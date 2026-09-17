למעלה משנה לאחר שפרש ממשחק פעיל, ערן זהבי ציפה לקבל את תפקיד המנהל המקצועי במכבי ת"א. אלא שבפועל הוא לא קיבל אפילו שיחת טלפון אחת מראשי המועדון - מה שפגע בו מאוד והוביל אותו לשתף את חבריו הקרובים, בשיחות סגורות, בתחושות הקשות שעוברות עליו.

זהבי סיים בהצלחה קורס ניהול מקצועי יוקרתי מטעם אופ"א (קורס בעל תנאי קבלה קפדניים שבו נכלל בעבר גם גל אלברמן), ולאחר ההדחה של בן מנספורד מתפקיד המנהל המקצועי והחיפושים הממושכים אחר מחליף בחודשים האחרונים - עד לבחירה בבלגי סטיבן ונהרן - הוא היה משוכנע כי ייקרא לפחות לראיון עבודה במועדון אותו עזב.

סיום העידן שלו כשחקן בקריית־שלום לווה בטונים צורמים, לא רק מול המאמן ז'רקו לאזטיץ' וההחלטה שלא להציע לו חוזה חדש כפי שקיווה. הוא בישר על העזיבה בהודעה חד־צדדית מצידו, בניגוד לבקשת הצהובים שלא להוציא אותה פומבית כדי לא לפגוע במאבק האליפות - עונה שהסתיימה בסופו של דבר בצלחת צהובה, כשזהבי חתום על מניות רבות בהישג.

גלריה זהבי וגולדהאר אחרי האליפות האחרונה של מכבי ת"א ( צילום: עוז מועלם )

"נפגעתי שמכבי ת"א אפילו לא דיברה איתי בקיץ לגבי האפשרות שאהיה המנהל המקצועי, ושלא הייתי בכלל ברשימת המועמדים שלה", שיתף זהבי באותן שיחות סגורות. "אני חושב שלמרות כל המדיניות של מנהלים זרים בלבד שמלווה אותם, הייתי יכול לקבל את כל האחריות עליי - הם הרי יודעים מצוין מי אני. אחרי שהם לא התייחסו אליי בכלל, החלום שלי הוא לקבל תפקיד של מנהל מקצועי בקבוצה אחרת בארץ ולהראות להם איך אני מצליח מולם. זה רק נתן לי מוטיבציה גדולה יותר להגיע למקום אחר ולהוכיח להם מי אני. אלו בדיוק הדברים שגורמים לי להיות טוב יותר. הישראלים שעשו את התפקידים האלו לא פחות טובים ממה שמיובא מבחוץ".

"לא נופל מאף אחד"

"אני בטוח שאהיה מנהל מקצועי מצוין", הוסיף זהבי. "אם מכבי ת"א בחרה שלא לכלול אותי אפילו ברשימת המועמדים, זה איכזב אותי - אבל אני אהיה במקום אחר. יש עוד מועדונים. השנים האחרונות הוכיחו שגם מנהלים מקצועיים ישראלים, כמו אלמוג כהן וליאור רפאלוב, לא פחות טובים מהזרים שהגיעו למכבי ת"א. עם כל הכבוד לכל המועמדים שמכבי בחנה או בחרה, אני לא נופל מאף אחד".

"זה רק יגרום לי עכשיו להיות בטירוף להצליח במקום אחר". זהבי ( צילום: עוז מועלם )

זהבי סיכם: "וואלה, זה איכזב אותי מאוד כי אני מכיר את המערכת מצוין והם מכירים את האופי שלי - יודעים שאפשר ללכת איתי לכל מקום. לא הבנתי איך אפילו לא דיברו איתי. רציתי לקבל את כל האחריות, לא להיות איזה מנהל מחלקת כדורגל סמלי. בדיוק כמו שהיה לי כשחקן, זה רק יגרום לי עכשיו להיות בטירוף להצליח במקום אחר ולנצח את מכבי ת"א. אני לא מאלו שיושבים בבית ומחכים לטלפון רק ממכבי, יש עוד קבוצות בארץ ואני לא חושב על חו"ל בשלב הזה. עוד אראה להם שהם טעו ביחס כלפיי - מתי שזה יגיע, זה יגיע. אלו דברים שמציתים אצלי את הרצון להצליח יותר מכל דבר אחר, ויש לי כבר את התוכניות שלי".

