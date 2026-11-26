הגעתו של רן בן־שמעון למכבי חיפה היא הזדמנות לשינוי. מאמן חדש יכול להחזיר לשחקנים את הביטחון, לשפר את היכולת ולהעניק לקהל סיבות לאופטימיות. ויש גם על מה לבנות: ברזאו וברוניניו כבר הראו ניצוצות של כישרון, עומרי גלזר אמור לספק יציבות בין הקורות כשיחזור מפציעתו, והמאבק בצמרת עדיין לא הוכרע. למרות התוצאות האחרונות, מוקדם להספיד את העונה של הירוקים.

אני מאחל לבן־שמעון הצלחה גדולה. לא רק כמה ניצחונות שירגיעו זמנית את האוהדים, אלא שינוי אמיתי שיחזיר למכבי חיפה את הכדורגל שהקהל שלה רוצה לראות. גם השחקנים ראויים לתמיכה. הם אלה שעולים לדשא, סופגים את הביקורת ונדרשים לספק תשובות בכל שבוע. אבל דווקא מתוך הרצון לראות אותם מצליחים, צריך לשאול שאלה חשובה יותר: האם המערכת שמאחוריהם באמת מאפשרת להם לעשות את זה?

בן שמעון במסיבת העיתונאים במכבי חיפה ( צילום: גיל נחושתן )

הבעיות של מכבי חיפה לא התחילו עם ברק בכר, וספק אם ייעלמו רק בזכות מינויו של בן־שמעון. בשנים האחרונות נדמה שבכל פעם שמתפתח משבר, הפתרון הראשון הוא שינוי בעמדת המאמן. התקוות מתחדשות, ההבטחות חוזרות והקהל מתבקש להאמין שהפעם הדברים ייראו אחרת. אלא שבזמן שהמאמנים מתחלפים, מי שאחראים לתכנון המקצועי, לבניית הסגל ולהחלטות ארוכות הטווח ממשיכים בתפקידם. גם להם יש אחריות למצב.

התבוסה 4:0 למכבי נתניה בסמי עופר המחישה עד כמה עמוקה הבעיה. מעבר לתוצאה המביכה, בלט השינוי העצום שעבר הסגל: רוב השחקנים שפתחו בהרכב כלל לא שיחקו במועדון בעונה שעברה. בקבוצה שבעבר ידעה לבנות גרעין יציב ולשמור על המשכיות, מדובר בנתון שצריך להדליק נורה אדומה. ברור שקבוצת כדורגל חייבת להתחדש, אבל כשהסגל משתנה בצורה כל כך משמעותית, קשה לבנות תיאום, זהות מקצועית ותחושת שייכות.

גם ביציעים כבר לא מסתפקים בהסברים. הקופים הירוקים קוראים תקופה ארוכה לשינוי בהנהלה, והמחאה שלהם משקפת חוסר אמון שהולך ומעמיק. אפשר לחלוק על הדרך שבה הם מביעים את מחאתם, אבל אי אפשר להתעלם מהמסר. מדובר בקהל שליווה את מכבי חיפה גם בתקופות קשות, וכעת הוא דורש תשובות לא רק מהמאמן ומהשחקנים, אלא גם ממי שמנהלים את המועדון.

יעקב שחר, ליאור רפאלוב ואיציק עובדיה צריכים להבין שביקורת על ההנהלה אינה מתקפה על מכבי חיפה. אפשר להעריך את ההישגים הגדולים של המועדון לאורך השנים, ובאותה נשימה לדרוש הסברים על ההחלטות שהתקבלו לאחרונה. מי אחראי לבניית הסגל? מהי התוכנית המקצועית לשנים הקרובות? ואיך מבטיחים שהמאמן הבא לא ימצא את עצמו בעוד שנה בדיוק באותו מצב?

בן־שמעון לא צריך לשלם על הטעויות שנעשו לפני שהגיע. הוא ראוי לקבל זמן, תמיכה וכלים להצליח. גם השחקנים זקוקים לשקט ולביטחון, ולא לביקורת אוטומטית אחרי כל משחק חלש. אני מקווה שהצוות החדש יצליח להחזיר את מכבי חיפה לצמרת, אבל אסור שהצלחה נקודתית תטשטש את הבעיות שהצטברו במועדון.

בסופו של דבר, בן־שמעון והשחקנים ייבחנו על התוצאות במגרש. שחר, רפאלוב ועובדיה צריכים להיבחן על ההחלטות שמתקבלות מחוצה לו. אם מכבי חיפה רוצה לחזור להיות הקבוצה שהייתה, היא זקוקה ליותר ממאמן חדש. היא צריכה הנהלה שתדע להסביר לאן המועדון הולך, ובעיקר להראות שהפעם יש תוכנית שאפשר לעמוד מאחוריה.





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