לפני 15 שנה היו שתי יריבויות בעיני אוהדי הכדורגל, שחפפו לרגע - לאו מסי או כריסטיאנו רונאלדו, ופפ גווארדיולה וז'וזה מוריניו. משחקי הקלאסיקו של התקופה הזאת היו מחשמלים מתחילתם ועד סופם .למעשה, הייתה חפיפה בין האוהדים של מסי והכדורגל השמח והשוטף של ברצלונה לבין היריבים המרים שלהם, ריאל מדריד, שהתבססו על ניצול פנדלים, התקפות מתפרצות וספירת שערים של רונאלדו.
מאז עברו הרבה מים בתמזה ויריבות המאמנים נותרה הרחק מאחור. פפ עיצב מחדש את הכדורגל בפרמייר ליג, בעוד מוריניו מצא את עצמו מפוטר ממועדון אחרי מועדון והרחיק עד טורקיה למצוא עבודה. אבל אם לומר את האמת, דווקא בתור אוהד מסי ופפ, מאז אותה ריאל מדריד מוריניו מעולם לא קיבל קבוצה עם הכלים לשחק את הכדורגל שלו. לא היו לו שוער ברמה עולמית, כזה שסוגר את השער ויודע לתת מסירות לגול בצד השני כמו פטר צ'ך, וחלוץ ברמה עולמית עם מהירות וכוח כמו דידייה דרוגבה או רונאלדו. בקיצור שוער שסוגר וטופ קלאס של התקפה מתפרצת מהירה. את זה לא היה לו ביונייטד ובטח לא בטוטנהאם, או איפה שעוד הוא לא אימן.
אבל נגד אינטר בליגת האלופות נפל לי האסימון. ריאל שהוא קיבל מתאימה לו כמו כפפה - המהירות של ויניסיוס וקיליאן אמבאפה ביחד עם היעילות של תיבו קורטואה זה מה שהיה חסר לו. אז עכשיו, כשכל מועדון אנגלי משחק כמו פפ, אולי אנחנו צריכים קצת קונטרה של מוריניו - קבוצה שתשחק עמוק בהגנה, השוער שלה יציל אותה חמש פעמים ובסוף היא מנצחת 0:3 משלוש מתפרצות של ויניסיוס ואמבאפה.
אז למרות שזאת ריאל מדריד ולמרות שאני איש של כדורגל שמח, אני רוצה יותר גיוון בכדורגל ואני מקווה שמוריניו יצליח לפחות ברמה שתשמור על המשרה לשלוש עונות.
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