התאחדות הפאדל הארגנטינאית הודיעה כי החליטה להשעות את פלורנסיה גררה סודרו מהנבחרת לקראת משחקי פאן-אמריקה שייערכו באוקטובר בפרגוואי, בעקבות אמירות אנטישמיות שפרסמה ברשתות החברתיות.

בהודעה רשמית שפרסמה ההתאחדות נמסר כי היא "מגנה באופן חד-משמעי" את ההתבטאויות האנטישמיות שעלו מחשבונותיה האישיים של השחקנית, שהייתה אמורה לייצג את ארגנטינה באליפות שתיערך בין 21 ל-24 באוקטובר באסונסיון.

הפוסט האנטישמי שעורר סערה ( צילום מתוך האינסטגרם )

הסערה פרצה לאחר שגררה סודרו פרסמה בסטורי באינסטגרם פוסט שבו חגגה את בחירתה לסגל הנבחרת והזמינה את עוקביה להשתתף בסקר, אך ציינה מי היא רוצה שלא יצביעו: "אין שום סוג של הבחנה, חוץ מיהודים: אתם לא רצויים".

ההתאחדות הבהירה כי ייצוג ארגנטינה מחייב "את הכבוד המרבי לכבוד האדם", והוסיפה כי מי שמתבטא בניגוד לעקרונות אלה "אינו יכול ללבוש את המדים הלאומיים".

בעקבות הפרסום והתגובות הקשות ברשתות החברתיות, גררה סודרו מחקה את חשבון האינסטגרם שלה. בהתאחדות החליטו להשעות אותה באופן זמני ולפתוח נגדה בהליך משמעתי. אלא שהפוסט המדובר לא היה ההתבטאות היחידה שיוחסה לה. על פי הטקסט שפורסם, בחשבון ה-X שלה, שאותו מחקה גם כן, היא פרסמה בעבר אמירה נוספת נגד הקהילה היהודית, בעקבות הודעת ממשלת חאבייר מיליי על כוונה להוציא למכרז כ-4,400 קילומטרים של כבישים לאומיים. "איזה יהודי בסוף יקבל את האגרות בכל הכבישים, הא?", כתבה אז.

ההתנצלות של גררה סודרו

LA JUGADORA DE PÁDEL FLORENCIA GUERRA SODERO PIDIÓ PERDÓN POR SU POSTEO ANTISEMITA



Había publicado una encuesta en sus redes y dijo que "los judíos no eran bienvenidos" a participar. El posteo se volvió viral y fue apartada preventivamente del seleccionado argentino de pádel que… pic.twitter.com/oboEdgOgNe — Clarín (@clarincom) September 24, 2026

ההחלטה של התאחדות הפאדל זכתה לתמיכה מצד גורמים נוספים בארגנטינה. קלאודיו אברוח, לשעבר מזכיר זכויות האדם בתקופת נשיאותו של מאוריסיו מקרי, בירך על ההחלטה ואמר כי "לא צריך להיות מקום בחברה שלנו לאנטישמים". גם הנציגות של הארגונים היהודיים בארגנטינה התייחסה לפרשה והדגישה כי "אנטישמיות וכל צורה של אפליה אינן עולות בקנה אחד עם ערכי הספורט ועם כבוד האדם".

דודה של גררה סודרו, ולדימיר סודרו, יצא להגנתה: "אין לה שנאה או משהו נגד הקהילה היהודית. זו הייתה בדיחה גרועה מאוד, אירוניה. היא לא שונאת יהודים, זה מפתיע אותי. לכן יצאתי להגן עליה".