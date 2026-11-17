"פאדל הולך ומתעצם בשנים האחרונות", הסבירה דקל. "המשחק הוא מאוד חברתי, הרבה יותר קל מטניס, מאוד קל ללמוד אותו. מהרגע שאתה מחזיק את המחבט, אתה מצליח להעביר את הנקודות על ההתחלה והוא מאוד תחרותי ואנחנו כישראלים אוהבים להתווכח אז זה הכול ביחד. הוא דורש הבנה וטקטיקות כמובן ככל שאתה משחק בו ואתה עולה ברמה, אבל הבסיס שלו מאוד לא מסובך".

"פאדל הולך ומתעצם בשנים האחרונות", הסבירה דקל. "המשחק הוא מאוד חברתי, הרבה יותר קל מטניס, מאוד קל ללמוד אותו. מהרגע שאתה מחזיק את המחבט, אתה מצליח להעביר את הנקודות על ההתחלה והוא מאוד תחרותי ואנחנו כישראלים אוהבים להתווכח אז זה הכול ביחד. הוא דורש הבנה וטקטיקות כמובן ככל שאתה משחק בו ואתה עולה ברמה, אבל הבסיס שלו מאוד לא מסובך".

"פאדל הולך ומתעצם בשנים האחרונות", הסבירה דקל. "המשחק הוא מאוד חברתי, הרבה יותר קל מטניס, מאוד קל ללמוד אותו. מהרגע שאתה מחזיק את המחבט, אתה מצליח להעביר את הנקודות על ההתחלה והוא מאוד תחרותי ואנחנו כישראלים אוהבים להתווכח אז זה הכול ביחד. הוא דורש הבנה וטקטיקות כמובן ככל שאתה משחק בו ואתה עולה ברמה, אבל הבסיס שלו מאוד לא מסובך".

שטילוב, שלאחר פרישתו החל הרבה לשחק כדורגל וטניס ועם הזמן עבר לפאדל, שיתף: "הכניסה לענף היא יחסית פשוטה. הענף הזה נותן לנו הרגשה שאנחנו מקצועניים. תמיד יש עניין. אם נדבר על כדורגל בשנת 2020-2019 הייתי משחק כדורגל באוניברסיטת ת"א ובדיוק התחילו לבנות מגרשי פאדל וחשבתי 'מי ישחק? מה זה, זה כמו להיכנס לתוך האקווריום. מי צריך את זה?' והיום אני מבין כמה טעיתי".

שטילוב, שלאחר פרישתו החל הרבה לשחק כדורגל וטניס ועם הזמן עבר לפאדל, שיתף: "הכניסה לענף היא יחסית פשוטה. הענף הזה נותן לנו הרגשה שאנחנו מקצועניים. תמיד יש עניין. אם נדבר על כדורגל בשנת 2020-2019 הייתי משחק כדורגל באוניברסיטת ת"א ובדיוק התחילו לבנות מגרשי פאדל וחשבתי 'מי ישחק? מה זה, זה כמו להיכנס לתוך האקווריום. מי צריך את זה?' והיום אני מבין כמה טעיתי".

שטילוב, שלאחר פרישתו החל הרבה לשחק כדורגל וטניס ועם הזמן עבר לפאדל, שיתף: "הכניסה לענף היא יחסית פשוטה. הענף הזה נותן לנו הרגשה שאנחנו מקצועניים. תמיד יש עניין. אם נדבר על כדורגל בשנת 2020-2019 הייתי משחק כדורגל באוניברסיטת ת"א ובדיוק התחילו לבנות מגרשי פאדל וחשבתי 'מי ישחק? מה זה, זה כמו להיכנס לתוך האקווריום. מי צריך את זה?' והיום אני מבין כמה טעיתי".