"מה שהיה יכול לקרות" בקריירה של קריסטפס פורזינגיס זו לא מחשבה פנטזיונרית לחלוטין שפרשנים נהנים לשחק בה. לילה אחד, בתחילת קיץ 2024, קיבלנו קפסולה מזוקקת של מכלול העוצמה שמרכיב את הסנטר הלטבי.

בפתיחת סדרת גמר הפלייאוף בין בוסטון לדאלאס, פורזינגיס הדהים את הקהל במחצית ראשונה קרובה לשלמות, בה עלה מהספסל ופתח פער מהמאבריקס ההמומים עם קליעות, חסימות ומהלכים חכמים. זה היה פורזינגיס שהעולם חיכה לראות – שחקן שלא ניתן לשמור עליו בגלל השילוב בין הגודל (2.18 מ') והיכולת ההתקפית, והידיים הארוכות שסוגרות את אזור הטבעת. הוא לא שיחזר בהמשך הסדרה בדיוק את אותו האימפקט, אבל הניצחון ההוא הכתיב את המשך הדרך עד לזכייה של הסלטיקס בתואר. אחרי שנתיים וחצי, נותרו רק הריסות מהקריירה הזו.

גלריה לא נמצא כבר זמן רב עם גולדן סטייט. פורזינגיס ( צילום: AP Photo/Scott Marshall, File )

רק בריאות

פורזינגיס בן ה־31 לא נמצא כבר זמן רב עם גולדן סטייט, שם חתם בפברואר האחרון. בגלל ההיעדרות שלו מפעילויות הקבוצה, הווריורס הודיעו בשבוע שעבר כי הפסיקו להעביר לו את שכרו, אך לא מדובר בסכסוך והלטבי כלל לא עירער על ההחלטה. להפך. בסוף השבוע, פורזינגיס יצא לתקשורת והכריז שהוא לוקח פסק זמן מהכדורסל. הלטבי הצהיר: "אני מציב את הבריאות שלי בעדיפות ראשונה לפני המשחק שאני אוהב. חיכיתי לרוץ העונה עם הקבוצה הזו, אבל ככל שהגברתי את ההכנות, הגוף שלי לא הגיב כמו שצריך. אני בסדר, אבל גם יודע מה נחוץ כדי לשחק ברמה שאני דורש מעצמי".

זה משאיר רק שאלה קטנה ומעניינת שלאף אחד אין מושג איך להשיב עליה: ממה לעזאזל סובל קריסטפס פורזינגיס?

היה יכול להיות כוכב-על ( צילום: AP Photo/Charles Krupa )

העניין מתגלגל כבר חודשים ארוכים, ותשובה ברורה ב־100 אחוז אין. פורזינגיס חשף בעבר שהוא סובל מ־POTS, תסמונת הטכיקרדיה התנוחתית, הפרעה במערכת העצבים הגורמת במקרים מסוימים לעלייה חדה ומהירה בקצב הלב. מעבר לקשיים בביצוע פעילויות ספורטיביות מאומצות, היא גורמת גם לתשישות ולהתעלפויות. ההערכה היא כי היא התפתחה אחרי שפורזינגיס נדבק לפני שנה וחצי בווירוס בדרכי הנשימה.

על פניו, זה נשמע כמו הסבר שמניח את הדעת, חוץ מעבור מי שאינו מאמין. מאמן גולדן סטייט, סטיב קר, פלט בראיון שזו לא באמת הבעיה של פורזינגיס, לפי דברים שאמר לו אונסי סאלח, הג'נרל־מנג'ר של אטלנטה (קבוצתו הקודמת של הלטבי). בהמשך קר ניסה לחזור בו, אבל לא הצליח להחזיר את האבן מהבאר והוסיף המון מסתורין לפרשה.

גם הוא לא יודע מה באמת יש לו. קר ( צילום: AP Photo/Charles Krupa )

הערפל כל כך כבד, שפורזינגיס נאלץ להתמודד עם שמועה עיקשת שהחלה להסתובב בארה"ב, שלפיה הוא חולה באיידס. באוקטובר הוא הוציא הודעה רשמית שנועדה להשתיק את הרעש, והכחיש את השמועה – אבל סיבך את עצמו עוד יותר: "אני עובד עם רופאים ומומחים כדי להבין איך להחלים בהקדם, והמצב שלי משתפר כל הזמן. מתסכל להתמודד עם בעיות בריאות שאנחנו לא מצליחים לאבחן בדיוק, בנוסף לכל הפציעות שהתמודדתי איתן במהלך הקריירה". מה הוא אומר פה? לא ברור. קודם כל, הדברים של "שיפור במצב" סותרים את ההודעה שהוציא מאוחר יותר, בסוף השבוע, שלא לדבר על כך שבניגוד למה שאמר בעבר על POTS, כאן הוא טען שלא ברור ממה הוא סובל.

בנו עליו

הדבר שידוע בבירור, ומחזק את הדיווחים כי אכן מדובר באותה תסמונת, הוא שפורזינגיס פשוט מותש. הוא הציג זאת בפומבי בעבר בשפת הגוף שלו, וכל המידע שהוא חולק וזורם מסביבו מעיד על כך שהאנרגיה שלו מתרוקנת במהירות. אין תרופה או טיפול שמעלימים את הבעיה לחלוטין, אבל שום שינוי בתזונה או באורח החיים שהומלץ לו לא מצליח להוציא אותו מזה.

בשנתיים האחרונות הוא שיחק בהתאמה ב-42 (ועוד 11 בפלייאוף) ו-32 משחקי עונה סדירה. אולי השאלה כבר לא צריכה להיות "ממה לעזאזל סובל קריסטפס פורזינגיס", אלא "האם הוא בכלל מסוגל לחזור כבר ל־NBA". יכול להיות שזה הסוף מבחינתו

הדבר המדהים באמת הוא שלמרות כל מה שעבר לאורך השנים ב־NBA, ההבלחות הקצרות הללו, כמו זו שפתחנו איתה, היו כל כך מיוחדות שהן שמרו על מעמדו של פורזינגיס כשחקן ששווה להמר עליו שוב ושוב. ראו את זה בניקס ובדאלאס, בתקופה הקצרה בה הפך בוושינגטון לחבר טוב של דני אבדיה והעלה מחדש את המניות שלו, באליפות בבוסטון, במהלך של אטלנטה להביא אותו כחלק החסר שידחוף את ההוקס לעבר אליפות. אפילו גולדן סטייט, שהצליחה לקבל ממנו רק 15 משחקים בחצי העונה שסגרה את 2025/26, החזירה אותו מיד הקיץ בחוזה לשנתיים בשווי 40 מיליון דולר. בכל פעם מחדש, יש מי שמאמין ש"חד הקרן" יבריא ויתפוצץ.

טעם של החמצה