דיון דחוף במשרד הספורט על קיצוץ המענקים בשייט

זכייתה של תמר שטיינברג במדליית הזהב באליפות העולם בגלישת רוח, חשפה כשל מהותי במודל התמריצים של משרד הספורט, המתבטא בפגיעה כספית במאמן הלאומי שחר צוברי ובספורטאיות שתחתיו.

תמר שטיינברג: "ישראל אימפריית שייט, כולם אוהבים אותנו"

על פי השיטה הקיימת, שטיינברג זכאית לתמריץ של 150 אלף שקל על מדליית הזהב מאליפות העולם שננעלה בווימות'. עם זאת, במקום לקבל 50 אלף שקל על זכייתה באליפות אירופה, היא תקבל רק מחצית מהסכום. הפחתה דומה מוחלת גם על המענקים של צוברי בגין כל מדליה נוספת שבה זוכות הגולשות.

בניגוד לענפים כמו שחייה וג'ודו - שבהם ספורטאי או מאמן יכולים לזכות במספר מדליות באותה תחרות - בשייט קיימות רק שתי תחרויות המעניקות תמריצים: אליפות העולם ואליפות אירופה. אף שצוברי הוביל את נבחרת הגלישה לארבע מדליות (שתיים באליפות העולם ושתיים באליפות אירופה), הוא יקבל 108 אלף שקל בלבד לעומת 134 אלף שהיו מגיעים לו לפי הכללים שקדמו לשינוי.

שחר צוברי (ראשון משמאל) ( Sailing Energy )

בעקבות הצפת הנושא, החליט מנכ"ל משרד התרבות והספורט, כפיר כהן, לכנס בדחיפות שולחן עגול במטרה לגבש מערכת תגמול חדשה, גמישה ומותאמת יותר למאפייני הענפים השונים.

ההכנסות: 30 מיליון יורו, ההוצאות: מחצית הסכום

חלון ההעברות בכדורגל הישראלי ננעל שלשום ללא דרמות גדולות של הרגע האחרון, וכעת מתבררת התמונה המלאה: קיץ של מכירות שיא לעומת רכישות צנועות. מועדוני ליגת העל מכרו שחקנים בסכום כולל של כ־30 מיליון יורו, אבל השקיעו בחזרה מחצית מהסכום בלבד.

את ההכנסה הגדולה ביותר רשמה מכבי ת"א, כ־8.5 מיליון יורו ממכירתם של סייד אבו־פרחי לקולורדו ראפידס ורוי רביבו לאלצ'ה. מכבי חיפה קיבלה 5.3 מיליון יורו על מכירת גאורגי ירמקוב וליסב עיסאת, הפועל באר־שבע הכניסה 4 מיליון ממכירת קינגס קאנגווה, והפועל ת"א 3.5 מיליון על לויזוס לויזו. האדומים מת"א היו אחראים לרכישה היקרה ביותר של החלון, כששברו את שיא המועדון ושילמו על דגלאס אווסו 2.5 מיליון יורו.

נמכר ב-8.5 מיליון אירו. אבו פרחי ( צילום: עוז מועלם )

החלון התאפיין גם בתנועה ערה בסגלים: 48 שחקנים זרים הגיעו הקיץ לישראל, כאשר את מספר העסקאות הגדול ביותר ביצעה העולה החדשה הפועל ר"ג, שצירפה שבעה זרים במסגרת המהפכה שעשתה בסגל. בגזרת הלגיונרים, 12 שחקנים יצאו לשחק בחו"ל לעומת 11 שחזרו לליגה המקומית.

ועוד ארבע קטנות

משחק מבחן

מעמדו של יוסי אבוקסיס, שפתח את העונה עם נקודה אחת בלבד בארבעה משחקים, התערער משמעותית - ואם יפסיד מחר בבית להפועל ר"ג, בהנהלת בני־סכנין צפויים לבחון את המשך דרכו במועדון.

עצירת פתאום

חצי שעה בלבד לפני סיום חלון ההעברות בליגת העל, עודכנה הפועל ר"ג שבנתה על הגעתו של יון ניקולאסקו כי החלוץ המולדובי יישאר בסופו של דבר במכבי ת"א, אחרי שזו לא הצליחה לצרף זר שמיני.

כולנו בולגרים

יוני סטויאנוב כבר היה בדרך לבני־סכנין או הפועל פ"ת, אבל בסופו של דבר נשאר בהפועל באר־שבע שאפילו לא רשמה אותו לליגה האירופית. אלא ששלשום המגן קיבל זימון לנבחרת בולגריה לראשונה מזה שנתיים וחצי, והוא ישחק במדיה יחד עם אנדריאן קרייב מהפועל ת״א.

חופשת לידה