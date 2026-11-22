לפני שנה קרלוס אלקראס עמד בטורינו וראה את יאניק סינר מניף את הגביע. הערב (ראשון) הגיע תורו. הספרדי בן ה-23, המדורג שלישי בעולם, ניצח 2:6, 6:7 את אלכסנדר זברב וזכה לראשונה בקריירה בטורניר גמר הסבב.

לפני שנה קרלוס אלקראס עמד בטורינו וראה את יאניק סינר מניף את הגביע. הערב (ראשון) הגיע תורו. הספרדי בן ה-23, המדורג שלישי בעולם, ניצח 2:6, 6:7 את אלכסנדר זברב וזכה לראשונה בקריירה בטורניר גמר הסבב.

לפני שנה קרלוס אלקראס עמד בטורינו וראה את יאניק סינר מניף את הגביע. הערב (ראשון) הגיע תורו. הספרדי בן ה-23, המדורג שלישי בעולם, ניצח 2:6, 6:7 את אלכסנדר זברב וזכה לראשונה בקריירה בטורניר גמר הסבב.

בגמר אלקראס שלט כבר מהפתיחה. זברב הצליח לשמור על ההגשה רק פעם אחת לאורך המערכה הראשונה, והספרדי ניצל שלוש שבירות כדי לקחת אותה עם 2:6 מרשים. המערכה השנייה כבר הייתה צמודה יותר. אלקראס שבר ועלה ל-2:4, אבל זברב לא ממש ויתר. הגרמני שבר חזרה וכפה שובר שוויון. שם היד העליונה הייתה של הספרדי. אלקראס השיג ניצחון 14 ברציפות, ולקח את התואר.

בגמר אלקראס שלט כבר מהפתיחה. זברב הצליח לשמור על ההגשה רק פעם אחת לאורך המערכה הראשונה, והספרדי ניצל שלוש שבירות כדי לקחת אותה עם 2:6 מרשים. המערכה השנייה כבר הייתה צמודה יותר. אלקראס שבר ועלה ל-2:4, אבל זברב לא ממש ויתר. הגרמני שבר חזרה וכפה שובר שוויון. שם היד העליונה הייתה של הספרדי. אלקראס השיג ניצחון 14 ברציפות, ולקח את התואר.

בגמר אלקראס שלט כבר מהפתיחה. זברב הצליח לשמור על ההגשה רק פעם אחת לאורך המערכה הראשונה, והספרדי ניצל שלוש שבירות כדי לקחת אותה עם 2:6 מרשים. המערכה השנייה כבר הייתה צמודה יותר. אלקראס שבר ועלה ל-2:4, אבל זברב לא ממש ויתר. הגרמני שבר חזרה וכפה שובר שוויון. שם היד העליונה הייתה של הספרדי. אלקראס השיג ניצחון 14 ברציפות, ולקח את התואר.