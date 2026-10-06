מכירים את הסדרה "צומת מילר"? המשפט המפורסם מפרק ששודר בעונה 3 - "לא יודעת מה אמרו, מה לא אמרו - אני יצאתי בחמש", הוא תמצית מזוקקת של הגזלייטינג המודרני. מהות המשפט היא האפשרות הכל כך פשוטה, זולה ומעליבת IQ למכור לאנשים שקרים כשהאמת ברורה לכל, על פי רוב מפוליטיקאים צינים אבל גם בתחומים אחרים .

רן בן שמעון אימץ את הגישה הזאת והבין היטב עם איזה חומרים לעבוד. תירוצים לאחר התיקו המאופס נגד קוסובו שלפיהם "ראינו אופי... היו לנו מצבים של 100% גול, חבל שפיספסנו אותם" ועוד, אינם מתקבלים. מאמן נבחרת צריך להבין שהוא צריך להביא תוצאות - כי תמיד אפשר להחליף אותו. אם הייתי יו"ר ההתאחדות הוא כבר היה יוצא בשש, שקול למספר השערים שישראל ספגה בשני משחקיה הקודמים לפני קוסובו ובעקבותיהם הידרדרה למקום האחרון בבית שלה בליגת האומות, בו נשארה גם אחרי התיקו מול אירלנד. כלומר, מפוטר לאלתר.





רן בן שמעון ( צילום: עוז מועלם )





היו לנבחרת ישראל בעידן האירופי שלה, מאז 1992, מאמנים רבים ומגוונים. ברשותכם נתעכב על הישראלים הבולטים שבהם: שלמה שרף היה טמפרמנטי ובעל נטייה לכדורגלן הרפקתני (ולשליפות כמו פיטורי רפי כהן ממשרת השוער בשידור חי, או הפיכת אבי נימני למגן שמאלי); אברהם גרנט שסיים קמפיין בלי הפסד אבל גם בלי הישגים משמעותיים – כלומר עלייה לטורניר; אלי גוטמן שמר על נאמנות לחניכיו מהפועל ת"א (בעיקר ורמוט ושכטר) גם אם היו בכושר לקוי או מיעטו לשחק; ולקינוח אלון חזן, שהעביר עם ידידו יוסי בניון את ערן זהבי סדרת חינוך בפרשת החדר.

נכון, מאמן צריך להסתכל על חצי הכוס המלאה וצריך להרים את רוחם של השחקנים כדי שלא יהיה כדור שלג מצטבר וליגת האומות תוגדר כפיאסקו. אבל, המחשבה שהצופים בבית מטומטמים היא פשוט מרתיחה. כל מי שרואה את נבחרת ישראל, רואה כמה כישרון מועט יש שם - לפחות כקבוצה. סולומון, חלאילי, תורג'מן, גלוך ואחרים שחקנים נהדרים ברמה האישית. אבל הבעיה מתחילה כשמדריך אותם מאמן בינוני כמו בן שמעון, שנכשל כמעט בכל תחנה שבה עבד, חוץ מעונת הזכייה ההיסטורית באליפות עם עירוני קריית שמונה לפני 14 שנה. גם תוכנת AI הייתה בוחרת חכם יותר מחברי "ועדת האיתור" של ההתאחדות.

מה עושים הלאה? מתחילים לחפש תחליף ישראלי או זר ומתחילים מחדש, אפילו לפני תחילת שלב הבתים. אם רוצים שהנבחרת תגיע בטעות ליורו הקרוב. או שלפחות צופים לשעבר יחזרו לצפות ולקוות שזה יקרה.

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