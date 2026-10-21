דרמה וסערה גדולה ב-NFL בעקבות חשיפת הפרטים סביב פציעתו והשתתפותו של קוורטרבק פילדלפיה איגלס, ג'יילן הרטס, במשחק מול ג'קסונוויל השבוע.

לפי דיווח של העיתונאי טום פליסרו, רופאים אבחנו אצל הרטס קריש דם ברגלו והורו לו לא לישון במשך 36 שעות רצופות כאמצעי זהירות - מחשש שהקריש יזוז ויגיע לריאות, מצב שעלול להיות קטלני. המשמעות: הקוורטרבק עלה למשחק קבוצתו כשהוא סובל ממחסור חמור וקיצוני בשינה.

גלריה סיפור מטורף. הרטס ( צילום: AP Photo/Chris Szagola )

הסיפור החל כאשר הרטס נשאל על פציעה ברגלו, שהופיעה בדוח הפציעות של האיגלס. הוא תיאר אותה כ"חוויה מאוד ייחודית", אך לא הרחיב בפרטים. בהמשך דיווח, כאמור, פליסרו כי הרופאים הנחו את הקוורטרבק להימנע משינה כאמצעי זהירות, וכי הוא היה ער כ-36 שעות.

הדיווח עורר ביקורת חריפה. "אף שחקן NFL לא אמור לשחק אחרי 36 שעות ללא שינה. אף אדם לא אמור לעבוד בשום עבודה אחרי 36 שעות ללא שינה", כתב פליסרו, שתהה כיצד ניתן היה להחשיב את ההחלטה לאפשר להרטס לשחק כאחראית. לדבריו, המקרה מצדיק חקירה מלאה, ובטור אף הועלה חשש לרשלנות רפואית.

בינתיים, מצבו של הרטס התברר כחמור יותר מכפי שנראה בתחילה. בדיקות נוספות העלו כי הוא סובל מתסחיפים ריאתיים בשתי הריאות. הוא מטופל במדללי דם ועל פי הדיווחים הוא צפוי להחמיץ את כל העונה.

בינתיים, מצבו של הרטס התברר כחמור יותר מכפי שנראה בתחילה ( צילום: AP Photo/Alastair Grant )

הביקורת הופנתה גם כלפי פילדלפיה וה-NFL, שלפי פליסרו שמרו על חשאיות סביב מצבו הרפואי של הקוורטרבק: "חייבים להרחיב את מנגנוני הפיקוח העצמאיים, הקיימים בליגה במקרים של פגיעות ראש, גם למצבים רפואיים אחרים שעלולים לסכן את השחקנים".

ביממה האחרונה דורש איגוד השחקנים לקבל תמונה מלאה של ההחלטות הרפואיות שהתקבלו, המידע שהועבר בין הצוות הרפואי, הקבוצה והליגה, והנסיבות שבהן הורשה הרטס לשחק. בשלב זה, עמדת ה-NFL היא כי האיגלס פעלו כראוי, אך איגוד השחקנים הבהיר כי מבחינתו, "לא ניתן לסיים את הפרשה ללא בירור מלא של העובדות".