יש שחקנים שצריכים שער מרהיב או בישול גדול כדי למשוך תשומת לב, ויש כאלה שעושים את העבודה הפחות נוצצת, נלחמים על כל כדור והופכים בשקט לאחד השחקנים החשובים בקבוצה. מרקוס קוקו שייך לסוג השני. בעונה הנהדרת שעוברת על הפועל ת"א, המגן הצרפתי הפך לאחד האנשים שעליהם אליניב ברדה יכול לסמוך בעיניים עצומות.

אבל הדרך של קוקו לבלומפילד הייתה רחוקה מלהיות פשוטה. בקיץ 2019, זמן קצר לאחר שהצטרף לנאנט הצרפתית, הוא קרע את הרצועה הצולבת בברכו ונאלץ להיעדר מהמגרשים במשך חודשים ארוכים. השיקום היה ממושך, החזרה לא הייתה קלה וגם בהמשך הקריירה נאלץ להתמודד עם פציעות ותקופות שבהן לא זכה לדקות המשחק שרצה. למרות הקשיים, קוקו לא ויתר, המשיך להילחם על מקומו ואף היה שותף לזכייתה של נאנט בגביע הצרפתי ב־2022.

מרקוס קוקו מול הליו וארלה ( צילום: עוז מועלם )

כשהגיע להפועל ת"א, הוא מצא הזדמנות לפתוח דף חדש. האדומים הרוויחו שחקן מנוסה, מהיר ורבגוני, שמסוגל לתרום בשני צידי המגרש ובעיקר מביא איתו מחויבות בלתי מתפשרת. הוא לא תמיד האיש שגונב את ההצגה, אבל הנוכחות שלו מורגשת כמעט בכל משחק.

אחרי הזכייה בגביע הטוטו, הפועל ת"א לא הסתפקה בחגיגות. ביום שני האחרון הגיעה מכבי חיפה לבלומפילד, והאדומים המשיכו במומנטום עם ניצחון 1:2, החמישי שלהם ברציפות בליגה. גם הפעם קוקו היה שם כדי להילחם, לסגור שטחים ולהתמודד עם שחקני ההתקפה של היריבה. הוא לא נבהל גם כשהמשחק התחמם והעימותים בין השחקנים הפכו לחלק מההצגה.

אולי זה סוד הקסם שלו. אחרי כל מה שעבר בקריירה, קוקו כבר יודע שלא כל ניצחון מגיע עם זרקורים ומחיאות כפיים. לפעמים צריך פשוט להפשיל שרוולים ולעשות את העבודה. בהפועל ת"א של העונה, שחקן כזה שווה הרבה מאוד.





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