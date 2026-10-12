אצטדיון המונומנטל בבואנוס איירס, בירת ארגנטינה, הוא האצטדיון הגדול ביותר בדרום אמריקה ומארח את משחקיה של הנבחרת הלאומית. אבל מבחינת הארגנטינאים הוא הרבה יותר ממגרש כדורגל. הוא מקדש, ממש ככה. בשבוע שעבר מילאו אותו יותר מ־85 אלף צופים כדי לראות את משחק הפרידה של ליאו מסי מהנבחרת. כרטיסים נמכרו במחירים מופקעים, ואוהדים היו מוכנים לשלם כמעט כל סכום כדי להיות שם.

מבחינתם, מסי הוא המשיח, המושיע הלאומי שהעניק לעם רגעי שיא ורגעי אושר שקשה לתאר עד כמה השפיעו על המדינה כולה. המשחק עצמו היה רק תפאורה נוצצת לטקס הפרידה ממנו. רגע השיא הגיע בנאום שלו: עם דמעות בעיניים, מסי הודה על הזכות שניתנה לו לשמח את העם שלו, ואמר תודה לקהל באצטדיון ולמיליוני הצופים בבית על התמיכה בו ובנבחרת לאורך השנים.

הריקוד האחרון של מסי ( רויטרס )

אבל הרגע הגדול בעיניי היה כשמסי אמר שבאותם רגעים הוא חושב על אביו, חורחה, שנפטר באוגוסט האחרון, והודה לו על כל מה שעשה בשבילו. בעיניי, זה מעיד עליו כאדם יותר מכל הישג על המגרש. גם כשמדינה שלמה נפרדת ממנו, הוא זוכר איפה הכל התחיל, את המקום של המשפחה בחייו ואת מה שהוא חייב להוריו.

לא צריך להיות כוכב כדי לדעת שהמשפחה מעל הכל, בכל מצב. באופן אישי, אני מרגיש כל הזמן את המשפחה שלי לצידי. היא נותנת לי כוחות להמשיך במסע המאתגר שלי, ואני יודע בוודאות מוחלטת שעם משפחה כזאת אמשיך להתקדם. הרגע הזה של מסי החזיר אותי אל האנשים שמלווים אותי בדרך, ואל התודה שאני רוצה לומר להם.

אז תודה, מסי, על התזכורת החשובה לכולנו. ולמשפחה שלי - תודה על הכוח להמשיך.

באהבה למשפחה שלי





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