נבחרת ישראל תמיד עומדת בציפיות: היא דואגת שהבדיחה תהיה על חשבונה. הפאנץ' מגיע בדרך כלל בדקות הסיום, אחרי "דקות הירואיות" שבהן כולם מנסים בכל הכוח לשמור על התוצאה. בסוף מגיעה היריבה והורסת את הגבורה עם כדורגל פשוט וטוב.

אוסטריה הייתה ביום בינוני ובלי לא מעט שחקני מפתח, ובכל זאת העמידה סגל עמוס בשחקנים מהליגות הבכירות באירופה. אצלנו פותחים שחקני ליגת העל, ובדקות קריטיות עולה מהספסל שחקן בלי קבוצה, אלי דסה. הסגל האוסטרי אולי "אפור" ונטול שמות שמוכרים לכל חובב כדורגל, אבל אם היה לנו סגל כזה, מזמן היינו מכריזים על מועמדות לזכייה במונדיאל. זה הפער בין מה שאנחנו משוכנעים שיש לנו ביד לבין מה שיש לנו בפועל.

גלריה בסוף מגיעה היריבה והורסת את הגבורה עם כדורגל פשוט וטוב. שחקני נבחרת אוסטריה חוגגים ( צילום: AP Photo/Matthias Schrader )

הצהוב השני של סייד אבו פרחי היה טיפשי לחלוטין. אחרי שכבר קיבל בעבר צהוב על החגיגה הזאת, ובהתחשב בכישורי המשחק המוגבלים שלו, שהופכים תנועת סנוקר לתנועת ירי, היה מתבקש שיפעיל קצת יותר שיקול דעת. האם ב-11 שחקנים ישראל הייתה שומרת על המומנטום מהשער המקרי שכבש? הרשו לי להמר בזהירות שלא. עם חמש בעיטות מסכנות לשער לא מנצחים נבחרת מהטופ האירופי. האוסטרים בעטו 19 פעמים, וגם היו ראשונים לכל כדור. מרביתם למדו את יסודות המשחק באקדמיות טובות בהרבה, וזה ניכר גם בלי לבדוק את הדרכונים. יש סיבה שכל הגבהה שלהם גורמת אצלנו לדפיקות לב. זה לא מזל ולא קארמה.

חבורת הלגיונרים ה"בכירים", שאמורה לספק לנו הרכב נוצץ - חלאילי, פרץ, גלוך, סולומון והמצטרף הטרי, רביבו - הציגה משחק פושר שמצדיק את שלילת התואר "בכירים". את החילופים של רן בן שמעון קצת מיותר לבקר: זה מה שיש לו. בגלל דברים שלא קשורים לכדורגל, אי אפשר לזמן את אחד השחקנים הכי טובים בליגה הטורקית, דיא סבע. זו מבוכה של הכדורגל הישראלי כולו. אולי היה עדיף לפתוח במערך שחלאילי רגיל אליו ולנצל את היתרונות שלו? לא בטוח שזה היה עוזר, אבל לפחות היה שווה לנסות.

משחק פושר ללגיונרים. רביבו ( צילום: AP Photo/Matthias Schrader )