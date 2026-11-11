עונת 2026/27 ב-NBA רק החלה, אבל כבר עכשיו קשה להתעלם מהאיש שמספק את אחת מפתיחות העונה המרשימות ביותר שראינו בשנים האחרונות. לוקה דונצ'יץ', כוכב לוס אנג'לס לייקרס, נראה חד, רעב וממוקד יותר מתמיד. המספרים שלו יוצאי דופן, הקבוצה מנצחת, והדיון סביב סיכוייו לזכות בתואר ה-MVP כבר נמצא בעיצומו. אבל הפעם השאלה גדולה יותר מתואר אישי. אחרי שנים של ציפיות, אכזבות ואתגרים בפלייאוף, האם זו סוף סוף העונה שבה לוקה יוביל את הלייקרס עד לאליפות ה-NBA?

מי שעוקב אחרי דונצ'יץ' לאורך הקריירה כבר התרגל לערבים שבהם הוא קולע 30 או 40 נקודות כאילו מדובר בעניין שבשגרה. אלא שבפתיחת עונת 2026/27 הוא מצליח לקחת את היכולת הזאת צעד נוסף קדימה. נכון ל-10 בנובמבר, לאחר תשעה משחקים, לוקה מוביל את הליגה עם ממוצע של 40.1 נקודות למשחק, לצד 7.8 ריבאונדים ו-7.7 אסיסטים. מדובר בפתיחה יוצאת דופן, שהציבה אותו גם בראש דירוג ה-MVP הראשון של העונה שפורסם ב-NBA.





לוקה דונצ'יץ' ( Harry How / AFP )





השבוע האחרון המחיש היטב את העוצמה ההתקפית שלו. דונצ'יץ' נבחר לשחקן השבוע במערב לאחר שהעמיד ממוצע של 45 נקודות בשלושה ניצחונות של הלייקרס. בין היתר, הוא קלע 42 נקודות מול מיאמי היט, 40 מול סקרמנטו קינגס ו-53 מול פורטלנד טרייל בלייזרס. אלה לא רק מספרים מרשימים. לוקה מצליח לייצר נקודות ממגוון מצבים: קליעות מחוץ לקשת, חדירות לסל, משחק פוסט-אפ, זריקות קשות מחצי מרחק וכמובן יכולת מסירה שמאפשרת לו להפוך כל מהלך התקפי להזדמנות עבור חבריו.

אחד השינויים המשמעותיים ביותר בעונת 2026/27 הוא העובדה שהלייקרס משחקים לראשונה מאז 2017/18 ללא לברון ג'יימס. אחרי עזיבתו של אחד השחקנים הגדולים בתולדות המשחק, האחריות להוביל את המועדון עוברת באופן ברור יותר לידיו של דונצ'יץ'. לצדו נמצא אוסטין ריבס, שהפך לשחקן משמעותי במיוחד במערך של הקבוצה. בעונה הקודמת השניים סיפקו יחד 56.8 נקודות למשחק, הצמד המוביל בליגה. כאשר שניהם שיחקו, הלייקרס רשמו מאזן של 30 ניצחונות ו-11 הפסדים. הנהלת הקבוצה ביצעה גם שינויים משמעותיים בסגל והוסיפה, בין היתר, את ווקר קסלר, קוון לוני, קוונטין גריימס, קולין סקסטון ומאטיס ת'ייבול. המטרה ברורה: לבנות סביב לוקה וריבס קבוצה מאוזנת יותר, עם יכולת הגנתית, עומק וסיוע התקפי.

בעונת 2025/26 סיימו הלייקרס עם 53 ניצחונות והגיעו לחצי גמר המערב, אך לא הצליחו להתקדם מעבר לכך. העונה הנוכחית אמורה להיות מבחן משמעותי יותר. נכון לפתיחת נובמבר, הלייקרס מציגים מאזן של 2:9 ואף יצאו לרצף של שישה ניצחונות. זהו סימן חיובי, אבל חשוב לזכור שהעונה ארוכה ושמבחן הפלייאוף שונה לחלוטין מהיכולת שמציגים באוקטובר ובנובמבר. ולמרות פתיחת העונה המרשימה, לוקה לא פועל בחלל ריק. המערב עמוס בכוכבים ובקבוצות שמכוונות רחוק.

שיי גילג'ס-אלכסנדר ואוקלהומה סיטי ת'אנדר: שיי, שזכה בשני תוארי MVP רצופים, ממשיך להיות אחד האיומים המרכזיים על השליטה של לוקה בליגה.

ויקטור וומבניאמה וסן אנטוניו ספרס: הכוכב הצרפתי ממשיך להתפתח לשחקן יוצא דופן בשני צדי המגרש, והוא כבר נמצא בצמרת דירוג ה-MVP המוקדם.

דנבר נאגטס וניקולה יוקיץ': כל עוד יוקיץ' על המגרש, דנבר היא יריבה שאף קבוצה לא יכולה להרשות לעצמה לזלזל בה, למרות פתיחת עונה פחות טובה וספסל צר מאוד.

בנוסף, דונצ'יץ' יצטרך לשמור על כשירות לאורך העונה. הוא כבר החמיץ משחק אחד בתחילת נובמבר בשל מתיחה בגב התחתון, אף שחזר במהירות וסיפק 32 נקודות, 10 אסיסטים ו-8 ריבאונדים בניצחון על אטלנטה הוקס.

אז האם זו סוף סוף העונה של לוקה? התשובה היא כן, אבל מוקדם להכתיר אותו. מבחינה אישית, דונצ'יץ' מציג יכולת שמציבה אותו כמועמד מוביל לתואר ה-MVP. הוא קולע בקצב היסטורי, מנהל את המשחק ברמה הגבוהה ביותר ונראה מחויב יותר גם למשחק ההגנה. האתגר האמיתי יהיה לשמור על היכולת לאורך 82 משחקים, להמשיך לבנות כימיה עם חבריו לקבוצה ולהגיע לפלייאוף בריא, רענן ועם סגל שמסוגל להתמודד עם הקבוצות הטובות בליגה.אם ריבס ימשיך לספק תמיכה התקפית, אם שחקני החיזוק יצליחו להשתלב ואם הלייקרס ימצאו את האיזון ההגנתי הנדרש, בהחלט אפשר לדמיין את דונצ'יץ' מוביל את הקבוצה למאבק אמיתי על התואר.

לוקה כבר הוכיח שהוא מסוגל להגיע לגמר ה-NBA. עכשיו כשהמפתחות בלוס אנג'לס נמצאים בידיו, אולי הגיע הזמן לעשות את הצעד האחרון. האם 2026/27 תהיה העונה שבה הוא יהפוך מכוכב ענק לאלוף NBA? את התשובה נקבל בחודשים הקרובים.

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