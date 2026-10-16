יש רגעים שבהם אני מבין כמה קשה להיות הגיוני כשמדובר בריאל מדריד. הקבוצה בפיגור של שני שערים, המשחק מתקרב לסיום, ובכל זאת אני ממשיך להאמין שעוד אפשר לנצח. מבחוץ זה אולי נראה מופרך. בתור אוהד, אחרי כל מה שהקבוצה הזאת כבר נתנה לי, קשה לי לחשוב אחרת. אתמול ברומא היא שוב הראתה לי למה.

הניצחון 3:4 באולימפיקו הוא מסוג המשחקים שנשארים איתך גם אחרי שריקת הסיום. אני עדיין מתרגש כשאני חושב על המעבר החד הזה: מהתסכול של הפיגור, דרך התקווה שאולי עוד אפשר להציל נקודה, ועד ההבנה שיצאנו משם עם ניצחון. שבע דקות הספיקו כדי לשנות לגמרי את הערב, ולהזכיר לי כמה אושר קבוצת כדורגל יכולה להכניס לחיים.

ריאל בטירוף ( רויטרס )

זה התחיל אחרת לגמרי. ז'וזה מוריניו חזר לפגוש את רומא, הקבוצה שאימן בעבר, וראה את מארטן דה רון מעלה אותה ליתרון בדקה ה־20. קיליאן אמבפה השווה עם שערו ה־72 בליגת האלופות, בהופעתו ה־100 במפעל, אבל גם ציון הדרך המרשים הזה כמעט נדחק הצידה. דונייל מאלן כבש בדקות ה־51 וה־57, ורומא כבר הובילה 1:3. באותו שלב היו הרבה יותר סיבות לדאגה מאשר לחגיגה.

ואז קרלוס אספי צימק בדקה ה־83, אנדריק השווה בדקה ה־85 ואנטוניו רודיגר השלים את המהפך בדקה ה־90, דווקא מול קבוצתו לשעבר. כל שער שינה את התחושה לגבי מה שעוד אפשר להוציא מהמשחק הזה. ברגע שהגיע השוויון, כבר רציתי את השלישי ברצף. זה אולי הדבר הכי משוגע בלאהוד את ריאל: כמה מהר אתה עובר מהחשש להפסיד לציפייה לנצח.

הפעם הייתה גם סיבה מיוחדת לשמוח על מי שעשו את ההבדל. המחליפים קיבלו הזדמנות והשפיעו מיד, ואנדריק במיוחד הראה כמה הוא יכול לתרום. קל לדבר על עומק בסגל, אבל בערב כזה רואים מה הוא שווה. כששחקנים עולים מהספסל ומשנים משחק שכמעט ברח, הם נותנים למאמן אפשרויות נוספות ולאוהדים עוד שחקנים להאמין בהם. גם למוריניו מגיע הרבה קרדיט על ההחלטות שהחזירו אותנו לעניינים.

מה שהכי שימח אותי היה שהקבוצה המשיכה ללכת על הניצחון. גם אחרי שחזרה מפיגור של שני שערים, היא עוד חיפשה את השער הבא. כאוהד, זה בדיוק מה שאני רוצה לראות: שחקנים שממשיכים לנסות, גם כשהערב שלהם לא מתנהל כמו שתכננו. אפשר להפסיד משחק כדורגל, אבל קשה הרבה יותר לקבל קבוצה שמפסיקה להאמין לפני שהמשחק נגמר.

עכשיו יש לריאל שני ניצחונות בשני משחקים בליגת האלופות, והמבחן הוא להמשיך מכאן. ביום ראשון מחכה סביליה, אחריה ר.ב. לייפציג באירופה, וב־25 באוקטובר מגיע הקלאסיקו מול ברצלונה. ברור שאני רוצה לנצח את כולן. אני גם רוצה לראות את האנרגיה של הדקות האחרונות ברומא לאורך משחקים שלמים, כדי שלא נצטרך לחכות בכל פעם למהפך שיציל אותנו.

אבל את החשבונות לקראת המשחקים הבאים אפשר להשאיר לעוד קצת. כרגע אני פשוט שמח, ומותר לי. אתמול קיבלתי שוב את כל מה שאני אוהב בכדורגל: מתח, תקווה ושמחה שמתפרצת בבת אחת. בפעם הבאה שריאל תהיה בפיגור והשעון יתחיל להלחיץ, אזכור את הלילה הזה. אחרי משחק כזה, איך אפשר לבקש ממני להפסיק להאמין?





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