במהלך משחק הדרבי ביורוליג, ספג ים מדר, שחקנה של מכבי ת"א, מכה חזקה משחקן הפועל ודם נזל מאפו. הוא כמובן ירד מיד לחדר ההלבשה, שם אובחן שבר באף. למרות זאת החליט השחקן לחבוש את המקום ולחזור מיד לשחק. ים חזר וסייע למכבי לנצח במשחק. האירוע הזה שלח אותי לחשוב: האם זה נכון לחזור מיד עם פציעה קשה, גם במחיר של החמרת הפציעה וסיכוי להיעדרות ממושכת? האם זה שווה את זה?

עולם הספורט מלא בסיפורים על שחקנים שנפצעו ומיד חזרו למגרש: סיפורו של פרנץ בקנבאואר, כוכב העבר של נבחרת גרמניה, הוא כזה. במהלך המשחק בין גרמניה המערבית נגד איטליה בחצי גמר מונדיאל 1970, בקנבאואר ספג פציעה קשה בכתף ובעצם בריח במהלך תיקול רגיל. מכיוון שלנבחרת גרמניה כבר נגמרו חילופי השחקנים המותרים באותו משחק, לא הייתה ברירה והוא חזר למגרש כשהיד שלו מקובעת לגופו עם תחבושת ומתלה, ושיחק כך את כל ההארכה של אחד המשחקים הגדולים בתולדות המונדיאל, כשהוא סובל מכאבים עזים.





קובי בראיינט ( צילום: Clive Rose/Getty Images )





סיפור נוסף מפורסם הוא של בלם נבחרת אנגליה טרי בוצ'ר. בתחילת המשחק של נבחרת אנגליה נגד נבחרת שבדיה במוקדמות מונדיאל 1990, התנגש בלם נבחרת אנגליה עם שחקן יריב וספג חתך עמוק במצחו. הצוות הרפואי תפר את הפצע במהירות וחבש את ראשו, והשחקן חזר למגרש אבל הנגיחות החוזרות בכדור פתחו את התפרים שוב ושוב. למרות זאת בוצ'ר לא הסכים לצאת מהמגרש ושיחק את כל 90 הדקות. בסיום המשחק תועדה אחת התמונות המפורסמות בתולדות הכדורגל, החולצה הלבנה של אנגליה, כמו גם פניו, היו ספוגות לחלוטין בדם אדום בוהק.

יש סיפור מרתק על קובי בראיינט האגדי, שבמהלך משחק של לוס אנג'לס לייקרס נגד גולדן סטייט ווריורס נפל לפתע אל הפרקט ואחז בקרסולו. הוא הבין מיד שמדובר בפציעה קשה – גיד האכילס שלו נקרע לחלוטין. ולמרות הכאב העצום וחוסר יכולת לדרוך על הרגל, קובי סירב לרדת לבד לחדר ההלבשה כשהוא מובל על אלונקה. הוא קם בכוחות עצמו, צלע אל קו העונשין, קלע שתי זריקות עונשין מדויקות לקול תשואות הקהל, ורק לאחר מכן ירד מהמגרש לטיפול.

ויש כמובן עוד מקרים וסיפורים משלל ענפי הספורט. אני לא יודע מה אני הייתי עושה במקרה כזה ואני לא חושב שיש נכון או לא נכון. כל אחד פועל אחרת ועושה מה שנראה לו נכון בנקודת הזמן שבה מתרחש אירוע כזה. אני הולך עם המחשבה שככל שאנחנו מחוברים למשהו גדול שאנחנו חלק ממנו, אנחנו מוכנים לתת הכל בשביל זה. מה שנשאר זה לדעת ממה אנחנו רוצים להיות חלק ומה חשוב לנו.

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