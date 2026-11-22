לפני שנה קרלוס אלקראס עמד בטורינו וראה את יאניק סינר מניף את הגביע. הערב (ראשון) הגיע תורו. הספרדי בן ה-23, המדורג שלישי בעולם, ניצח 2:6, 6:7 את אלכסנדר זברב וזכה לראשונה בקריירה בטורניר גמר הסבב.
בגמר אלקראס שלט כבר מהפתיחה. זברב הצליח לשמור על ההגשה רק פעם אחת לאורך המערכה הראשונה, והספרדי ניצל שלוש שבירות כדי לקחת אותה עם 2:6 מרשים. המערכה השנייה כבר הייתה צמודה יותר. אלקראס שבר ועלה ל-2:4, אבל זברב לא ממש ויתר. הגרמני שבר חזרה וכפה שובר שוויון. שם היד העליונה הייתה של הספרדי. אלקראס השיג ניצחון 14 ברציפות, ולקח את התואר.
הזכייה השלימה קאמבק מרשים של אלקראס, שנעדר העונה כארבעה חודשים וחצי בגלל פציעה בשורש כף יד ימין. הוא החמיץ את רולאן גארוס ואת ווימבלדון וחזר לסבב באליפות ארה"ב, שם בן שלטון עצר אותו ברבע הגמר. אתמול פגש שוב את האמריקאי, הפעם בחצי הגמר בטורינו. עם חבישה על ירך שמאל בעקבות פגיעה שספג מול דניל מדבדב בשלב הבתים, אלקראס חזר מפיגור מערכה והכריע את המשחק בשובר שוויון במערכה השלישית.
זברב, שזכה העונה בשני תוארי הגראנד סלאם הראשונים שלו וטיפס לראשונה לפסגת הדירוג העולמי, קיווה לחגוג זכייה שלישית בטורניר סוף השנה. לפני שנתיים הוא עוד ניצח את אלקראס בשתי מערכות על אותו מגרש. הפעם הספרדי גבר עליו בפעם החמישית בששת המפגשים האחרונים ביניהם והגדיל את יתרונו במאזן הראש בראש לשמונה ניצחונות מול שישה