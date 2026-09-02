עוד קודם, המדורג 7 בטורניר, דניל מדבדב, ניצח 1:6, 3:6, 5:7 את סבסטיאן גורזני המקומי, המדורג לא פחות מ-731 בעולם. דניל מדבדב: "הייתי מרוצה מהרמה שהצגתי על המגרש", אמר הרוסי לאחר המשחק. "אני אוהב את המגרש הזה ואני אוהב אתכם".

עוד קודם, המדורג 7 בטורניר, דניל מדבדב, ניצח 1:6, 3:6, 5:7 את סבסטיאן גורזני המקומי, המדורג לא פחות מ-731 בעולם. דניל מדבדב: "הייתי מרוצה מהרמה שהצגתי על המגרש", אמר הרוסי לאחר המשחק. "אני אוהב את המגרש הזה ואני אוהב אתכם".

עוד קודם, המדורג 7 בטורניר, דניל מדבדב, ניצח 1:6, 3:6, 5:7 את סבסטיאן גורזני המקומי, המדורג לא פחות מ-731 בעולם. דניל מדבדב: "הייתי מרוצה מהרמה שהצגתי על המגרש", אמר הרוסי לאחר המשחק. "אני אוהב את המגרש הזה ואני אוהב אתכם".

ג'סיקה פגולה (3 בעולם) הפסידה ארבעה משחקונים בלבד בדרבי האמריקאי מול סופיה קנין וניצחה 3:6, 1:6 אחרי 56 דקות. פגולה, שהגיעה עד הגמר ב-2024, אמרה בסיום: "ידעתי שהיום הולך להיות קשה. סוניה עשתה לי הרבה צרות בעבר. היא שחקנית נהדרת ואלופה, אז ניסיתי פשוט להישאר מרוכזת במה שאני צריכה לעשות.

ג'סיקה פגולה (3 בעולם) הפסידה ארבעה משחקונים בלבד בדרבי האמריקאי מול סופיה קנין וניצחה 3:6, 1:6 אחרי 56 דקות. פגולה, שהגיעה עד הגמר ב-2024, אמרה בסיום: "ידעתי שהיום הולך להיות קשה. סוניה עשתה לי הרבה צרות בעבר. היא שחקנית נהדרת ואלופה, אז ניסיתי פשוט להישאר מרוכזת במה שאני צריכה לעשות.

ג'סיקה פגולה (3 בעולם) הפסידה ארבעה משחקונים בלבד בדרבי האמריקאי מול סופיה קנין וניצחה 3:6, 1:6 אחרי 56 דקות. פגולה, שהגיעה עד הגמר ב-2024, אמרה בסיום: "ידעתי שהיום הולך להיות קשה. סוניה עשתה לי הרבה צרות בעבר. היא שחקנית נהדרת ואלופה, אז ניסיתי פשוט להישאר מרוכזת במה שאני צריכה לעשות.