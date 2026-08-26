חלק מפסקול חיי בילדות היה קולו של רפי גינת בהצגת השחקנים של מכבי ת"א במשחקי גביע אירופה לאלופות, ואת השאגה שלו: "מספר 9 - Number 9 מיקייי ברקוביץ'". אי אפשר לשכוח.

אחד ממשחקי הילדות שלי היה לשחק כדורסל בחדר. הכדור היה זוג גרביים והמגירה שלי הייתה הסל ואיתמר שיחק את היריבה. הייתי משדר את המשחק בקולי קולות והכי אהבתי להיות מיקי ולקלוע למגירה. בהמשך שידרגנו לסל שנדבק על החלון, מיקי תמיד היה איתנו.





מיקי ברקוביץ' מקבל את פרס ישראל ( צילום: מישל אמזלג, לע"מ )





איזה שחקן, איזה לב ענק ובעיקר ווינר בכל רמ"ח איבריו. כמות סלי הניצחון שמיקי קלע היא אינסופית - ממשחקים על האליפות שהוא הכריע, דרך ניצחונות בגביע אירופה ועד סלים במדי הנבחרת, תמיד לקח אחריות ברגעי הסיום ובקור רוח קלע. שחקן ענק שהוא אגדה אמיתית שנתן השראה לשחקנים צעירים וגם לנו אוהדי הכדורסל.

כשמיקי פרש עשו לכבודו ערב מרגש יחד עם שחקנים רבים מכל רחבי אירופה שבאו לתת כבוד לווינר הכי גדול. לפני שנתיים חבר טוב חגג יום הולדת, ובתור הפתעה אירגנתי לו סרטוני ברכה. אחד האנשים שפניתי אליהם היה מיקי, והוא עם הלב הגדול שלו נענה מיד בשמחה ושלח סרטון. זה מעיד יותר מהכל עליו ועל הלב הגדול שלו.

בימים האחרונים התפרסם שמיקי מתמודד עם אירוע רפואי מורכב. אני ומניח שרבים כמוני מאחלים לו בריאות טובה והרבה טוב. וזאת הזדמנות להגיד לו תודה על הכל. תודה על רגעים בלתי נשכחים, תודה על ההשראה, תודה שלימדת אותנו שאסור לוותר לעולם.

תודה לך מ.י.ק.י ברקוביץ - אתה תישאר אגדה תמיד!

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