לפני 15 שנה היו שתי יריבויות בעיני אוהדי הכדורגל, שחפפו לרגע - לאו מסי או כריסטיאנו רונאלדו, ופפ גווארדיולה וז'וזה מוריניו. משחקי הקלאסיקו של התקופה הזאת היו מחשמלים מתחילתם ועד סופם .למעשה, הייתה חפיפה בין האוהדים של מסי והכדורגל השמח והשוטף של ברצלונה לבין היריבים המרים שלהם, ריאל מדריד, שהתבססו על ניצול פנדלים, התקפות מתפרצות וספירת שערים של רונאלדו.

לפני 15 שנה היו שתי יריבויות בעיני אוהדי הכדורגל, שחפפו לרגע - לאו מסי או כריסטיאנו רונאלדו, ופפ גווארדיולה וז'וזה מוריניו. משחקי הקלאסיקו של התקופה הזאת היו מחשמלים מתחילתם ועד סופם .למעשה, הייתה חפיפה בין האוהדים של מסי והכדורגל השמח והשוטף של ברצלונה לבין היריבים המרים שלהם, ריאל מדריד, שהתבססו על ניצול פנדלים, התקפות מתפרצות וספירת שערים של רונאלדו.

לפני 15 שנה היו שתי יריבויות בעיני אוהדי הכדורגל, שחפפו לרגע - לאו מסי או כריסטיאנו רונאלדו, ופפ גווארדיולה וז'וזה מוריניו. משחקי הקלאסיקו של התקופה הזאת היו מחשמלים מתחילתם ועד סופם .למעשה, הייתה חפיפה בין האוהדים של מסי והכדורגל השמח והשוטף של ברצלונה לבין היריבים המרים שלהם, ריאל מדריד, שהתבססו על ניצול פנדלים, התקפות מתפרצות וספירת שערים של רונאלדו.