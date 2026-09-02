הג'ודוקא הצרפתייה לאה פונטיין זכתה השבוע במדליית זהב בגרנד סלאם לוזאן, אבל חלק מהגולשים התמקדו דווקא במשקל ובמראה שלה וכתבו עלבונות וביקורת ברשתות. בין היתר נכתבו הערות שמנופוביות ולעג לגבי ממדי הגוף שלה ועל כך שהיא מציגה את עצמה כ"ספורטאית".

פונטיין לא נשארה חייבת ובפוסט באינסטגרם היא כתבה: "אני מכבדת ביקורת ספורטיבית, ניתוחים טכניים ודיונים נוקבים. הם חלק מספורט ברמות הגבוהות ביותר. לעומת זאת, לעג חוזר ונשנה, מתקפות המכוונות למראה הפיזי שלי ותגובות שנועדו להשפיל אותי באופן אישי, עוברים את הגבול של שיח ספורטיבי נורמלי".

גלריה לא נשארה חייבת. פונטיין ( צילום: AP )

פונטיין מול הרשקו ( צילום: Giorgi ARJEVANIDZE / AFP )

הספורטאית ציינה בנוסף: "יחד עם הייעוץ המשפטי שלי, אנקוט בצעדים המתאימים כלפי אמירות שיחרגו מגבולות הביקורת הספורטיבית והכבוד המגיע לאדם". בריאיון לעיתון 'ל'קיפ', סגנית אלופת אירופה לשנת 2026 חידדה: "זה מתחיל לפגוע בקרובים אליי, אז אני לא הולכת לשתוק שוב. הגשתי תלונה".

בין התגובות האוהדות שקיבלה פונטיין, בלטה תמיכתה של המדליסטית האולימפית הצרפתייה רומאן דיקו - שבעצמה כבר נפלה בעבר קורבן לאמירות מסוג זה. התאחדות הג'ודו הצרפתית הביעה אף היא תמיכה בפונטיין ומסרה כי "היא מגנה בתוקף כל צורה של אפליה".