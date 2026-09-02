הסיבוב השני באליפות ארה"ב הפתוחה נמשך הערב (רביעי) עם דרמה לא קטנה. המדורג 23 בעולם, אנדריי רובלב הרוסי, הודח לאחר שהפסיד בארבע מערכות לדניאל מרידה הספרדי 6:7 (7:3), 6:2, 6:4, 6:4.
גברים
מרידה (39), העפיל לראשונה בקריירה לסיבוב השלישי בטורניר גראנד סלאם, ושם יפגוש את האמריקאי אלכס מיקלסן.
עוד קודם, המדורג 7 בטורניר, דניל מדבדב, ניצח 1:6, 3:6, 5:7 את סבסטיאן גורזני המקומי, המדורג לא פחות מ-731 בעולם. דניל מדבדב: "הייתי מרוצה מהרמה שהצגתי על המגרש", אמר הרוסי לאחר המשחק. "אני אוהב את המגרש הזה ואני אוהב אתכם".
נשים
ג'סיקה פגולה (3 בעולם) הפסידה ארבעה משחקונים בלבד בדרבי האמריקאי מול סופיה קנין וניצחה 3:6, 1:6 אחרי 56 דקות. פגולה, שהגיעה עד הגמר ב-2024, אמרה בסיום: "ידעתי שהיום הולך להיות קשה. סוניה עשתה לי הרבה צרות בעבר. היא שחקנית נהדרת ואלופה, אז ניסיתי פשוט להישאר מרוכזת במה שאני צריכה לעשות.
"אני אוהבת לאתגר את עצמי, כאדם וכשחקנית. כדי לשחק את הספורט הזה צריך הרבה תשוקה, וצריך להיות קצת משוגע וקצת נוירוטי. אני אוהבת לעבוד על דברים, אוהבת לעבוד קשה ופשוט אוהבת את המרדף אחרי השיפור בכל תחום. אני יודעת שלעולם לא אגיע לשלמות, אבל זו בדיוק המטרה". בסיבוב השלישי תפגוש האמריקאית את ליילה פרננדס, שהגיעה בעבר לגמר אליפות ארה"ב.
גם ג'סמין פאוליני העפילה לסיבוב הבא אחרי שניצחה אחרי שעה ו-17 דקות את האיטלקיה לוקריזה סטפניני 4:6, 1:6, והיא תתמודד בשלב הבא נגד סורנה קירסטיאה (17 בעולם) שניצחה 2:6, 5:7 את דיאנה פרי הצרפתייה (31).
במשחקים נוספים:
דיאנה שניידר (15, רוסיה) - קרולינה פלישקובה (צ'כיה) 1:6, 6:7 (4) ליילה פרננדס (31, קנדה) - מאננצ'איה סוואנגקאו 4:6, 1:6