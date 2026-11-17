בשנים האחרונות הפאדל הפך לאחד הענפים הפופולריים בישראל, תוך כדי שהוא סוחף אלפי אנשים ברחבי הארץ. בפאנל מיוחד שנערך במסגרת ועידת הבריאות של ynet ו"ידיעות אחרונות" השתתפו המתעמל האולימפי לשעבר, אלכס שטילוב, המדליסט האולימפי בג'ודו, אורי ששון, ואלופת ישראל בפאדל נשים ב-2024, יובל דקל - ודיברו על התופעה המרתקת.
"פאדל הולך ומתעצם בשנים האחרונות", הסבירה דקל. "המשחק הוא מאוד חברתי, הרבה יותר קל מטניס, מאוד קל ללמוד אותו. מהרגע שאתה מחזיק את המחבט, אתה מצליח להעביר את הנקודות על ההתחלה והוא מאוד תחרותי ואנחנו כישראלים אוהבים להתווכח אז זה הכול ביחד. הוא דורש הבנה וטקטיקות כמובן ככל שאתה משחק בו ואתה עולה ברמה, אבל הבסיס שלו מאוד לא מסובך".
שטילוב, שלאחר פרישתו החל הרבה לשחק כדורגל וטניס ועם הזמן עבר לפאדל, שיתף: "הכניסה לענף היא יחסית פשוטה. הענף הזה נותן לנו הרגשה שאנחנו מקצועניים. תמיד יש עניין. אם נדבר על כדורגל בשנת 2020-2019 הייתי משחק כדורגל באוניברסיטת ת"א ובדיוק התחילו לבנות מגרשי פאדל וחשבתי 'מי ישחק? מה זה, זה כמו להיכנס לתוך האקווריום. מי צריך את זה?' והיום אני מבין כמה טעיתי".
ששון, שכיום מרצה ומעביר סדנאות לארגונים וחברות, ניסה להסביר מה גורם לפופולריות של הפאדל: "הנגישות שלו. אני הכרתי המון אנשים באמת מדהימים וזה הפך להיות לסוג של קהילה, במיוחד בארץ. אני רגיל לעלות לקרב ג'ודו שבו אני מקבל את כל ההחלטות לבד ופה אתה מביא את זה לפן אחר. הכי מאתגר זה שאתה יודע שאם הפרטנר שלך עושה טעות ואם אתה תעיר לו על זה, זה לא בהכרח ישמש לטובתכם. יכולת האיפוק, שזה משהו שאני עובד עליו כל הזמן, אפילו במימיקות, זה אתגר אפילו לאנשים שרגילים לספורט אינדיבידואלי".
דקל, שהגיעה לפאדל לאחר שעסקה שנים בטניס, הצטרפה לדברים שאמר ששון: "כמו שאורי אמר, פתאום המעבר מאני לאנחנו סופר קשה. עד היום אני מנסה לעבוד על זה, וכן, אם אני משווה את זה לטניס, פאדל זה ספורט סופר חברתי, לשבת אחר כך לשתות משהו, ממש יש תרבות סביב זה, וזה כיף".
שטילוב נשאל על הטרנדיות סביב הענף: "זה התחיל כסוג של טרנד, אבל כמו שאמרנו, אנשים מתאהבים בענף הזה ישר מהמשחק הראשון ואני חושב שהענף הזה יישאר ורוב הסיכויים שהוא ייכנס למשחקים אולימפיים. אין סיכוי שבעוד כמה שנים ישכחו מהספורט הזה".