייבים להבין שהם כבר לא האנשים שיצילו אותה. אחרת, מה שפעם היה מועדון מפואר ימשיך לדעוך לנגד עיניהם.





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