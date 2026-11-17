אומרים שאחרי פרידה לא כדאי לחזור לאקסית. בפעם השנייה אתה כבר לא בהכרח מחפש התחלה חדשה, אלא מנסה לשחזר את הזיכרונות ואת התחושה שהייתה לך פעם. הסיפור של ברק בכר ומכבי חיפה הוא אולי ההוכחה הטובה ביותר לכך.

בכר השיג כמעט הכל בקדנציה הראשונה שלו בכרמל: שלוש אליפויות רצופות, העפלה לליגת האלופות ומעמד של אחד המאמנים הישראלים הגדולים בדורו. הוא עזב לכוכב האדום בלגרד כשהוא בשיאו, אחרי שהחזיר את הירוקים לצמרת הכדורגל הישראלי והאירופי.

בכר ( צילום: עמרי שטיין )

אלא שההרפתקה בסרביה הסתיימה בפיטורים, ואחרי הפסקה קצרה הגיע הפיתוי לחזור למקום המוכר והאהוב. במאי 2024 הודיעה מכבי חיפה רשמית על שובו של בכר, שנה בלבד אחרי שעזב. הציפיות היו בשמיים והמטרה הייתה ברורה: להחזיר את צלחת האליפות לכרמל.

אבל הקדנציה השנייה התפתחה אחרת לגמרי. היא נפתחה בהדחה מאכזבת מול סבאח האזרית במוקדמות הקונפרנס ליג, נמשכה בכדורגל לא משכנע ובחוסר יציבות בליגה, והסתיימה בתבוסה 5:1 בדרבי מול הפועל חיפה, שבעקבותיה פוטר המאמן שלושה מחזורים לסיום העונה.

אפשר היה לחשוב שבכך הסתיים הסיפור. אלא שבכר התחיל את העונה הבאה בבית, וכשמכבי חיפה הבינה שההימור על דייגו פלורס נכשל, היא שבה לאיש שהביא לה כל כך הרבה הצלחות. באוקטובר 2025 הוא חזר לקדנציה שלישית, חמישה חודשים בלבד אחרי שפוטר.

לצד משחקים שנתנו תקווה שהקסם הישן חוזר, הגיעו גם לא מעט אכזבות. הירוקים התקשו לשמור על יציבות, לא הרשימו במפגשים מול יריבותיהם לצמרת וסיימו את העונה במקום החמישי, הרחק ממאבק האליפות.

בקיץ כבר נשמעו קולות שקראו להחליף את המאמן. המועדון ערך שינויים בצוות המקצועי, וליאור רפאלוב קיבל סמכויות נרחבות כמנהל המקצועי. מעמדו של בכר השתנה, אבל הוא בחר להישאר, מתוך אמונה שהוא עדיין האיש שיכול להחזיר את הקבוצה למאבק על התואר. לצערו, זה לא קרה.

אחרי הפסדים להפועל באר־שבע ולהפועל ת"א הגיעה מכבי נתניה לסמי עופר, ובתוך מחצית אחת התפרקה מכבי חיפה לחלוטין. ארבעה שערים ספגו הירוקים בדרך לעוד השפלה ביתית. שוב רוני לוי היה בצד המנצח, שוב האוהדים נותרו המומים, ושוב בכר מצא את עצמו בדרך החוצה.

אלא שהפעם הוא לא חיכה להחלטת ההנהלה. בסיום המשחק התייצב מול המצלמות, התקשה לעצור את הדמעות והודיע שהוא מתפטר. "הקבוצה צריכה שינוי", אמר. "ניסיתי, לא עבד".

גם מי שביקר אותו בחריפות בתקופה האחרונה התקשה להישאר אדיש למעמד הזה. אחרי שלוש שנים שבהן כמעט שום דבר לא הסתדר לו, בכר הבין שהגיע הזמן לשחרר.

חשוב לומר: הוא לא האשם היחיד במצבה של מכבי חיפה, ואולי אפילו לא האשם העיקרי, אבל גם הוא רחוק מלהיות נקי מאחריות. היו לו הזדמנויות לשנות את המצב, ובסופו של דבר הוא לא הצליח לעשות זאת.

בכר לא שכח לאמן כדורגל. הוא פשוט קיבל כמה החלטות שגויות. הוא טעה כשמיהר לחזור למכבי חיפה, טעה כשנענה לקריאה בפעם השלישית, ואולי טעה יותר מכל כשבחר להישאר בקיץ האחרון, למרות השינויים במעמדו והספקות סביב המשך דרכו.

אחרי שהגיע לפסגות הגבוהות ביותר, הוא למד בשלוש השנים האחרונות להכיר גם את הצד האכזר של המקצוע. עכשיו הגיע הזמן לעצור, לנוח, להתרחק מעט מהלחץ ולחזור בכוחות מחודשים.

ברק בכר כבר הוכיח שהוא יודע לבנות קבוצות גדולות, לזכות בתארים ולהגיע להישגים יוצאי דופן. הוא לא צריך לחזור שוב ושוב לאותו מקום כדי להוכיח זאת.

ואולי, לפני שיחפש את האתגר הבא, כדאי שיזכור שלא כל סיפור אהבה נועד להימשך לנצח.





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